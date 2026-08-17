Kylian Mbappe mempertahankan posisinya sebagai pemain pria dengan rating tertinggi bersama, dengan overall 91, tetapi alih-alih ditemani Mohamed Salah, kini ia sejajar dengan Erling Haaland, yang naik dari 90 menjadi 91. Superstar Real Madrid itu dan mesin gol Manchester City tersebut menjadi dua pemain pria satu-satunya yang mencapai angka 91 tahun ini, menegaskan diri sebagai duo utama yang harus dikalahkan di arena virtual.

Di belakang dua nama terdepan, kedalaman talenta tetap luar biasa dengan beberapa bintang terkunci di rating 90 OVR. Jenderal lini tengah Manchester City Rodri dan Ousmane Dembele dari Paris Saint-Germain termasuk di antara mereka yang hanya terpaut satu poin dari para pemimpin. Mereka bergabung dalam klub 90 bersama Harry Kane dari Bayern Munich dan Michael Olise yang sedang melesat, yang mendapat peningkatan besar plus empat setelah awal eksplosifnya di Bavaria.