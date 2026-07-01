Kekeringan gol terus berlanjut, dan bagi seseorang yang pernah bercanda dalam sebuah wawancara bahwa ia membayangkan diri sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia di akhir turnamen, hal ini sudah menjadi berita. Meksiko tetap memelihara harapan berkat penampilan gemilang Quinones dan Raul Jimenez, sementara penyerang milik Milan, Santiago Gimenez – yang kemarin masuk lapangan pada menit ke-74 dan belum pernah diturunkan sebagai starter oleh pelatih Aguirre – terus memainkan peran sebagai pemain cadangan. Hal ini diperparah oleh absennya namanya di daftar pencetak gol bersama tim nasionalnya yang telah berlangsung hampir 10 bulan (gol terakhirnya tercipta pada pertandingan persahabatan melawan Korea Selatan pada 10 September 2025).





MEKSIKO SEPERTI ITALIA TAHUN 1990: MENANG 2-0 ATAS EKUADOR, LOLOS KE BABAK 16 BESAR SETELAH 40 TAHUN