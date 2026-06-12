“Saya akan pensiun sesaat mungkin. Melakukan pekerjaan ini adalah sumber adrenalin saya, dan selama saya merasa mampu melakukannya, saya akan terus melakukannya. Saya bukan tipe orang yang bisa hidup tanpa tahu apa yang akan saya lakukan esok hari, meskipun hal itu tidak akan menghalangi saya untuk mengambil jeda jika memang diperlukan,” kata Deschamps. Liga Italia tetap berkualitas dengan banyak pelatih dan pemain kelas atas. “Saya melihat banyak pelatih yang memiliki sejarah khusus dengan klub tertentu kemudian melatih tim lain.” Dan jika alih-alih klub Italia, Deschamps justru melatih timnas Italia? Ini adalah skenario yang tidak akan disetujui oleh Mbappé.



