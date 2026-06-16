Al-Owais berperan penting dalam mengamankan satu poin bagi Arab Saudi. Kiper tersebut melakukan beberapa penyelamatan penting sepanjang pertandingan, termasuk penyelamatan gemilang dengan ujung jari yang berhasil mengarahkan tendangan keras Manuel Ugarte ke tiang gawang tepat setelah pertandingan memasuki menit ke-60.

Dia terus membuat Uruguay frustrasi di menit-menit akhir, menggagalkan peluang Valverde di masa tambahan waktu saat Arab Saudi bertahan dengan kokoh. Meskipun Uruguay mendominasi sebagian besar babak kedua, mereka kurang memiliki ketajaman yang diharapkan dari tim yang dianggap sebagai salah satu kandidat untuk lolos dengan mudah dari fase grup.

Bagi Arab Saudi, hasil imbang ini merupakan hasil yang menggembirakan dan menjaga harapan mereka untuk lolos ke babak gugur tetap hidup. Sementara itu, Uruguay akan merasa lega karena berhasil menghindari kekalahan setelah penampilan pembuka yang kurang meyakinkan.