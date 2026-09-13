Mazzarri diserang di Yunani: "Dia menolak menjabat tangan saya, merokok dan memprotes. Bagi saya dia nol"

Walter Mazzarri tidak terlalu banyak mendapat teman dalam petualangannya di Yunani. Pelatih baru Iraklis dari Thessaloniki itu meraih 5 poin dalam 4 laga pertama di liga, tertahan di papan tengah klasemen, tetapi sudah mencuri perhatian karena beberapa perilakunya yang di ambang batas. Beberapa pekan lalu ia diusir keluar lapangan dan kemudian tertangkap kamera sedang mengisap rokok elektroniknya dari tribun.
Kini muncul polemik baru, yang diangkat oleh pelatih Atromitos, yang baru saja dihadapinya dalam laga yang berakhir 1-1.