"Melihat nyala api dari bom yang meledak" - Michail Antonio mengungkap kenyataan "mengerikan" perang di Iran setelah resmi bergabung dengan klub Qatar
Awal yang menakutkan dalam kehidupan di Qatar
Penyerang veteran itu menceritakan pemandangan mengerikan yang ia saksikan dari jendela kamarnya saat konflik semakin memanas. "Hari ketika saya seharusnya melakukan debut, itu adalah hari yang menakutkan; mendengar ledakan bom dan hotel bergetar, sungguh mengerikan," kata Antonio kepada talkSPORT. "Saya melihat ke luar jendela dan melihat nyala api dari bom-bom yang meledak, itu adalah satu-satunya hari yang menakutkan bagi saya."
Pertandingan dihentikan karena peringatan darurat
Meskipun sempat terkejut pada awalnya, Antonio akhirnya melakukan debutnya bersama Al Sailiya pekan lalu, bermain selama lebih dari 70 menit dalam kekalahan 4-0 dari Al Duhail. Namun, kenyataan mengenai situasi keamanan kembali terasa dalam pertandingan baru-baru ini melawan Al Shahaniya. Pertandingan dihentikan sementara selama 19 menit, dengan para pemain ditarik keluar dari lapangan menyusul berbunyi sirene peringatan di seluruh Doha.
Itu adalah salah satu dari tiga pertandingan Liga Bintang Qatar yang dihentikan malam itu setelah Peringatan Darurat Nasional dikeluarkan pada pukul 21.51 waktu setempat. Antonio kemudian menyatakan rasa aman yang lebih besar sekarang setelah ancaman langsung telah ditangani, dengan mengatakan: "Saya belum pernah mengalami hal-hal gila yang terjadi di sini, jadi itulah alasan mengapa saya merasa cukup aman di sini... itu meyakinkan saya bahwa saya baik-baik saja di sini dan saya aman di sini."
Kekecewaan atas kepergian West Ham
Antonio juga buka-bukaan soal kepergiannya dari West Ham, di mana ia hengkang sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub di Liga Premier dengan 83 gol dalam 323 penampilan. Ia mengklaim bahwa Graham Potter, yang mengambil alih kendali The Hammers tak lama setelah kecelakaan mobil Antonio yang nyaris fatal pada Desember 2024, sangat ingin melepasnya sebagai bagian dari perombakan skuad.
"Saya merasa hal itu terutama didorong oleh Graham Potter. Saya merasa ia hanya berusaha menyingkirkan rezim lama... ia menyingkirkan banyak pemain senior seperti saya, Aaron Cresswell, Vladimir Coufal, Edson Alvarez, para pemain yang memiliki pengaruh lebih besar di ruang ganti," kata Antonio. Potter kemudian dipecat oleh klub London tersebut pada bulan September tahun berikutnya.
Mengatasi cedera dan ego
Sebelum pindah ke Timur Tengah, Antonio mengalami masa-masa sulit saat berusaha mencari klub baru di Inggris. Ia mengakui harus "menahan egonya" selama sesi uji coba setelah peluang pindah ke Brentford dan Leicester gagal terwujud akibat kekhawatiran soal kebugarannya. "Saya masih memiliki kualitas yang saya miliki di Liga Premier selama 10 tahun terakhir," kata Antonio kepada BBC Sport. "Itu terbukti, karena setiap manajer menawarkan kontrak kepada saya begitu saya berlatih bersama mereka."
Pemain internasional Jamaika itu akhirnya memutuskan untuk menerima kontrak jangka pendek di Qatar setelah dibujuk oleh rekan setimnya di tim nasional, Mason Holgate. Merenungkan kisah panjang masa bebas transfernya, ia menambahkan: "Agen saya berkata, 'kamu harus berlatih, membuktikan kebugaranmu'. Saya harus menahan ego saya - itulah mengapa saya akhirnya bergabung dengan Brentford. Saya berlatih bersama mereka selama dua minggu." Antonio akhirnya bergabung dengan Al Sailiya, di mana ia melanjutkan kariernya jauh dari sorotan Inggris.
