Prancis dan Real Madrid khawatir dengan kondisi Kylian Mbappé, yang mengalami cedera dalam laga yang dimenangi Jumat malam oleh tim nasional Prancis melawan Turki. "Cedera Mbappé tidak menjanjikan kabar baik, dia harus kembali ke Madrid": Zinedine Zidane, tadi malam dalam debutnya di bangku cadangan Prancis, pada laga yang dimenangi 1-0 berkat gol Mbappé, menyampaikan hal itu setelah pertandingan yang dimainkan di Al Kocaeli Stadium. Gol lebih dulu, lalu cedera bagi sang nomor 10: Mbappé mencetak gol pertama era Zidane di bangku cadangan Prancis, membuka laga Nations League melawan Turki, tetapi terpaksa meninggalkan lapangan karena nyeri pada lutut kirinya.





Beberapa jam kemudian, pernyataan federasi Prancis yang mengonfirmasi cedera pada lutut kiri pun datang: "Kylian Mbappé mengalami cedera pada lutut. Dia menderita lesi tendon dan absen untuk sisa pemusatan latihan. Semoga lekas pulih, Kylian".





Dengan demikian, Mbappé harus melewatkan laga melawan Belgia (28 September), Italia (2 Oktober), dan Belgia lagi (5 Oktober).