‘Melanggar batas’ - UEFA mengecam FIFA atas ‘keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tak dapat dipahami, dan tak dapat dibenarkan’ untuk menangguhkan larangan bermain akibat kartu merah yang dijatuhkan kepada bintang USMNT, Folarin Balogun

Badan sepak bola Eropa tersebut berpendapat bahwa skorsing otomatis merupakan pilar fundamental dalam permainan yang tidak boleh dipengaruhi oleh kehendak semata atau tekanan politik. UEFA menyatakan dalam pernyataan resminya: "Keputusan kemarin untuk menangguhkan penerapan skorsing otomatis satu pertandingan—sebagai masa percobaan selama satu tahun—setelah kartu merah yang diberikan kepada pemain Folarin Balogun telah melampaui batas yang tidak boleh dilanggar.

"Sepak bola, seperti olahraga lainnya, bergantung pada aturan, yang menjadi dasar kompetisi yang adil, jujur, dan transparan. Terkadang aturan terbuka untuk interpretasi. Namun, dalam kasus ini tidak demikian.

"Sanksi skorsing otomatis minimal satu pertandingan setelah kartu merah bukanlah opsi diskresioner dan tidak memerlukan keputusan dari badan yang berwenang untuk diberlakukan. Ini adalah prinsip yang tertanam dalam peraturan, yang tidak boleh dikecualikan, apalagi di tengah turnamen di mana beberapa pemain lain telah berada dalam situasi serupa dan secara rutin menjalani skorsing mereka.

"Ketika kepastian aturan tidak lagi dijamin oleh pihak yang bertugas menjaganya, integritas permainan terancam dan kredibilitas kompetisi menjadi tergerus. Demikian pula, keputusan semacam itu menciptakan preseden dalam turnamen yang sedang berlangsung, di mana situasi serupa kini akan memerlukan perlakuan yang setara, yang merugikan kompetisi.

"Sepak bola adalah olahraga yang paling dicintai di dunia karena merupakan permainan yang indah dan dipercaya karena dimainkan di mana-mana dengan aturan yang sama. Sebuah turnamen tidak pernah berdiri sendiri sepenuhnya, dan jika turnamen yang dimaksud adalah Piala Dunia, turnamen tersebut memiliki kekuatan untuk menimbulkan konsekuensi positif maupun negatif bagi permainan secara keseluruhan.

"Kami menyatakan ketidakpercayaan kami terhadap keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak dapat dipahami, dan tidak dapat dibenarkan ini."