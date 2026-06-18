Melalui pertukaran pemain ke klub juara terbanyak sepanjang sejarah? Penyerang Bayern, Nicolas Jackson, berpotensi terlibat dalam kesepakatan spektakuler

Minat dari Katalonia sudah terkonfirmasi. Barcelona sedang mencari pemain baru untuk posisi sayap dan melihat Cambiaso sebagai potongan puzzle yang sempurna. Untuk merealisasikan kesepakatan ini, pihak klub tampaknya bersedia mengirim Ronald Araujo ke Turin sebagai bagian dari pertukaran.

Namun, saat ini pihak Spanyol berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, karena tawaran dari Inggris mulai terlihat lebih konkret. Menurut laporan tersebut, Chelsea menunjukkan kemajuan yang nyata dan telah memperkuat posisi negosiasi mereka dengan langkah awal.

Menurut laporan tersebut, klub asal London itu menawarkan biaya transfer tetap sebesar 27 hingga 28 juta euro. Namun, juara terbanyak Italia itu meminta lebih, sehingga The Blues juga menawarkan Jackson sebagai tambahan.