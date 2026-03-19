"Melihat nyala api dari bom yang meledak" - Michail Antonio mengungkap kenyataan "mengerikan" perang di Iran setelah resmi bergabung dengan klub Qatar

Meskipun sempat terkejut pada awalnya, Antonio akhirnya melakukan debutnya bersama Al Sailiya pekan lalu, bermain selama lebih dari 70 menit dalam kekalahan 4-0 dari Al Duhail. Namun, kenyataan mengenai situasi keamanan kembali terasa dalam pertandingan baru-baru ini melawan Al Shahaniya. Pertandingan dihentikan sementara selama 19 menit, dengan para pemain ditarik keluar dari lapangan menyusul berbunyi sirene peringatan di seluruh Doha.

Itu adalah salah satu dari tiga pertandingan Liga Bintang Qatar yang dihentikan malam itu setelah Peringatan Darurat Nasional dikeluarkan pada pukul 21.51 waktu setempat. Antonio kemudian menyatakan rasa aman yang lebih besar sekarang setelah ancaman langsung telah ditangani, dengan mengatakan: "Saya belum pernah mengalami hal-hal gila yang terjadi di sini, jadi itulah alasan mengapa saya merasa cukup aman di sini... itu meyakinkan saya bahwa saya baik-baik saja di sini dan saya aman di sini."







