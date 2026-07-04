Meksiko disebut memiliki keunggulan 'sangat tidak adil' di Stadion Azteca atas Inggris - namun Declan Rice menegaskan bahwa Three Lions siap menghadapi 'stadion biasa saja'

Dalam wawancara dengan BetGoodwin, mantan penyerang timnas Inggris Collymore mengungkapkan rasa frustrasi yang mendalam atas alokasi wilayah yang diberikan kepada tuan rumah bersama turnamen tersebut, sekaligus menyerukan perubahan menyeluruh terhadap proses seleksi saat ini.

Collymore menyatakan: "Sungguh tidak adil bahwa Meksiko diizinkan memiliki keunggulan fisik sebesar itu. Saya pikir FIFA dan Gianni Infantino perlu duduk bersama asosiasi-asosiasi lain dan mencari cara untuk membuat turnamen-turnamen ini lebih adil.

"Kanada, misalnya, adalah tuan rumah bersama tetapi harus bermain di seberang perbatasan di Seattle, sementara Meksiko pada dasarnya bisa tetap bermain di Azteca, tempat mereka hanya kalah dua kali dalam lebih dari 80 pertandingan.

"Kita semua tahu bahwa keunggulan fisiologis bermain di ketinggian itu sangat nyata. Hal itu sudah diketahui jauh-jauh hari, jadi menurut saya sangat tidak adil jika satu tim bisa memiliki keunggulan fisik yang begitu signifikan dalam kompetisi yang seharusnya berlangsung di lapangan yang setara.

"Bagi saya, sistem penentuan tuan rumah secara keseluruhan perlu dievaluasi. Inggris, yang memiliki liga domestik yang bisa dibilang terbesar di dunia sepak bola, belum pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia di era televisi modern, sementara Meksiko kini sudah tiga kali. Jadi ya, saya pikir benar-benar salah jika satu negara bisa memiliki keunggulan fisiologis yang begitu jelas dibandingkan negara lain.”