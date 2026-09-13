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AC Milan v SSC Napoli - Serie A TIMGetty Images Sport
Simone Gervasio

Diterjemahkan oleh

Mazzarri diserang di Yunani: "Dia menolak menjabat tangan saya, merokok dan memprotes. Bagi saya dia nol"

Iraklis vs Atromitos
Iraklis
Atromitos
Super League
W. Mazzarri

Walter Mazzarri tidak terlalu banyak mendapat teman dalam petualangannya di Yunani. Pelatih baru Iraklis dari Thessaloniki itu meraih 5 poin dalam 4 laga pertama di liga, tertahan di papan tengah klasemen, tetapi sudah mencuri perhatian karena beberapa perilakunya yang di ambang batas. Beberapa pekan lalu ia diusir keluar lapangan dan kemudian tertangkap kamera sedang mengisap rokok elektroniknya dari tribun.


Kini muncul polemik baru, yang diangkat oleh pelatih Atromitos, yang baru saja dihadapinya dalam laga yang berakhir 1-1.


  • Pelatih tim asal Peristeri, Athena, Dusan Kerkez melancarkan serangan keras kepada mantan pemain Inter dan Napoli itu.  


    "Pelatih Iraklis, saya tidak ingin menyebut namanya, adalah pelatih yang bagus. Tapi dia bukan contoh bagi kami yang muda. Dia berbeda dari Mendilibar (mantan pelatih Olympiacos, red). Dia juga tidak bisa bahasa Inggris, tetapi dia seorang pria terhormat dan selalu bersikap penuh hormat. Saya lebih dulu menghampirinya untuk menjabat tangannya, tetapi dia tidak menyambutnya seolah saya ini seorang gipsi. Dia berteriak kepada wasit sepanjang pertandingan alih-alih memberi contoh yang baik di usia 65 tahun. Dia sampai merokok di bangku cadangan? Sekarang orang tidak boleh merokok di restoran dan dia bisa melakukannya di bangku cadangan. Bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya? Saya menghormati Iraklis yang merupakan tim bersejarah, tetapi dari pihak saya saya sama sekali tidak punya rasa hormat kepadanya. Mungkin dia memang telah memenangkan sepuluh trofi, tetapi bagi saya dia nol besar".

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