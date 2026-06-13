Scott McTominay dalamgaya "Trainspotting"tak ragu-ragu: “Pilih Skotlandia”. Dalam beberapa hari terakhir, sebuah iklan yang menampilkan gelandang Napoli ini sedang viral di media sosial. Iklan tersebut terinspirasi dari film kultus arahan Danny Boyle yang berlatar di Edinburgh dan dibintangi Ewan McGregor. Dalam iklan tersebut, pemain terbaik Serie A musim lalu ini berkeliling di kota yang kini menjadi kota angkatannya, sambil mengingatkan bahwa “kita tidak bisa memilih tempat kelahiran, tapi kita bisa memilih siapa yang didukung”.Di bawah bayang-bayang Gunung Vesuvius, banyak orang akan mendukung pemain ikon tim nasional yang dilatih oleh Steve Clarke, Tartan Army yang terkenal, yang dibawa ke Piala Dunia setelah 28 tahun oleh McFratm, sebutan yang diberikan oleh para penggemar Napoli. Pertandingan yang sangat dinantikan ini akan berlangsung malam ini, pukul 3 dini hari melawan Haiti, sebelum bertanding melawan Maroko dan Brasil, dua rival yang juga dihadapi di Prancis.
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McTominay "Trainspotting" memimpin Skotlandia: menuju Piala Dunia bersama Tartan Army terkuat sepanjang masa
TARTAN ARMY YANG PALING KUAT SEPANJANG SEJARAH DAN IZIN DARI RAJA CARLO
Para pendukung, diiringi alunan musik bagpipe yang meriah, telah bersiap menyambut pertandingan perdana di Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts: tergabung dalam Grup C yang sangat rumit, bersama tim Brasil asuhan Ancelotti dan juara Afrika, tim Skotlandia wajib meraih tiga poin melawan tim nasional Karibia, dengan cara yang meyakinkan, mengingat delapan tim terbaik dari dua belas tim yang menempati posisi ketiga juga akan lolos. McTominay akan bermain, meskipun mengalami masalah perut yang mengganggunya dalam beberapa hari terakhir, begitu pula McGinn, yang baru saja menjuarai Liga Europa bersama Aston Villa, dan pemain Torino Che Adams, bersama kejutan Shankland, yang mencatatkan musim gemilang bersama Hearts, finis kedua di Liga Utama Skotlandia di belakang Celtic dan baru saja pindah ke klub Protestan lainnya, Rangers Glasgow. Antusiasme para penggemar Skotlandia semakin meningkat untuk tim yang dipimpin oleh Andy Robertson, rekrutan baru Tottenham asuhan Roberto De Zerbi, dengan 30.000 penggemar yang diperkirakan hadir di Boston: bahkan Perdana Menteri John Swinney telah memperoleh hari libur khusus dari Raja Charles untuk hari Senin, sehingga para penggemar tidak perlu bekerja, karena pertandingan berlangsung larut malam.
DARI DALGISH HINGGA HENDRY, KEMBALI NYANYIAN "FLOWER OF SCOTLAND"
Sebuah kebangkitan sejati, setelah dua puluh tahun terakhir—masa-masa kelam yang menyusul kejayaan pada tahun 1970-an dan 1990-an—ketika, dipimpin oleh pemain-pemain bintang seperti Kenny Dalglish dan Colin Hendry, dua di antara pemain terbaik dalam sejarah tim nasional, Skotlandia tak pernah absen dari ajang-ajang paling bergengsi: lima kali berpartisipasi dari lima kesempatan di Piala Dunia, antara tahun 1974 dan 1990, ditambah tiga kali berpartisipasi di Kejuaraan Eropa, pada tahun 1992, 1996, dan 2020. Ini berkat pelatih Steve Clarke, yang lahir di tengah industri garam dan batu bara, yang setelah pengalamannya di Aston Villa sebagai asisten pelatih dan di Kilmanrock sebagai pelatih kepala, sejak 2019 mengambil alih tugas berat untuk membangkitkan kembali tim nasional Skotlandia, dan ia melakukannya dengan sangat baik. Semangat para pemain dan suporter menyatu, seperti yang terlihat saat lagu kebangsaan "Flower of Scotland" dinyanyikan dengan lantang di malam-malam yang paling ajaib di Hampden Park.
KILT DAN HARAPAN
Kali ini kita boleh bermimpi, dengan tim yang di tanah airnya sudah dijuluki sebagai "Tartan Army terbaik sepanjang masa", dan jika kita melihat nama-nama pemainnya, kualitas mereka, serta klub tempat mereka bermain—mulai dari Premier League, Championship, hingga klub-klub besar Skotlandia—terbukti bahwa hal itu benar: ada pula pemain Italia yang menonjol, yaitu Billy Gilmour dari Napoli dan Lewis Ferguson. Bandara Heathrow, bandara terbesar di London, pagi tadi dipenuhi oleh pasukan dari jantung suporter Skotlandia yang penuh warna dan menarik, yang ditandai dengan kilt kotak-kotak berwarna-warni dan kaus kaki yang ditarik hingga di bawah lutut: impian kali ini adalah mencapai puncak.