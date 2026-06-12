Kylian Mbappé, bintang Tim Nasional Prancis yang menjadi salah satu favorit utama di Piala Dunia 2026, baru-baru ini memberikan wawancara kepada stasiun televisi Prancis M6. Di antara topik yang dibahas, termasuk masa depan pelatih kepala saat ini, Didier Deschamps, yang setelah turnamen Piala Dunia berakhir akan digantikan oleh Zinedine Zidane.
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Mbappé menampik gagasan Deschamps untuk melatih Italia: "Itu tidak pantas, dia orang kita, dia orang Prancis"
DESCHAMPS TIDAK BERHENTI
“Saya akan pensiun sesaat mungkin. Melakukan pekerjaan ini adalah sumber adrenalin saya, dan selama saya merasa mampu melakukannya, saya akan terus melakukannya. Saya bukan tipe orang yang bisa hidup tanpa tahu apa yang akan saya lakukan esok hari, meskipun hal itu tidak akan menghalangi saya untuk mengambil jeda jika memang diperlukan,” kata Deschamps. Liga Italia tetap berkualitas dengan banyak pelatih dan pemain kelas atas. “Saya melihat banyak pelatih yang memiliki sejarah khusus dengan klub tertentu kemudian melatih tim lain.” Dan jika alih-alih klub Italia, Deschamps justru melatih timnas Italia? Ini adalah skenario yang tidak akan disetujui oleh Mbappé.
KATA-KATA MBAPPE'
“Saya melihatnya tersenyum,” jelas Mbappé, dengan nada yang santai, “dan dia juga lebih fleksibel. Dulu saya mengenalnya sebagai sosok yang lebih tegas, tapi kemampuannya untuk beradaptasi dengan generasi baru adalah kelebihannya. Hal itu tidak mudah, tapi dia tidak pernah mengubah pesannya. Mari kita manfaatkan kehadirannya semaksimal mungkin dan menghormatinya, dengan menang seperti yang dia sukai. Namun, saya harap dia tidak melatih tim nasional lain. Saya lihat ada pembicaraan tentang Italia. Itu akan buruk. Didier adalah orang Prancis, dia milik kita, saya sedang menekan dia agar hanya melatih klub di masa depan. Biarkan Italia untuk orang Italia.”