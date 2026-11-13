“Melenggang tanpa banyak usaha”: Manchester United diperingatkan bahwa menjual pemain gagal yang tampil di bawah ekspektasi dan digaji terlalu tinggi akan sulit saat Mauricio Pochettino bersiap menyusun rencana transfer untuk bursa Januari
Pochettino mengambil alih jabatan pelatih dari Carrick
Manchester United dituding tidak berbuat cukup banyak pada musim panas 2026 untuk membangun fondasi yang telah menghasilkan finis di posisi ketiga dan tiket Liga Champions di bawah Michael Carrick.
Aktivitas perekrutan mereka tidak memuaskan, dengan tidak adanya dana besar yang digelontorkan untuk mendatangkan pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Mereka juga tidak memperkuat lini pertahanan yang sudah beberapa waktu tampak rapuh dan mudah kebobolan.
Akibatnya kini terasa, dengan Carrick dicopot dari jabatan manajer setelah timnya terpuruk hingga zona degradasi Premier League. Alih-alih mendatangkan pelatih tegas seperti Antonio Conte, United menaruh kepercayaan kepada Pochettino, mantan pelatih Chelsea dan Tottenham.
Ia baru akan tiba beberapa hari sebelum lawatan berat ke Anfield untuk menghadapi Liverpool, sehingga pelatih asal Argentina itu hanya memiliki sedikit waktu untuk mengatasi persoalan yang telah menyulitkan pendahulu langsungnya serta beberapa pelatih ternama sebelumnya.
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Aktivitas transfer diperkirakan terjadi pada bursa transfer pertama 2027
Pochettino ingin menerapkan pendekatannya sendiri, yang bisa berarti perubahan pada susunan pemain inti dalam pertandingan mendatang. Ketika tahun kalender kembali berganti, bursa transfer akan dibuka dan pemain baru bisa didatangkan, yakni mereka yang bersedia berkomitmen pada proyek ambisius dan selalu memberikan kemampuan 100 persen.
Manchester United dinilai saat ini memiliki terlalu banyak pemain yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Klub perlu berupaya melepas pemain-pemain tertentu untuk memberi ruang dalam skuad yang sangat membutuhkan penyegaran.
Perlukah para pemain bintang senior di Old Trafford mencemaskan masa depan mereka?
Ketika ditanya apakah ada nama-nama besar di Manchester yang patut sangat mengkhawatirkan masa depan mereka masing-masing, Parker, mantan bek United yang pernah menjuarai Liga Primer Inggris dan berbicara dalam kerja sama dengan Players Time reports, mengatakan kepada GOAL: “Masalahnya, mereka yang masih terikat kontrak tidak akan pergi karena mereka tahu tidak akan mendapatkan uang sebanyak yang mereka terima sekarang. Mereka juga tahu harus bekerja jauh lebih keras daripada yang mereka lakukan selama beberapa tahun terakhir.
“Mereka menjalani semuanya dengan santai, bertahan sementara para manajer tersingkir, dan merasa tak tersentuh. Jadi, sekarang mereka semestinya merasa sedikit lebih rentan karena kedok mereka sudah terbongkar. Semua orang kini tahu apa yang terjadi.
“Saya sudah mengatakannya selama bertahun-tahun. Sekarang semua orang tahu, bukan hanya pemain lain atau segelintir orang di media. Masyarakat tahu, khalayak umum tahu. Mereka pun mengamati dan mencermati para pemain yang pada dasarnya membolos, berpura-pura cedera, lalu muncul lagi tepat ketika seorang manajer baru datang.
“Kalau saya bisa melihat ulah pemain seperti itu, orang awam pun bisa melihatnya. Pochettino pasti tahu soal itu dan tahu siapa saja orangnya. Jadi, sekalipun mereka akan berusaha sebaik mungkin, mereka tahu apa yang menanti dalam jangka panjang. Pada akhirnya, mereka tahu tidak bisa bertahan di klub itu karena masa mereka meraih kesuksesan sudah berlalu.”
- Getty/GOAL
Jadwal Manchester United 2026-27: Liverpool menjadi lawan pertama Pochettino
Suporter United tentu memiliki pendapat sendiri tentang siapa yang seharusnya masuk dalam rencana dan siapa yang tidak untuk masa depan jangka pendek maupun panjang di Old Trafford, tetapi Pochettino-lah yang akan bertugas mengambil keputusan akhir.
Ia akan mewarisi tim yang berada di peringkat ke-18 klasemen Liga Primer Inggris, setelah hanya meraih delapan poin dari 10 pertandingan sejauh ini. Ujian berat menantinya di Merseyside, tetapi laga itu juga bisa dianggap sebagai kesempatan sempurna untuk membangkitkan semangat tim dan menyatukan kembali pandangan semua orang.
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