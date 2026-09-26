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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Mbappé, cedera tendon: firasat buruk, Real Madrid khawatir, absen lawan Roma dan Clasico kontra Barcelona?

K. Mbappe
France
Real Madrid

Nomor 10 Prancis mengalami cedera saat melawan Turki: berapa banyak pertandingan yang harus ia lewatkan?

Prancis dan Real Madrid khawatir dengan kondisi Kylian Mbappé, yang mengalami cedera dalam laga yang dimenangi Jumat malam oleh tim nasional Prancis melawan Turki. "Cedera Mbappé tidak menjanjikan kabar baik, dia harus kembali ke Madrid": Zinedine Zidane, tadi malam dalam debutnya di bangku cadangan Prancis, pada laga yang dimenangi 1-0 berkat gol Mbappé, menyampaikan hal itu setelah pertandingan yang dimainkan di Al Kocaeli Stadium. Gol lebih dulu, lalu cedera bagi sang nomor 10: Mbappé mencetak gol pertama era Zidane di bangku cadangan Prancis, membuka laga Nations League melawan Turki, tetapi terpaksa meninggalkan lapangan karena nyeri pada lutut kirinya.


Beberapa jam kemudian, pernyataan federasi Prancis yang mengonfirmasi cedera pada lutut kiri pun datang: "Kylian Mbappé mengalami cedera pada lutut. Dia menderita lesi tendon dan absen untuk sisa pemusatan latihan. Semoga lekas pulih, Kylian".


Dengan demikian, Mbappé harus melewatkan laga melawan Belgia (28 September), Italia (2 Oktober), dan Belgia lagi (5 Oktober).

  • Real Madrid khawatir. Firasa buruk

    Tentu saja ada kekhawatiran besar juga di Madrid, tempat Real Madrid asuhan José Mourinho akan menghadapi rangkaian laga penting setelah jeda, sebuah rangkaian yang akan mencapai puncaknya pada 25 Oktober, dalam Clasico melawan Barcelona. Jadwal Real Madrid, setelah jeda, mencakup laga-laga berikut: Villarreal (10 Oktober), Roma (14 Oktober), Sevilla (18 Oktober), Leipzig (21 Oktober), Barcelona (25 Oktober). Akankah bintang Prancis itu mampu pulih selama jeda, atau dia juga harus melewatkan beberapa laga tersebut? Di antara pihak yang berkepentingan tentu ada juga Roma, yang akan menjamu Real Madrid di Olimpico pada matchday kedua fase liga Liga Champions.


    Sambil menunggu pernyataan resmi dari Real Madrid, media Spanyol, dan khususnya As, berbicara soal "firasat buruk".


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  • BALLON D'OR

    Kekhawatiran Mbappé tak hanya tertuju pada Real Madrid, tetapi juga Ballon d'Or, target individu bergengsi yang untuknya Mbappé bersaing bersama Yamal, Kane dan beberapa nama lain. Penyerang Prancis itu dalam beberapa hari terakhir tidak menyembunyikan keinginannya untuk memenangi Ballon d'Or dan laga-laga berikutnya seharusnya menjadi kesempatan bagus untuk mencoba meyakinkan siapa pun di antara para pemilih yang masih belum menentukan pilihan.

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