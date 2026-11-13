Ketika ditanya apakah ada nama-nama besar di Manchester yang patut sangat mengkhawatirkan masa depan mereka masing-masing, Parker, mantan bek United yang pernah menjuarai Liga Primer Inggris dan berbicara dalam kerja sama dengan Players Time reports, mengatakan kepada GOAL: “Masalahnya, mereka yang masih terikat kontrak tidak akan pergi karena mereka tahu tidak akan mendapatkan uang sebanyak yang mereka terima sekarang. Mereka juga tahu harus bekerja jauh lebih keras daripada yang mereka lakukan selama beberapa tahun terakhir.

“Mereka menjalani semuanya dengan santai, bertahan sementara para manajer tersingkir, dan merasa tak tersentuh. Jadi, sekarang mereka semestinya merasa sedikit lebih rentan karena kedok mereka sudah terbongkar. Semua orang kini tahu apa yang terjadi.

“Saya sudah mengatakannya selama bertahun-tahun. Sekarang semua orang tahu, bukan hanya pemain lain atau segelintir orang di media. Masyarakat tahu, khalayak umum tahu. Mereka pun mengamati dan mencermati para pemain yang pada dasarnya membolos, berpura-pura cedera, lalu muncul lagi tepat ketika seorang manajer baru datang.

“Kalau saya bisa melihat ulah pemain seperti itu, orang awam pun bisa melihatnya. Pochettino pasti tahu soal itu dan tahu siapa saja orangnya. Jadi, sekalipun mereka akan berusaha sebaik mungkin, mereka tahu apa yang menanti dalam jangka panjang. Pada akhirnya, mereka tahu tidak bisa bertahan di klub itu karena masa mereka meraih kesuksesan sudah berlalu.”