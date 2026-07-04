Getty Images Sport
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Meksiko disebut memiliki keunggulan 'sangat tidak adil' di Stadion Azteca atas Inggris - namun Declan Rice menegaskan bahwa Three Lions siap menghadapi 'stadion biasa saja'
Tempat penyelenggaraan yang memicu kontroversi
Tuntutan fisik bermain di Estadio Azteca telah mendominasi persiapan menjelang pertandingan babak gugur Inggris melawan Meksiko. Terletak pada ketinggian 2.241 meter di atas permukaan laut, stadion bersejarah ini menghadirkan tantangan fisiologis yang ekstrem, termasuk kelelahan yang cepat dan waktu pemulihan yang lebih lama bagi para pemain yang belum terbiasa dengan ketinggian tersebut.
Para pengkritik mempertanyakan keadilan struktur turnamen ini, mengingat Meksiko telah memainkan semua pertandingannya secara eksklusif di kandang sendiri. Keunggulan ini tercermin dalam rekor mengesankan mereka, yaitu hanya mengalami dua kekalahan dalam 89 pertandingan kompetitif di stadion tersebut.
- Getty Images News
Collymore menuntut dilakukannya peninjauan kembali terkait penunjukan tuan rumah
Dalam wawancara dengan BetGoodwin, mantan penyerang timnas Inggris Collymore mengungkapkan rasa frustrasi yang mendalam atas alokasi wilayah yang diberikan kepada tuan rumah bersama turnamen tersebut, sekaligus menyerukan perubahan menyeluruh terhadap proses seleksi saat ini.
Collymore menyatakan: "Sungguh tidak adil bahwa Meksiko diizinkan memiliki keunggulan fisik sebesar itu. Saya pikir FIFA dan Gianni Infantino perlu duduk bersama asosiasi-asosiasi lain dan mencari cara untuk membuat turnamen-turnamen ini lebih adil.
"Kanada, misalnya, adalah tuan rumah bersama tetapi harus bermain di seberang perbatasan di Seattle, sementara Meksiko pada dasarnya bisa tetap bermain di Azteca, tempat mereka hanya kalah dua kali dalam lebih dari 80 pertandingan.
"Kita semua tahu bahwa keunggulan fisiologis bermain di ketinggian itu sangat nyata. Hal itu sudah diketahui jauh-jauh hari, jadi menurut saya sangat tidak adil jika satu tim bisa memiliki keunggulan fisik yang begitu signifikan dalam kompetisi yang seharusnya berlangsung di lapangan yang setara.
"Bagi saya, sistem penentuan tuan rumah secara keseluruhan perlu dievaluasi. Inggris, yang memiliki liga domestik yang bisa dibilang terbesar di dunia sepak bola, belum pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia di era televisi modern, sementara Meksiko kini sudah tiga kali. Jadi ya, saya pikir benar-benar salah jika satu negara bisa memiliki keunggulan fisiologis yang begitu jelas dibandingkan negara lain.”
Rice memastikan tim tetap fokus
Terlepas dari keributan di luar, kubu Inggris sengaja meredam kekhawatiran apa pun terkait lingkungan setempat. Dalam wawancara dengan Lions' Den, Rice menekankan bahwa skuad asuhan Thomas Tuchel memandang pertandingan ini sebagai laga tandang biasa, terlepas dari bobot historis tempat tersebut.
Rice mengatakan: "Bagi kami, ini akan terasa seperti pertandingan tandang. Mereka telah memainkan setiap pertandingan di Meksiko sejauh ini, bermain di kandang sendiri sepanjang turnamen, jadi bagi kami ini hanya soal pergi ke sana dan menghadapi apa pun yang akan kami hadapi.
"Bagi kami, tidak masalah di mana kami bermain. Bagi kami, itu hanyalah sebuah stadion. Jelas saja, Azteca dikenal sebagai tempat di mana Maradona melakukan 'Tangan Tuhan', serta banyak momen ikonik lainnya. Bagi kami, kami hanya datang untuk menjalankan tugas.
"Tentu saja suasananya akan luar biasa, tapi bagi kami itu hanyalah stadion lain tempat kami akan bertanding."
- Getty Images Sport
Ujian terberat di turnamen menanti
Inggris akan menghadapi ujian terberatnya di turnamen ini saat berhadapan dengan tim Meksiko yang sedang percaya diri, yang sejauh ini telah memenangkan keempat pertandingannya tanpa kebobolan. Karena sebelumnya hanya bermain di ketinggian rendah, The Three Lions harus segera beradaptasi agar tidak tersingkir lebih awal. Mengelola tingkat energi fisik sejak peluit pembuka dibunyikan akan menjadi hal yang sangat krusial jika tim tamu ingin menghentikan momentum Meksiko dan memastikan tempat di perempat final.
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