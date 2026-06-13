Para pendukung, diiringi alunan musik bagpipe yang meriah, telah bersiap menyambut pertandingan perdana di Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts: tergabung dalam Grup C yang sangat rumit, bersama tim Brasil asuhan Ancelotti dan juara Afrika, tim Skotlandia wajib meraih tiga poin melawan tim nasional Karibia, dengan cara yang meyakinkan, mengingat delapan tim terbaik dari dua belas tim yang menempati posisi ketiga juga akan lolos. McTominay akan bermain, meskipun mengalami masalah perut yang mengganggunya dalam beberapa hari terakhir, begitu pula McGinn, yang baru saja menjuarai Liga Europa bersama Aston Villa, dan pemain Torino Che Adams, bersama kejutan Shankland, yang mencatatkan musim gemilang bersama Hearts, finis kedua di Liga Utama Skotlandia di belakang Celtic dan baru saja pindah ke klub Protestan lainnya, Rangers Glasgow. Antusiasme para penggemar Skotlandia semakin meningkat untuk tim yang dipimpin oleh Andy Robertson, rekrutan baru Tottenham asuhan Roberto De Zerbi, dengan 30.000 penggemar yang diperkirakan hadir di Boston: bahkan Perdana Menteri John Swinney telah memperoleh hari libur khusus dari Raja Charles untuk hari Senin, sehingga para penggemar tidak perlu bekerja, karena pertandingan berlangsung larut malam.







