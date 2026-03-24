Max Dowman meyakinkan bahwa ia memiliki masa depan yang 'cemerlang' bersama timnas Inggris, namun mantan pelatihnya memperingatkan agar tidak 'terburu-buru' dalam menangani bintang muda Arsenal tersebut
Tuchel tetap membuka peluang untuk Piala Dunia
Tuchel mengisyaratkan bahwa pemain muda berbakat Arsenal, Max Dowman, masih berpeluang masuk skuad Piala Dunia meskipun tidak dipanggil ke skuad senior terbaru. Pemain berusia 16 tahun ini telah mengalami kemajuan pesat di Emirates Stadium, dan baru-baru ini menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Premier berkat golnya saat melawan Everton.
Meskipun Dowman akan terus mengembangkan kemampuannya bersama tim U-19 untuk saat ini, Tuchel menegaskan bahwa kurangnya pengalaman sang pemain muda tidak akan menghalanginya untuk bertolak ke Amerika Utara musim panas ini.
Pelatih asal Jerman itu mengatakan: "Dengan para pemain muda ini, tentu saja kami mengenal semua pemain tersebut. Kami melihat mereka sama seperti Anda. Saat ini, saya pikir dia berada dalam posisi yang baik untuk memperebutkan menit bermainnya di Arsenal. Kami selalu memiliki kesempatan untuk memanggilnya, mungkin untuk Piala Dunia."
Carsley meminta agar bersabar terhadap para pemain berbakat yang 'luar biasa'
Pelatih Timnas Inggris U-21 dan mantan pelatih interim tim senior, Lee Carsley, sependapat dengan antusiasme Tuchel, namun ia berpendapat bahwa tidak ada kebutuhan mendesak untuk mempercepat perkembangan gelandang tersebut. Carsley, yang telah memantau perkembangan sang pemain sejak di level junior, menekankan bahwa waktu masih berpihak pada sang remaja saat ia menyeimbangkan sepak bola dengan pendidikannya.
"Saya pikir Max akan memiliki masa depan yang fantastis di level internasional," kata Carsley kepada wartawan. "Penting bagi kita untuk tidak terburu-buru. Satu hal yang dimilikinya adalah waktu. Ia akan bermain untuk tim U-19, bagian yang sangat penting, semoga mereka lolos ke Euro dan berpotensi bermain di Piala Dunia U-20."
Ia menambahkan: "Saya sudah sering melihatnya bermain di tim U-17, sama seperti saya melihat banyak pemain lainnya. Sebagai pemain yang sangat berbakat, ia pasti akan mendapatkan kesempatan di beberapa titik."
Legenda Inggris angkat bicara soal perdebatan 'terlalu dini'
Hype seputar Dowman tak terhindarkan memicu perbandingan dengan para bintang muda legendaris, termasuk Michael Owen. Namun, mantan pemenang Ballon d'Or itu mengingatkan bahwa meski bakatnya jelas terlihat, pemanggilan ke tim senior untuk Piala Dunia 2026 mungkin masih terlalu dini mengingat kedalaman skuad Inggris saat ini.
Berbicara kepada GOAL, Owen mempertanyakan apakah kesempatan bermain di Piala Dunia akan datang terlalu dini bagi sang penyerang. "Max Dowman, apa yang sudah dia mainkan? Tiga pertandingan di Liga Premier, masuk sebagai pemain pengganti. Dia pada dasarnya harus menjadi starter di hampir setiap pertandingan mulai sekarang hingga akhir musim dan tampil luar biasa agar Anda dapat membenarkan keputusannya untuk mendahului apa yang mungkin merupakan bagian terkuat dari tim kami," kata Owen.
Jalur bagi para bintang akademi Arsenal
Sementara Dowman menanti debutnya di tim senior, rekan setimnya di Arsenal, Myles Lewis-Skelly, telah dimasukkan ke dalam skuad U-21. Pemain berusia 19 tahun itu, yang sebelumnya ikut serta dalam pemusatan latihan tim senior pertama asuhan Tuchel, berupaya untuk kembali menemukan performa terbaiknya setelah waktu bermainnya terbatas di bawah asuhan Mikel Arteta di London Utara belakangan ini.
Carsley tetap optimis tentang masa depan bek sayap tersebut, dengan menyatakan: “Sangat antusias, sangat berdedikasi. Sangat termotivasi untuk bermain di tim U-21 dan mendapatkan waktu bermain serta, semoga, mendorong kemajuan tim. Jelas dia memiliki kualitas yang dimilikinya. Kami menantikan penampilannya melawan Andorra. Saya pikir penting bagi setiap pemain yang bermain di Liga Premier atau tim senior di level tinggi untuk memiliki kesempatan masuk radar Thomas, dan Myles tidak akan berbeda dari itu.”