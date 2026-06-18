Pemain tim nasional Italia ini telah menarik minat klub-klub raksasa Eropa. Sementara FC Barcelona telah mulai menjajaki kemungkinan transfer dan menawarkan pemain ternama sebagai bagian dari pertukaran, justru The Blues-lah yang paling serius dalam upaya merekrut pemain sayap tersebut.
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Melalui pertukaran pemain ke klub juara terbanyak sepanjang sejarah? Penyerang Bayern, Nicolas Jackson, berpotensi terlibat dalam kesepakatan spektakuler
Demikianlah, negosiasi antara Chelsea dan “La Vecchia Signora” dilaporkan telah meluas dalam beberapa jam terakhir. Meskipun pada awalnya tawaran murni berupa uang dianggap paling mungkin, kini sebuah nama terkenal menjadi sorotan: Jackson, pemain Bayern yang saat ini dipinjamkan.
Penyerang tersebut berpotensi menjadi faktor penentu untuk merealisasikan kesepakatan Cambiaso. Juve meminta jumlah yang jauh lebih tinggi dari tawaran awal pihak Inggris untuk pemain andalannya tersebut. Keterlibatan Jackson bisa menjadi kunci untuk memenuhi tuntutan finansial pihak Italia sekaligus mengungguli pesaing dari Spanyol.
- AFP
Apakah Jackson dijadikan sebagai kartu tawar dalam kesepakatan Cambiaso?
Minat dari Katalonia sudah terkonfirmasi. Barcelona sedang mencari pemain baru untuk posisi sayap dan melihat Cambiaso sebagai potongan puzzle yang sempurna. Untuk merealisasikan kesepakatan ini, pihak klub tampaknya bersedia mengirim Ronald Araujo ke Turin sebagai bagian dari pertukaran.
Namun, saat ini pihak Spanyol berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, karena tawaran dari Inggris mulai terlihat lebih konkret. Menurut laporan tersebut, Chelsea menunjukkan kemajuan yang nyata dan telah memperkuat posisi negosiasi mereka dengan langkah awal.
Menurut laporan tersebut, klub asal London itu menawarkan biaya transfer tetap sebesar 27 hingga 28 juta euro. Namun, juara terbanyak Italia itu meminta lebih, sehingga The Blues juga menawarkan Jackson sebagai tambahan.
Jackson tidak lagi memiliki masa depan di Chelsea
Cambiaso dianggap sebagai bek modern yang mampu menafsirkan perannya secara fleksibel di posisi bek sayap kiri: Ia sering maju ke tengah lapangan saat membangun serangan untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain. Selain itu, ia memiliki kualitas sepak bola yang memadai untuk menciptakan ancaman di posisi sayap penyerang yang lebih ke depan.
Pada saat yang sama, hal ini juga menjadi kesempatan bagi Chelsea untuk merampingkan skuadnya. Melalui transfer ini, mereka dapat menghapus satu pemain dari daftar gaji yang memang sudah tidak lagi dibutuhkan. Jackson tidak sesuai dengan rencana olahraga klub dan tidak memiliki masa depan di Stamford Bridge.