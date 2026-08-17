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Mbappe dan Haaland berbagi posisi teratas! Rating EA FC 27 terungkap saat Messi mendapat lonjakan besar dan bintang Liverpool mengalami penurunan brutal
Mbappe dan Haaland memimpin di puncak klasemen
Kylian Mbappe mempertahankan posisinya sebagai pemain pria dengan rating tertinggi bersama, dengan overall 91, tetapi alih-alih ditemani Mohamed Salah, kini ia sejajar dengan Erling Haaland, yang naik dari 90 menjadi 91. Superstar Real Madrid itu dan mesin gol Manchester City tersebut menjadi dua pemain pria satu-satunya yang mencapai angka 91 tahun ini, menegaskan diri sebagai duo utama yang harus dikalahkan di arena virtual.
Di belakang dua nama terdepan, kedalaman talenta tetap luar biasa dengan beberapa bintang terkunci di rating 90 OVR. Jenderal lini tengah Manchester City Rodri dan Ousmane Dembele dari Paris Saint-Germain termasuk di antara mereka yang hanya terpaut satu poin dari para pemimpin. Mereka bergabung dalam klub 90 bersama Harry Kane dari Bayern Munich dan Michael Olise yang sedang melesat, yang mendapat peningkatan besar plus empat setelah awal eksplosifnya di Bavaria.
- EA SPORTS
Peningkatan besar untuk Messi dan Fernandes saat Van Dijk merosot
Salah satu poin pembicaraan terbesar dari pengungkapan ini adalah kebangkitan kembali Lionel Messi. Ikon Inter Miami itu kembali naik ke rating keseluruhan 89 dari 86 setelah aksi heroiknya bersama Argentina di Piala Dunia, membuktikan bahwa kelas memang permanen bahkan di senja kariernya. Ia ditemani di angka 89 oleh Pemain Terbaik Musim Premier League Bruno Fernandes, yang mendapat kenaikan dari 87 menjadi 89 setelah membawa Manchester United kembali ke Liga Champions.
Namun, ini bukan kabar baik bagi semua pihak di Premier League. Dalam keputusan yang sudah memicu banyak kontroversi di kalangan pendukung Anfield, kapten Liverpool Virgil van Dijk diturunkan dua poin dari rating keseluruhan 90 menjadi 88. Ini merupakan penurunan yang jarang terjadi bagi bek Belanda tersebut, yang tetap menjadi salah satu pemain dengan rating tertinggi di posisinya meski mengalami penurunan itu. Nama-nama lain yang menonjol di kelompok 88 termasuk duet lini belakang Arsenal William Saliba dan Declan Rice, serta Joshua Kimmich dari Bayern Munich dan Luis Diaz.
Putellas mempertahankan dominasinya di sepakbola wanita
Di sektor putri, rekrutan baru London City Lionesses Alexia Putellas tetap menjadi pemain dengan rating tertinggi, yakni 91 secara keseluruhan, melanjutkan statusnya sebagai talenta utama dalam database pemain putri. Putellas, meski baru saja pindah dari Barcelona ke WSL, tetap menjadi tolok ukur emas untuk kemampuan teknis di dalam gim. Ia unggul tipis atas pemenang Ballon d'Or Aitana Bonmati, yang turun dari 91 menjadi 90 setelah menjalani musim yang diganggu cedera. Meski mendapat sedikit penurunan rating, bintang Barcelona itu tetap menjadi pusat perhatian bagi para penggemar Ultimate Team yang mencari kreativitas di lini tengah.
Bergabung di level elite dengan angka 90 adalah Khadija Shaw dari Manchester City, yang juga memiliki rating keseluruhan 90 setelah membawa klubnya menjuarai Women's Super League. Dominasi Shaw dalam duel udara dan penyelesaian akhirnya yang klinis akhirnya tercermin lewat rating kelas dunia. Rekan setimnya di City, Yui Hasegawa, juga mendapat penghargaan atas kecerdasan taktisnya dengan menerima peningkatan signifikan dari 85 menjadi 88 secara keseluruhan. Women's Super League terwakili dengan baik di jajaran teratas, menyoroti meningkatnya posisi global kompetisi domestik Inggris dalam ekosistem EA FC.
- EA SPORTS
Penurunan peringkat yang mengejutkan dan jalan menuju peluncuran
Namun, ada penurunan mengejutkan dari 89 menjadi 88 untuk Alessia Russo milik Arsenal meski ia mencatatkan total 24 gol di semua kompetisi, yang merupakan torehan terbaik dalam kariernya dalam satu musim. Banyak penggemar memperkirakan pemain internasional Inggris itu akan naik lebih tinggi menyusul performa produktifnya bersama Arsenal, tetapi EA memilih sedikit menurunkan statistik dasarnya. Sementara itu, Claudia Pina dari Barcelona mendapatkan peningkatan tiga poin dari 86 menjadi 89, bergabung dengan rekan-rekan setimnya, Ewa Pajor (88 ke 89) dan Caroline Graham Hansen (90 ke 89), dalam lini serang tangguh milik raksasa Catalunya itu.
Dengan 27 besar awal kini sudah dipublikasikan, hitung mundur menuju rilis penuh pun terus berjalan. EA telah mengonfirmasi bahwa database lengkap yang berisi lebih dari 21.000 pemain akan diungkap secara bertahap sepanjang pekan ini, mencakup Premier League, La Liga, dan Bundesliga. Peluncuran resminya dijadwalkan pada 25 September, meski mereka yang memilih Ultimate Edition akan bisa memulai lebih awal sepekan, yakni pada 18 September.
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