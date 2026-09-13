Mazzarri diserang di Yunani: "Dia menolak menjabat tangan saya, merokok dan memprotes. Bagi saya dia nol"

Pelatih tim asal Peristeri, Athena, Dusan Kerkez melancarkan serangan keras kepada mantan pemain Inter dan Napoli itu.





"Pelatih Iraklis, saya tidak ingin menyebut namanya, adalah pelatih yang bagus. Tapi dia bukan contoh bagi kami yang muda. Dia berbeda dari Mendilibar (mantan pelatih Olympiacos, red). Dia juga tidak bisa bahasa Inggris, tetapi dia seorang pria terhormat dan selalu bersikap penuh hormat. Saya lebih dulu menghampirinya untuk menjabat tangannya, tetapi dia tidak menyambutnya seolah saya ini seorang gipsi. Dia berteriak kepada wasit sepanjang pertandingan alih-alih memberi contoh yang baik di usia 65 tahun. Dia sampai merokok di bangku cadangan? Sekarang orang tidak boleh merokok di restoran dan dia bisa melakukannya di bangku cadangan. Bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya? Saya menghormati Iraklis yang merupakan tim bersejarah, tetapi dari pihak saya saya sama sekali tidak punya rasa hormat kepadanya. Mungkin dia memang telah memenangkan sepuluh trofi, tetapi bagi saya dia nol besar".