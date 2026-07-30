Berbicara saat tiba di Stamford Bridge, Lacroix mengungkapkan kebanggaannya bergabung dengan raksasa London itu dan menyoroti pembicaraan positif dengan Alonso. Bek asal Prancis itu mengungkapkan bahwa ambisi pribadinya sejalan dengan visi yang dipaparkan manajer asal Spanyol tersebut.

"Saya sangat senang menjadi bagian dari klub hebat ini," akunya. "Semua orang tahu legenda Chelsea, tradisi kemenangannya, dan menjadi bagian dari itu adalah momen yang membanggakan.

"Ketika saya berbicara dengan manajer, saya melihat bahwa kami memiliki arah dan keinginan yang sama untuk klub ini. Kami ingin menang. Ketika Anda melihat kualitas para pemain di sini, semua yang kami miliki di sekitar klub, itu adalah sesuatu yang bisa kami capai. Ambisinya adalah meraih trofi, dan saya tidak sabar untuk berkontribusi."



