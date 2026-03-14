Berkat dua gol di menit-menit akhir, FC Arsenal berhasil meraih kemenangan berikutnya dalam perjalanannya menuju gelar juara yang dinanti-nantikan di Inggris. Pemain muda The Gunners, Max Dowman, menjadi sorotan utama setelah secara resmi memecahkan rekor Liga Premier.
Max Dowman sungguh luar biasa! Pemain muda Arsenal ini mencatatkan sejarah di Liga Premier lewat aksi solo yang memukau
Dengan golnya yang menentukan skor akhir 2-0 melawan FC Everton pada masa tambahan waktu, Dowman menjadi pencetak gol termuda di liga utama Inggris pada usia 16 tahun dan 73 hari. Sebagai pemain sayap kanan yang lihai menggiring bola, ia telah melakukan debutnya di Liga Premier musim ini saat berusia 15 tahun.
Dengan demikian, Dowman lebih muda lebih dari setengah tahun dibandingkan James Vaughan dari Everton, yang telah memimpin peringkat tersebut selama lebih dari 20 tahun.
Pencetak gol terbanyak Viktor Gyökeres memuji Max Dowman
"Ini luar biasa. Dia tetap tenang dan sama sekali tidak takut setiap kali menerima bola," kata penyerang andalan Arsenal, Viktor Gyökeres, tentang Dowman. "Dia hampir selalu mengambil keputusan yang tepat, dan saat mencetak gol, dia melakukan segalanya dengan benar."
Saat itu sudah memasuki menit-menit akhir perpanjangan waktu di Emirates pada Sabtu malam. Arsenal memimpin 1-0 berkat gol Gyökeres dan tim tamu FC Everton menaruh semua harapan mereka pada tendangan sudut terakhir. Kiper tim nasional, Jordan Pickford, pun ikut terjun ke tengah kerumunan.
Dowman meninggalkan barisan pertahanan Everton
Namun, situasi tendangan bebas itu justru menjadi bumerang bagi The Toffees, karena Arsenal menghalau bola keluar dari kotak penalti mereka sendiri dan bola itu langsung mengarah ke pergerakan Dowman. Pemain muda yang masuk menggantikan juara Eropa Martin Zubimendi pada menit ke-74 itu berlari dari jarak 25 meter di depan gawangnya sendiri, melewati barisan pertahanan Everton yang tersisa, dan beberapa detik kemudian, dengan bantuan rekan setimnya Gabriel Martinelli, ia menyarangkan bola ke gawang yang kosong.
Dengan kemenangan ini, Arsenal sementara memperlebar keunggulan atas pesaing terdekatnya, Manchester City, menjadi sepuluh poin. Namun, tim asuhan Pep Guardiola akan menghadapi West Ham United yang terancam degradasi pada Sabtu malam dan masih memiliki satu pertandingan tunda yang harus dimainkan.
Peringkat: Para pencetak gol termuda di Liga Premier
Peringkat Pemain/Tim Tanggal dan lawan Usia 1. Max Dowman/FC Arsenal 14 Maret 2026 vs. Everton 16 tahun/2 bulan/11 hari 2. James Vaughan/FC Everton 10 April 2005 vs. Crystal Palace 16 tahun/8 bulan/25 hari 3. James Milner/Leeds United 26 Desember 2002 vs. Sunderland 16 tahun/11 bulan/22 hari 4. Wayne Rooney/FC Everton 19 Oktober 2002 vs. Arsenal 16 tahun/11 bulan/25 hari 5. Rio Ngumoha/FC Liverpool 25 Agustus 2025 vs. Newcastle 16 tahun/11 bulan/27 hari