Meskipun hanya pertandingan persahabatan, laga antara Brasil dan Prancis berlangsung sangat sengit. Kedua tim nasional tidak mengendurkan serangan, dengan Mbappé yang tampil dalam performa terbaiknya. Tendangan chipnya pada menit ke-32, yang memanfaatkan umpan terobosan dari Dembelé, berhasil memecah kebuntuan.

Di babak kedua, situasi bagi Prancis menjadi rumit setelah Upamecano diusir dari lapangan karena pelanggaran terhadap Wesley dari Roma. Namun, tim Prancis berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 melalui gol Ekitiké pada menit ke-65, sebelum gol Bremer pada menit ke-78 memanaskan akhir pertandingan. Tim Brasil berusaha keras, namun gagal mencetak gol penyeimbang.