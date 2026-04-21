Bukan hanya Max Verstappen yang tampaknya ingin "menghajar" mobil balap baru itu dengan cara yang keras; Formula 1 kini telah bereaksi—namun memilih pendekatan yang lebih lembut. "Dengan pisau bedah, bukan dengan tongkat bisbol," begitulah seri balapan ini akan merevisi peraturan barunya yang banyak dikritik, demikianlah Kepala Motorsport Mercedes, Toto Wolff, menggambarkan langkah-langkah yang diluncurkan pada hari Senin. Para pembuat peraturan merespons temuan dari tiga balapan pertama musim ini dengan mesin baru tersebut.
Max Verstappen pasti tidak akan puas! Formula 1 mengubah aturan baru hanya "secara selektif" setelah mendapat kritik tajam
Hampir setengah dari tenaga mereka berasal dari motor listrik, hal ini memaksa perubahan gaya mengemudi yang drastis dan juga menghasilkan manuver menyalip yang sangat tidak biasa. Oleh karena itu, Verstappen dan banyak rekan-rekannya menyebutnya sebagai "anti-balapan"; para pembalap lebih memilih kembali menggunakan unit tenaga dengan porsi listrik yang jauh lebih kecil di bagian belakang. Namun, opsi ini tidak pernah dibahas, dan Verstappen pun menyadarinya.
Sebaliknya, mereka mengejar tujuan yang dapat dicapai, lapor Wolff dari pertemuan perwakilan tim, Formula 1, dan Federasi Otomotif Internasional (FIA): "Bagaimana kita dapat meningkatkan produk, memastikan balapan tanpa kompromi, dan mengoptimalkan keselamatan?"
Sesi kualifikasi sejauh ini menjadi sumber kritik utama. Pasalnya, para pembalap kini harus terus mengisi ulang baterai selama balapan; untuk itu, mereka harus melambatkan laju di tikungan cepat atau melepas gas lebih awal di lintasan lurus yang panjang—agar dapat memanfaatkan daya listrik maksimal di bagian lain lintasan. Dalam upaya mengejar lap tercepat, mengemudi di batas maksimal pun tidak mungkin dilakukan; kontradiksi ini menimbulkan banyak kekecewaan.
Solusinya: Di masa depan, motor dapat mengisi daya listrik lebih sedikit per putaran, sehingga tidak perlu terlalu sering beralih ke mode pengisian daya. Para pembalap dapat menginjak gas lebih sering dan lebih lama - namun, secara keseluruhan, mobil akan menjadi lebih lambat.
Formula 1 menghadapi masalah perbedaan kecepatan akibat tingkat daya baterai dan dorongan listrik
Perubahan lain ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dalam balapan. Karena perbedaan tingkat daya baterai yang terkadang sangat besar, serta adanya fitur "electric boost" sebagai bantuan menyalip, sering kali terjadi perbedaan kecepatan yang drastis, yang berujung pada risiko kecelakaan. Di sini pula, manajemen energi telah disesuaikan untuk memastikan keseragaman yang lebih baik. Langkah-langkah ini bertujuan untuk "mengurangi kecepatan tabrakan yang berlebihan sekaligus mempertahankan peluang menyalip," tulis FIA.
Penyesuaian lainnya antara lain bertujuan untuk mengurangi risiko saat start balapan. Di sini pun, hingga saat ini masih terdapat perbedaan kecepatan yang signifikan antar tim, serta masalah teknis yang berulang kali dialami oleh pembalap individu.
Langkah-langkah ini kemungkinan akan mulai berlaku mulai Grand Prix berikutnya di Miami (3 Mei), namun perubahan tersebut masih harus disetujui oleh Dewan Dunia FIA. Mungkin akan ada lebih banyak perubahan sepanjang tahun ini, namun mereka ingin melakukannya secara bertahap dan menghindari keputusan yang "tidak menentu", kata Wolff. Mesin-mesin yang dikembangkan dengan biaya besar, sejauh ini sudah pasti, tidak akan dibuang begitu saja. Mesin-mesin tersebut diperkirakan akan tetap digunakan di mobil hingga tahun 2030.