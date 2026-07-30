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Maxence Lacroix resmi direkrut! Chelsea umumkan transfer senilai £52 juta dari Crystal Palace saat sang bek mengatakan ia memiliki "hasrat yang sama" dengan bos barunya, Xabi Alonso
Chelsea menuntaskan transfer Lacroix
Chelsea telah secara resmi mengonfirmasi perekrutan Lacroix dari Palace dalam kesepakatan yang kabarnya bernilai sekitar £52 juta. Bek tengah berusia 26 tahun itu telah menandatangani kontrak jangka panjang di Stamford Bridge hingga 2032. Lacroix menjadi tambahan besar terbaru bagi Chelsea saat mereka membangun tim menuju musim 2026-27 di bawah pelatih kepala baru Alonso. Bek tengah itu akan langsung bergabung dengan rekan-rekan setim barunya menjelang laga-laga pramusim mereka yang akan datang.
Ambisi bersama dengan Alonso
Berbicara saat tiba di Stamford Bridge, Lacroix mengungkapkan kebanggaannya bergabung dengan raksasa London itu dan menyoroti pembicaraan positif dengan Alonso. Bek asal Prancis itu mengungkapkan bahwa ambisi pribadinya sejalan dengan visi yang dipaparkan manajer asal Spanyol tersebut.
"Saya sangat senang menjadi bagian dari klub hebat ini," akunya. "Semua orang tahu legenda Chelsea, tradisi kemenangannya, dan menjadi bagian dari itu adalah momen yang membanggakan.
"Ketika saya berbicara dengan manajer, saya melihat bahwa kami memiliki arah dan keinginan yang sama untuk klub ini. Kami ingin menang. Ketika Anda melihat kualitas para pemain di sini, semua yang kami miliki di sekitar klub, itu adalah sesuatu yang bisa kami capai. Ambisinya adalah meraih trofi, dan saya tidak sabar untuk berkontribusi."
Sukses meraih trofi di Selhurst Park
Lacroix tiba di London barat sebagai salah satu bek tengah paling dominan di sepakbola Eropa. Selama dua musimnya di Selhurst Park, ia mencatatkan 98 penampilan dan membantu mengukir era bersejarah bagi Palace. Mantan lulusan akademi Sochaux itu memenangi Piala FA, Community Shield, dan Conference League bersama Crystal Palace.
- getty
Pengalaman Piala Dunia dan masa depan di Stamford Bridge
Performa klub Lacroix yang gemilang memberinya debut internasional senior untuk Prancis awal tahun ini. Ia kemudian mendapat tempat di skuad Prancis untuk Piala Dunia, dengan mencatatkan tiga penampilan saat Prancis mengamankan finis di posisi keempat. Dengan masa depannya kini telah tuntas hingga 2032, Lacroix akan berupaya memperkokoh lini belakang Chelsea setelah penampilan pramusim mereka yang terbuka. Kehadirannya di lini pertahanan akan sangat penting saat Alonso berusaha membentuk skuad tangguh yang mampu bersaing meraih trofi di semua ajang.
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