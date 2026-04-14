Thomas Tuchel masih membuka peluang bagi setiap pemain yang ada di skuadnya untuk memperebutkan tempat di pesawat yang akan berangkat ke Amerika Utara musim panas ini. Pelatih asal Jerman itu mengatakan tentang Dowman: “Saat ini, saya rasa dia berada dalam posisi yang baik untuk memperebutkan menit bermainnya di Arsenal. Kami selalu memiliki kesempatan untuk memanggilnya, mungkin, untuk Piala Dunia. Tidak perlu memanggilnya sekarang dan menambah tekanan serta keributan yang menyertainya, tetapi kami memiliki semua opsi.”

Dowman, lulusan akademi Hale End, belum pernah menjadi starter dalam pertandingan Liga Premier, dengan perkembangannya dikelola dengan hati-hati di London Utara. Namun, dia telah mencetak gol di kompetisi kasta tertinggi setelah mencatatkan gol bersejarah melawan Everton pada 14 Maret 2026.

Gol tersebut menjadi berita utama di seluruh dunia dan mengubah pemain sayap berbakat ini menjadi nama yang terkenal. Arsenal tentu saja waspada untuk tidak membebani pundak sang pemain muda dengan tekanan dan ekspektasi yang terlalu besar, dengan hype global yang dipicu oleh pihak-pihak di luar Emirates Stadium.