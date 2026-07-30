Berbicara saat tiba di Stamford Bridge, Lacroix mengungkapkan kebanggaannya bergabung dengan raksasa London tersebut dan menyoroti pembicaraan positif dengan Alonso. Bek Prancis itu mengungkapkan bahwa ambisi pribadinya sejalan dengan visi yang dijabarkan sang manajer asal Spanyol.

"Saya sangat senang menjadi bagian dari klub yang luar biasa ini," akunya. "Semua orang tahu legenda Chelsea, tradisi mereka untuk menang, dan menjadi bagian dari itu adalah momen yang membanggakan.

"Ketika saya berbicara dengan manajer, saya melihat bahwa kami punya arah dan keinginan yang sama untuk klub ini. Kami ingin menang. Ketika Anda melihat kualitas para pemain di sini, semua yang kami miliki di sekitar klub, itu adalah sesuatu yang bisa kami capai. Ambisinya adalah meraih trofi, dan saya tidak sabar untuk berkontribusi."



