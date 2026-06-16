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Maxi Araujo membawa Uruguay meraih hasil imbang di menit-menit akhir melawan Arab Saudi pada laga pembuka Piala Dunia, sementara Darwin Nunez yang tampil kurang memuaskan ditarik keluar pada babak pertama
Arab Saudi menghajar Uruguay yang tampil lesu sebelum Araujo membalas
Uruguay mengalami babak pertama yang mengecewakan di Miami dan tertinggal sesaat sebelum jeda. Arab Saudi bertahan dengan disiplin dan membatasi pengaruh Nunez, sehingga Bielsa terpaksa mengganti sang penyerang pada babak pertama setelah penampilannya yang kurang efektif. Gol pembuka tercipta pada menit ke-41. Sundulan Mohamed Kanno berhasil ditepis oleh Fernando Muslera, namun Al-Amri bereaksi paling cepat terhadap bola liar tersebut dan mencetak gol dari jarak dekat untuk membawa Arab Saudi memimpin secara mengejutkan.
Uruguay meningkat secara signifikan setelah jeda. Pergantian pemain yang dilakukan Bielsa menambah energi dan ketajaman, sehingga Federico Valverde dan rekan-rekannya dapat memberikan tekanan yang berkelanjutan. Ketekunan mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-80 ketika Mohammed Al-Owais menepis sundulan, namun Araujo berhasil memanfaatkan bola pantul dari sudut sempit dan menyamakan skor.
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Nunez dibungkam oleh tim Saudi
Topik utama pembicaraan berpusat pada keputusan Bielsa untuk menarik Nunez pada babak pertama. Serangan Uruguay kurang lancar pada babak pertama, dan pergantian pemain yang dilakukan saat jeda langsung meningkatkan ancaman serangan tim tersebut. Sementara itu, Arab Saudi kembali menampilkan performa yang disiplin di Piala Dunia. Organisasi pertahanan mereka membuat Uruguay kesulitan dalam waktu yang cukup lama dan memungkinkan mereka tetap bersaing melawan salah satu tim terkuat di Amerika Selatan.
Al-Owais menjadi penentu saat kedua tim berbagi poin
Al-Owais berperan penting dalam mengamankan satu poin bagi Arab Saudi. Kiper tersebut melakukan beberapa penyelamatan penting sepanjang pertandingan, termasuk penyelamatan gemilang dengan ujung jari yang berhasil mengarahkan tendangan keras Manuel Ugarte ke tiang gawang tepat setelah pertandingan memasuki menit ke-60.
Dia terus membuat Uruguay frustrasi di menit-menit akhir, menggagalkan peluang Valverde di masa tambahan waktu saat Arab Saudi bertahan dengan kokoh. Meskipun Uruguay mendominasi sebagian besar babak kedua, mereka kurang memiliki ketajaman yang diharapkan dari tim yang dianggap sebagai salah satu kandidat untuk lolos dengan mudah dari fase grup.
Bagi Arab Saudi, hasil imbang ini merupakan hasil yang menggembirakan dan menjaga harapan mereka untuk lolos ke babak gugur tetap hidup. Sementara itu, Uruguay akan merasa lega karena berhasil menghindari kekalahan setelah penampilan pembuka yang kurang meyakinkan.
- Getty Images Sport
Tekanan terhadap Uruguay untuk memperbaiki kinerjanya semakin meningkat
Arab Saudi akan berusaha memanfaatkan satu poin yang diraih dengan susah payah dan mempertahankan momentum tersebut menjelang laga Grup H berikutnya melawan Spanyol pada 21 Juni. Sementara itu, Uruguay harus bangkit dan meningkatkan performa mereka agar harapan untuk lolos ke babak gugur tetap terjaga. Tim asuhan Bielsa selanjutnya akan menghadapi Cape Verde di Miami Stadium.