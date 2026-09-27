Jeda panjang untuk laga tim nasional terus berlanjut, tetapi ada yang memanfaatkannya untuk sejenak melepas penat dan menikmati beberapa hari relaksasi. Itulah yang dilakukan Weston McKennie, gelandang Juventus, yang tidak masuk dalam skuad Amerika Serikat. Pelatih Mauricio Pochettino memang memutuskan untuk tidak memanggil pemain kelahiran 1998 itu, yang baru pulih dari masalah otot dan belum lama kembali bermain. McKennie pun memanfaatkan jeda ini untuk menikmati liburan singkat di luar negeri, dengan singgah di Oktoberfest di Munich.
McKennie lepas di Oktoberfest: bernyanyi sekuat tenaga dan naik wahana hiburan
Di Oktoberfest, nyanyian dan wahana hiburan
Juventus, yang akan berhenti selama dua akhir pekan karena agenda tim nasional, memberikan libur lima hari kepada para pemain yang tetap berada di Continassa. Tim akan kembali berlatih pekan depan di bawah arahan Luciano Spalletti. Di antara mereka yang memilih memanfaatkan jeda untuk bepergian, ada juga McKennie. Pemain asal Amerika Serikat itu membagikan dalam Instagram Stories beberapa momen harinya di Oktoberfest bersama teman-temannya: pertama video saat dia menari dan bernyanyi sekeras-kerasnya, lalu beberapa gambar saat berada di wahana permainan, menunjukkan betapa dia sangat menikmati perjalanannya ke Bavaria.
McKennie dan Jerman
Perlu diingat bahwa ikatan McKennie dengan Jerman sangat kuat. Dari usia enam hingga sembilan tahun, ia tinggal di Kaiserslautern, di Jerman, dekat Pangkalan Udara Ramstein, tempat ayahnya sedang bertugas. Dan kemudian ia bermain dengan seragam Schalke pada periode 2017 hingga 2020.
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