Juventus, yang akan berhenti selama dua akhir pekan karena agenda tim nasional, memberikan libur lima hari kepada para pemain yang tetap berada di Continassa. Tim akan kembali berlatih pekan depan di bawah arahan Luciano Spalletti. Di antara mereka yang memilih memanfaatkan jeda untuk bepergian, ada juga McKennie. Pemain asal Amerika Serikat itu membagikan dalam Instagram Stories beberapa momen harinya di Oktoberfest bersama teman-temannya: pertama video saat dia menari dan bernyanyi sekeras-kerasnya, lalu beberapa gambar saat berada di wahana permainan, menunjukkan betapa dia sangat menikmati perjalanannya ke Bavaria.