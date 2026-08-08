Manchester United menghadapi ujian berat melawan juara Eropa Paris Saint-Germain di Gothenburg pada Sabtu, dengan menampilkan performa yang menyeimbangkan janji taktis dengan kemunduran personel yang membuat frustrasi. Laga itu dimulai dengan sulit bagi tim Premier League tersebut ketika Ibrahim Mbaye lolos di tiang jauh untuk menyambar umpan silang mendatar, memberi keunggulan awal bagi raksasa Prancis itu.

Pelatih kepala Carrick memilih konsistensi dalam susunan pemainnya, dengan hanya melakukan satu perubahan dari tim yang mengalahkan Atletico Madrid akhir pekan lalu ketika Noussair Mazraoui menggantikan Leny Yoro. Namun, rencana permainan itu dengan cepat terganggu oleh pemandangan yang sudah akrab bagi para pendukung United.