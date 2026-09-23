Saat ditanya soal Michael Olise yang di Jerman dan Spanyol disebut sebagai target utama masa depan Real Madrid, Mbappé menjawab seperti ini: "Saya mendengar rumor itu, tetapi itu adalah hal-hal yang sudah sangat saya pahami dan juga terjadi ketika saya masih di PSG. Saya rasa tidak sopan menyarankan kepada seorang pemain yang saya kenal baik untuk pindah klub dan meninggalkan tim tempat dia bermain saat ini. Bayern adalah klub besar dan di sana Michael bisa meraih sukses besar. Ya, tentu saja pemain seperti dia disukai semua klub di dunia. Kita sedang membicarakan pemain yang luar biasa".





Bintang Prancis itu kemudian juga ditanya soal Cristiano Ronaldo, idola masa kecil Mbappé yang kini menjadi pusat banyak polemik di Portugal karena tetap dipanggil di era baru dan selalu menjadi penyerang utama timnas tersebut. "Saya seperti dia, masih bermain dan di tim nasional pada usia 41 tahun? Kita harus jujur, mengingat tim nasional tempat saya bermain: Prancis tidak akan pernah membiarkan saya bermain sampai usia 41 tahun (tertawa, red). Namun, Cristiano menunjukkan bahwa jika secara fisik dan mental Anda bugar, bermain di level yang luar biasa tinggi untuk waktu yang lama itu memungkinkan. Namun dalam kasus saya, saya rasa itu tidak akan terjadi", pungkasnya.