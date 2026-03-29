McTominay dan rumor tentang Arab Saudi di tengah Piala Dunia dan perpanjangan kontrak: sikap Napoli dan sang pemain

McTominay akan berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam kariernya di Piala Dunia bersama Skotlandia, yang berhasil lolos setelah mengalahkan Denmark asuhan Hojlund berkat gol spektakulernya melalui tendangan salto, sekaligus memastikan tiket langsung yang tak pernah diraih sejak 1998. Sementara itu, Napoli melalui direktur olahraga Giovanni Manna sedang mengupayakan perpanjangan kontrak untuk semakin mengamankan gelandang andalan Conte tersebut.

"Scott adalah pemain penting yang mengatakan ingin bertahan di Napoli untuk waktu yang lama. Kami senang, kami tidak ingin ini menjadi isu yang berlarut-larut di masa depan. Kita lihat apa yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan, tapi dia tidak menunjukkan keinginan untuk pergi dan kami senang. Scott adalah pemain penting, dia senang berada di Napoli, saya pikir dia menunjukkan hal itu saat bermain dan saat menikmati kota ini. Dia masih memiliki kontrak dua tahun, kami memiliki hubungan yang sangat jelas dan jujur dengannya. Kami sedang berdiskusi, ini bukan topik yang mendesak. Kami menyadari pentingnya Scott, hingga saat ini kami belum menerima tawaran, juga karena sang pemain tidak pernah menunjukkan keinginan untuk pindah," kata Manna baru-baru ini kepada Mediaset.



