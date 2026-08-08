Getty Images Sport
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Mbeumo jadi penyelamat, tetapi Mount cedera lagi! Man Utd bermain imbang dengan PSG saat Tielemans menjalani debut di Gothenburg
Emosi campur aduk bagi Carrick di Swedia
Manchester United menghadapi ujian berat melawan juara Eropa Paris Saint-Germain di Gothenburg pada Sabtu, dengan menampilkan performa yang menyeimbangkan janji taktis dengan kemunduran personel yang membuat frustrasi. Laga itu dimulai dengan sulit bagi tim Premier League tersebut ketika Ibrahim Mbaye lolos di tiang jauh untuk menyambar umpan silang mendatar, memberi keunggulan awal bagi raksasa Prancis itu.
Pelatih kepala Carrick memilih konsistensi dalam susunan pemainnya, dengan hanya melakukan satu perubahan dari tim yang mengalahkan Atletico Madrid akhir pekan lalu ketika Noussair Mazraoui menggantikan Leny Yoro. Namun, rencana permainan itu dengan cepat terganggu oleh pemandangan yang sudah akrab bagi para pendukung United.
- Getty Images Sport
Mbeumo bersinar saat Amad menginspirasi kebangkitan
Meski mengalami kemunduran awal dengan kehilangan Mount, yang terpaksa ditarik keluar setelah baru 20 menit karena masalah pada kaki kirinya, United menemukan jalan kembali ke dalam pertandingan berkat energi tanpa henti dari Amad Diallo. Winger muda itu menjadi penampil paling menonjol pada malam itu, mengubah momentum dengan merebut bola di area tinggi lapangan untuk bertransisi ke serangan balik cepat. Kerja keras Amad memungkinkannya menyodorkan bola kepada Mbeumo, yang melepaskan penyelesaian berkelas untuk menyamakan kedudukan.
Namun, Matvey Safonov beruntung tetap berada di lapangan setelah insiden kontroversial yang membuatnya menghantam Joshua Zirkzee jauh di luar area penaltinya. Kiper PSG itu lolos dari hukuman, yang sangat mengganggu penonton Swedia, yang menyambut sentuhan-sentuhan berikutnya dengan cemoohan keras.
Tielemans dan Fernandes memberi percikan di babak kedua
Babak kedua menghadirkan debut Youri Tielemans yang sangat dinantikan, ketika ia masuk sebagai pemain pengganti untuk mencatatkan menit pertamanya dengan seragam Manchester United. Gelandang timnas Belgia itu terlihat nyaman di lini tengah dan langsung membangun pemahaman yang menjanjikan dengan kapten Bruno Fernandes, yang juga masuk ke lapangan untuk menjalani penampilan pertamanya di pramusim ini.
PSG tampil tanpa bintang-bintang utama asal Prancis mereka, termasuk Ousmane Dembele, Desire Doue, dan Bradley Barcola, tetapi struktur pertahanan mereka tetap kokoh saat menghadapi tekanan di akhir laga. Masuknya Fernandes dan Tielemans jelas meningkatkan kemampuan United dalam menguasai bola, memberi para suporter gambaran tentang potensi dinamika baru di lini tengah.
- Getty Images Sport
Carrick menemukan sisi positif meski diterpa masalah kebugaran
Merefleksikan penampilan timnya, Carrick ingin menyoroti peningkatan kolektif skuadnya meski Mount dan Heaton mengalami cedera. Berbicara kepada MUTV setelah peluit akhir berbunyi, bos United itu menekankan nilai dari menghadapi tim dengan setup taktik unik milik PSG. "Saya menikmatinya," katanya. "Tantangan yang bagus. Sedikit berbeda dengan cara mereka bermain. Kami seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol."
Carrick kemudian melanjutkan pujiannya kepada para pemain atas penerapan mental mereka, dengan mencatat bahwa sulitnya pertandingan itu menjadi persiapan yang sempurna untuk musim mendatang. "Bagus bagi para pemain kadang-kadang untuk harus memecahkan masalah dan menemukan cara mereka sendiri, dan saya pikir kami melakukan itu," tambahnya. "Itu juga mempersiapkan mereka untuk musim ini."
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