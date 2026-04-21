Max Verstappen pasti tidak akan puas! Formula 1 mengubah aturan baru hanya "secara selektif" setelah mendapat kritik tajam

Hampir setengah dari tenaga mereka berasal dari motor listrik, hal ini memaksa perubahan gaya mengemudi yang drastis dan juga menghasilkan manuver menyalip yang sangat tidak biasa. Oleh karena itu, Verstappen dan banyak rekan-rekannya menyebutnya sebagai "anti-balapan"; para pembalap lebih memilih kembali menggunakan unit tenaga dengan porsi listrik yang jauh lebih kecil di bagian belakang. Namun, opsi ini tidak pernah dibahas, dan Verstappen pun menyadarinya.

Sebaliknya, mereka mengejar tujuan yang dapat dicapai, lapor Wolff dari pertemuan perwakilan tim, Formula 1, dan Federasi Otomotif Internasional (FIA): "Bagaimana kita dapat meningkatkan produk, memastikan balapan tanpa kompromi, dan mengoptimalkan keselamatan?"

Sesi kualifikasi sejauh ini menjadi sumber kritik utama. Pasalnya, para pembalap kini harus terus mengisi ulang baterai selama balapan; untuk itu, mereka harus melambatkan laju di tikungan cepat atau melepas gas lebih awal di lintasan lurus yang panjang—agar dapat memanfaatkan daya listrik maksimal di bagian lain lintasan. Dalam upaya mengejar lap tercepat, mengemudi di batas maksimal pun tidak mungkin dilakukan; kontradiksi ini menimbulkan banyak kekecewaan.

Solusinya: Di masa depan, motor dapat mengisi daya listrik lebih sedikit per putaran, sehingga tidak perlu terlalu sering beralih ke mode pengisian daya. Para pembalap dapat menginjak gas lebih sering dan lebih lama - namun, secara keseluruhan, mobil akan menjadi lebih lambat.