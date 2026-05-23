Max Dowman tidak masuk dalam daftar, sementara Inggris mengonfirmasi nama sayap Arsenal yang mengejutkan sebagai pemain keempat dan terakhir dalam 'kamp persiapan' yang akan bertolak ke Amerika Utara

Pemilihan Nwaneri berarti tidak ada tempat bagi rekan setimnya di Arsenal, Dowman, meskipun pemain muda itu mengalami kemajuan pesat dalam beberapa bulan terakhir. Dowman baru-baru ini mencatatkan namanya dalam buku sejarah dengan menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah Liga Premier pada usia 16 tahun dan 73 hari. Gol solo sensasionalnya melawan Everton memicu seruan agar ia dimasukkan secara mengejutkan ke dalam skuad senior, namun tampaknya Tuchel lebih memilih Nwaneri, pemain internasional muda Inggris yang lebih berpengalaman.

Profil Nwaneri sudah dikenal baik oleh staf kepelatihan tim nasional, karena ia pernah menjadi bagian dari tim Inggris U-21 yang meraih gelar juara Kejuaraan Eropa pada 2025. Sementara itu, Dowman masih dianggap sebagai pemain masa depan di Emirates, dan belum jelas apakah ia dipertimbangkan sebagai opsi untuk kamp persiapan.

“Kami akan membawa beberapa pemain muda yang akan berlatih bersama kami dalam skuad yang kami butuhkan, dan kami memiliki dua pertandingan persahabatan untuk mengatur menit bermain dan beban para pemain,” ungkap Tuchel.

“Saya senang memiliki para pemain ini, terutama Alex yang masuk dalam daftar panjang 55 pemain untuk skuad Piala Dunia 26 orang, dan jelas dia tidak lolos seleksi awal, tetapi reaksinya luar biasa. Komitmen dan keinginannya untuk ikut dalam kamp pra-turnamen dan mendekati tim tidak pernah diragukan.”

“Hal itu menunjukkan karakternya kepada saya dan saya sangat senang dia akan bersama kami karena itu adalah keputusan yang sangat ketat dan dia mendapat kesempatan untuk selangkah lebih dekat dan mendapatkan caps.”