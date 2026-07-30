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Maxence Lacroix resmi bergabung! Chelsea mengumumkan perekrutan dari Crystal Palace saat sang bek mengatakan bahwa ia memiliki 'hasrat yang sama' dengan bos baru Xabi Alonso
Chelsea tuntaskan transfer Lacroix
Chelsea telah secara resmi mengonfirmasi perekrutan Lacroix dari Palace. Bek tengah berusia 26 tahun itu telah menandatangani kontrak jangka panjang di Stamford Bridge hingga 2032. Lacroix menjadi tambahan besar terbaru bagi Chelsea saat mereka membangun tim menuju kampanye 2026/27 di bawah pelatih kepala baru Alonso. Bek tengah itu akan langsung bergabung dengan rekan-rekan setim barunya menjelang laga-laga pramusim mendatang.
Ambisi bersama dengan Alonso
Berbicara saat tiba di Stamford Bridge, Lacroix mengungkapkan kebanggaannya bergabung dengan raksasa London tersebut dan menyoroti pembicaraan positif dengan Alonso. Bek Prancis itu mengungkapkan bahwa ambisi pribadinya sejalan dengan visi yang dijabarkan sang manajer asal Spanyol.
"Saya sangat senang menjadi bagian dari klub yang luar biasa ini," akunya. "Semua orang tahu legenda Chelsea, tradisi mereka untuk menang, dan menjadi bagian dari itu adalah momen yang membanggakan.
"Ketika saya berbicara dengan manajer, saya melihat bahwa kami punya arah dan keinginan yang sama untuk klub ini. Kami ingin menang. Ketika Anda melihat kualitas para pemain di sini, semua yang kami miliki di sekitar klub, itu adalah sesuatu yang bisa kami capai. Ambisinya adalah meraih trofi, dan saya tidak sabar untuk berkontribusi."
Kesuksesan meraih trofi di Selhurst Park
Lacroix tiba di London barat dengan status sebagai salah satu bek tengah paling tangguh di sepak bola Eropa. Dalam dua musimnya di Selhurst Park, ia mencatatkan 98 penampilan dan membantu menorehkan era bersejarah bagi Palace. Mantan lulusan akademi Sochaux itu menjuarai Piala FA, Community Shield, dan Conference League bersama Crystal Palace.
- getty
Pengalaman Piala Dunia dan masa depan di Stamford Bridge
Penampilan klub Lacroix yang gemilang membuatnya menjalani debut internasional senior untuk Prancis pada awal tahun ini. Setelah itu, ia mendapatkan tempat di skuad Prancis untuk Piala Dunia, dengan mencatatkan tiga penampilan saat Prancis mengakhiri turnamen di posisi keempat. Dengan masa depannya kini sudah dipastikan hingga 2032, Lacroix akan berupaya memantapkan lini belakang Chelsea setelah penampilan terbuka mereka pada pramusim. Kehadirannya di lini pertahanan akan sangat penting saat Alonso berusaha membentuk skuad tangguh yang mampu bersaing meraih trofi di semua kompetisi.
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