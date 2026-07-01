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Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Meksiko-Ekuador, pemain Milan Santiago Gimenez membuat Hincapié diusir dari lapangan: perselisihan di masa tambahan waktu dan hinaan yang diucapkan sambil menutup mulut, apa yang sebenarnya terjadi

Mexico vs Ecuador
World Cup
S. Gimenez
P. Hincapie
Mexico
Ecuador

Wasit Vincic mengeluarkan kartu merah setelah meninjau ulang melalui VAR

Kekeringan gol terus berlanjut, dan bagi seseorang yang pernah bercanda dalam sebuah wawancara bahwa ia membayangkan diri sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia di akhir turnamen, hal ini sudah menjadi berita tersendiri. Meksiko tetap memelihara harapan berkat penampilan gemilang Quinones dan Raul Jimenez, sementara penyerang milik Milan, Santiago Gimenez – yang kemarin masuk lapangan pada menit ke-74 dan belum pernah diturunkan sebagai starter oleh pelatih Aguirre – terus memainkan peran sebagai pemain cadangan. Hal ini diperparah oleh absennya namanya di daftar pencetak gol bersama timnasnya yang sudah berlangsung hampir 10 bulan (gol terakhirnya tercipta pada laga persahabatan melawan Korea Selatan pada 10 September 2025).


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    Namun, mantan penyerang tengah Feyenoord itu tetap berhasil menjadi sorotan dalam pertandingan babak 16 besar yang dimenangkan Meksiko dengan skor 2-0 atas Ekuador – yang membawa Tricolor kembali ke babak 16 besar Piala Dunia tepat 40 tahun setelah edisi tuan rumah sebelumnya pada 1986 – berkat insiden yang terjadi di menit-menit akhir. Tepatnya pada menit-menit ketika bek Ekuador, Piero Hincapié, setelah terlibat pertengkaran dengan pemain Milan tersebut, diusir dari lapangan oleh wasit pertandingan di Mexico City, Slavko Vincic dari Slovenia.



    Piero Hincapie Santiago Gimenez Messico Ecuador 2026 BeInsports 16.9Image BeInsports


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    Pertandingan telah memasuki masa tambahan waktu babak kedua ketika kedua pemain, yang saat itu jauh dari bola, saling bertukar kata-kata dan nyaris bersinggungan, dengan beberapa kali hampir terjadi benturan kepala yang menarik perhatian wasit. Perselisihan kecil itu berlanjut hingga beberapa saat berikutnya dan pada suatu titik terlihat Hincapié kembali berbicara kepada Gimenez sambil menutup mulutnya dengan tangan, kemungkinan untuk menyembunyikan seberapa kasar kata-kata kasarnya. Penyerang Milan itu segera menarik perhatian wasit Vincic yang, atas petunjuk VAR, memeriksa ulang rekaman yang tersedia di depan monitor dan kemudian memutuskan untuk menerapkan peraturan baru yang diberlakukan oleh FIFA – yang sebelumnya telah menjatuhkan kartu merah kepada pemain Paraguay Almiron dalam pertandingan melawan Turki – dan mengusir bek asal Ekuador tersebut.




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