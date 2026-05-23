Max Dowman tidak masuk dalam daftar, sementara Inggris mengonfirmasi nama sayap Arsenal yang mengejutkan sebagai pemain keempat dan terakhir dalam 'kamp persiapan' yang akan bertolak ke Amerika Utara
Tuchel mengumumkan skuad yang akan bertanding di Florida
Tuchel telah mengonfirmasi penambahanterakhir dalam skuad Inggris yang sedang menjalani pemusatan latihan di Miami menjelang Piala Dunia 2026. Pemain sayap Arsenal, Nwaneri, adalah orang yang dipilih untuk bergabung dengan The Three Lions di Florida, melengkapi kuartet pemain muda yang sedang menjalani pelatihan yang mencakup Alex Scott dari Bournemouth, Josh King dari Fulham, dan Rio Ngumoha dari Liverpool. Keputusan ini menandai bentuk kepercayaan yang signifikan terhadap Nwaneri, yang telah mengalami musim yang penuh gejolak di kancah domestik.
Pemain sayap berusia 19 tahun ini menghabiskan paruh kedua musim ini dengan status pinjaman di Marseille, namun kesulitan beradaptasi di Ligue 1. Setelah kepergian cepat manajer Roberto De Zerbi, Nwaneri kesulitan mendapatkan menit bermain, hanya mencetak dua gol dalam sembilan penampilan. Meskipun mengalami masa sulit di Prancis, Nwaneri akan dimasukkan ke dalam skuad senior untuk memperkuat jumlah pemain dalam latihan dan mendapatkan pengalaman penting menjelang turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Dowman absen setelah mencetak rekor
Pemilihan Nwaneri berarti tidak ada tempat bagi rekan setimnya di Arsenal, Dowman, meskipun pemain muda itu mengalami kemajuan pesat dalam beberapa bulan terakhir. Dowman baru-baru ini mencatatkan namanya dalam buku sejarah dengan menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah Liga Premier pada usia 16 tahun dan 73 hari. Gol solo sensasionalnya melawan Everton memicu seruan agar ia dimasukkan secara mengejutkan ke dalam skuad senior, namun tampaknya Tuchel lebih memilih Nwaneri, pemain internasional muda Inggris yang lebih berpengalaman.
Profil Nwaneri sudah dikenal baik oleh staf kepelatihan tim nasional, karena ia pernah menjadi bagian dari tim Inggris U-21 yang meraih gelar juara Kejuaraan Eropa pada 2025. Sementara itu, Dowman masih dianggap sebagai pemain masa depan di Emirates, dan belum jelas apakah ia dipertimbangkan sebagai opsi untuk kamp persiapan.
“Kami akan membawa beberapa pemain muda yang akan berlatih bersama kami dalam skuad yang kami butuhkan, dan kami memiliki dua pertandingan persahabatan untuk mengatur menit bermain dan beban para pemain,” ungkap Tuchel.
“Saya senang memiliki para pemain ini, terutama Alex yang masuk dalam daftar panjang 55 pemain untuk skuad Piala Dunia 26 orang, dan jelas dia tidak lolos seleksi awal, tetapi reaksinya luar biasa. Komitmen dan keinginannya untuk ikut dalam kamp pra-turnamen dan mendekati tim tidak pernah diragukan.”
“Hal itu menunjukkan karakternya kepada saya dan saya sangat senang dia akan bersama kami karena itu adalah keputusan yang sangat ketat dan dia mendapat kesempatan untuk selangkah lebih dekat dan mendapatkan caps.”
Tekanan semakin meningkat terkait tuduhan 'tim cadangan'
Fokus Tuchel pada profil taktis tertentu tidak disambut dengan pujian dari semua pihak. Mantan penyerang Liga Premier, Troy Deeney, secara terbuka melontarkan kritiknya, dengan menyatakan bahwa sang manajer lebih memprioritaskan "tim cadangan" daripada para bintang yang sudah mapan. Saat membahas keseimbangan skuad dan penekanan pada "semangat juang" daripada reputasi, Deeney memperingatkan bahwa kegagalan meraih gelar juara Piala Dunia harus berakibat pada pemecatannya secara langsung. Pengecualian pemain-pemain kreatif seperti Phil Foden dan Cole Palmer hanya semakin memperparah situasi.
Uji coba pemanasan di Tampa dan Orlando
Pemusatan latihan di Florida akan menjadi ajang terakhir bagi Tuchel untuk menyempurnakan taktiknya sebelum kompetisi dimulai. Timnas Inggris dijadwalkan menghadapi Selandia Baru di Raymond James Stadium, Tampa, pada 6 Juni, dilanjutkan dengan laga melawan Kosta Rika di Orlando pada 10 Juni. Pertandingan-pertandingan ini kemungkinan akan menjadi kesempatan bagi Nwaneri dan rekan-rekannya yang tergabung dalam "tim persiapan" untuk menunjukkan kemampuan mereka kepada staf kepelatihan senior dalam situasi yang penuh tekanan.