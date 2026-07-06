Getty Images Sport
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‘Melanggar batas’ - UEFA mengecam FIFA atas ‘keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tak dapat dipahami, dan tak dapat dibenarkan’ untuk menangguhkan larangan bermain akibat kartu merah yang dijatuhkan kepada bintang USMNT, Folarin Balogun
UEFA mengakhiri kebisuan terkait keputusan yang 'tidak dapat dibenarkan'
Dalam pernyataan resmi yang telah menggemparkan Piala Dunia 2026, UEFA mengecam keputusan FIFA untuk menangguhkan sanksi larangan bermain satu pertandingan yang dijatuhkan kepada Balogun. Penyerang tersebut menerima kartu merah langsung saat Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar, yang biasanya mengakibatkan larangan bermain otomatis selama satu pertandingan. Namun, FIFA turun tangan untuk menunda sanksi tersebut selama masa percobaan satu tahun, yang memicu perselisihan sengit di antara para pemegang kekuasaan di dunia sepak bola.
- Getty Images Sport
Integritas Piala Dunia dipertanyakan
Badan sepak bola Eropa tersebut berpendapat bahwa skorsing otomatis merupakan pilar fundamental dalam permainan yang tidak boleh dipengaruhi oleh kehendak semata atau tekanan politik. UEFA menyatakan dalam pernyataan resminya: "Keputusan kemarin untuk menangguhkan penerapan skorsing otomatis satu pertandingan—sebagai masa percobaan selama satu tahun—setelah kartu merah yang diberikan kepada pemain Folarin Balogun telah melampaui batas yang tidak boleh dilanggar.
"Sepak bola, seperti olahraga lainnya, bergantung pada aturan, yang menjadi dasar kompetisi yang adil, jujur, dan transparan. Terkadang aturan terbuka untuk interpretasi. Namun, dalam kasus ini tidak demikian.
"Sanksi skorsing otomatis minimal satu pertandingan setelah kartu merah bukanlah opsi diskresioner dan tidak memerlukan keputusan dari badan yang berwenang untuk diberlakukan. Ini adalah prinsip yang tertanam dalam peraturan, yang tidak boleh dikecualikan, apalagi di tengah turnamen di mana beberapa pemain lain telah berada dalam situasi serupa dan secara rutin menjalani skorsing mereka.
"Ketika kepastian aturan tidak lagi dijamin oleh pihak yang bertugas menjaganya, integritas permainan terancam dan kredibilitas kompetisi menjadi tergerus. Demikian pula, keputusan semacam itu menciptakan preseden dalam turnamen yang sedang berlangsung, di mana situasi serupa kini akan memerlukan perlakuan yang setara, yang merugikan kompetisi.
"Sepak bola adalah olahraga yang paling dicintai di dunia karena merupakan permainan yang indah dan dipercaya karena dimainkan di mana-mana dengan aturan yang sama. Sebuah turnamen tidak pernah berdiri sendiri sepenuhnya, dan jika turnamen yang dimaksud adalah Piala Dunia, turnamen tersebut memiliki kekuatan untuk menimbulkan konsekuensi positif maupun negatif bagi permainan secara keseluruhan.
"Kami menyatakan ketidakpercayaan kami terhadap keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak dapat dipahami, dan tidak dapat dibenarkan ini."
Rooney dan Tuchel ikut menyuarakan kritik
UEFA bukanlah satu-satunya pihak yang marah besar akibat keputusan tersebut. Mantan kapten timnas Inggris, Wayne Rooney, melontarkan kritik pedas di BBC, menyebut situasi ini sebagai "aib yang sesungguhnya" dan menyarankan agar Presiden FIFA Gianni Infantino seharusnya merasa malu. Ia berkata: "Saya pikir ini benar-benar aib, sungguh.
"Untuk menangguhkan hukuman ini, mereka bisa saja mencabut kartu merah tersebut—yang mungkin merupakan keputusan yang tepat—dan kemudian dia bisa bermain. Tapi menangguhkannya selama setahun? Saya pikir ini benar-benar memalukan. Infantino seharusnya malu atas hal ini.
"Sportivitas dalam pertandingan ini dipertanyakan di sini. Jika saya lawan Amerika Serikat, saya pasti akan sangat marah. Ini salah dalam segala hal. Jika Anda pemain Inggris malam ini atau pemain Meksiko, dan Anda mendapat kartu merah, apakah Anda berharap bisa bermain di pertandingan berikutnya? Sampai kapan ini akan berhenti?"
Manajer Inggris Thomas Tuchel juga ikut campur dalam perdebatan ini dengan nada sarkastis setelah timnya mengalahkan Meksiko. Pelatih asal Jerman itu mengungkapkan rasa frustrasinya atas kurangnya konsistensi, mempertanyakan siapa yang berwenang untuk membatalkan keputusan-keputusan ini dan atas dasar apa. Dia bahkan bercanda bahwa Harry Kane mungkin perlu menelepon Presiden AS Donald Trump untuk membantu Jarell Quansah setelah bek tersebut diusir dari lapangan saat melawan El Tri.
- Getty Images
Timnas AS bersiap menghadapi laga melawan Belgia
Terlepas dari badai kontroversi, Balogun tetap memenuhi syarat untuk bermain dalam laga babak 16 besar melawan Belgia di Seattle. Berbagai laporan menyebutkan bahwa intervensi FIFA terjadi setelah Trump menelepon Infantino secara pribadi, sebuah klaim yang justru semakin memperkeruh suasana terkait integritas olahraga turnamen ini.
Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia telah menyatakan keterkejutannya, dengan menekankan bahwa sifat otomatis dari skorsing akibat kartu merah selalu ditegaskan kembali dalam setiap rapat koordinasi pertandingan. Saat tuan rumah bersama bersiap menurunkan striker andalan mereka, tekanan terhadap ofisial pertandingan dan badan pengatur telah mencapai titik didih, dengan dunia menanti untuk melihat apakah FIFA dapat memulihkan reputasinya dalam hal keadilan.
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