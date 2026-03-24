Max Dowman meyakinkan bahwa ia memiliki masa depan yang 'cemerlang' bersama timnas Inggris, namun mantan pelatihnya memperingatkan agar tidak 'terburu-buru' dalam menangani bintang muda Arsenal tersebut

Tuchel mengisyaratkan bahwa pemain muda berbakat Arsenal, Max Dowman, masih berpeluang masuk skuad Piala Dunia meskipun tidak dipanggil ke skuad senior terbaru. Pemain berusia 16 tahun ini telah mengalami kemajuan pesat di Emirates Stadium, dan baru-baru ini menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Premier berkat golnya saat melawan Everton.

Meskipun Dowman akan terus mengembangkan kemampuannya bersama tim U-19 untuk saat ini, Tuchel menegaskan bahwa kurangnya pengalaman sang pemain muda tidak akan menghalanginya untuk bertolak ke Amerika Utara musim panas ini.

Pelatih asal Jerman itu mengatakan: "Dengan para pemain muda ini, tentu saja kami mengenal semua pemain tersebut. Kami melihat mereka sama seperti Anda. Saat ini, saya pikir dia berada dalam posisi yang baik untuk memperebutkan menit bermainnya di Arsenal. Kami selalu memiliki kesempatan untuk memanggilnya, mungkin untuk Piala Dunia."