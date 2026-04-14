Max Dowman mengungkapkan hal-hal yang akan 'menjadi hambatan baginya' dalam upayanya merebut tempat di skuad Inggris untuk Piala Dunia - sementara pemain muda berbakat berusia 16 tahun itu mencatatkan sejarah di Liga Premier bersama Arsenal
Tuchel membiarkan kemungkinan Dowman masuk ke dalam skuad
Thomas Tuchel masih membuka peluang bagi setiap pemain yang ada di skuadnya untuk memperebutkan tempat di pesawat yang akan berangkat ke Amerika Utara musim panas ini. Pelatih asal Jerman itu mengatakan tentang Dowman: “Saat ini, saya rasa dia berada dalam posisi yang baik untuk memperebutkan menit bermainnya di Arsenal. Kami selalu memiliki kesempatan untuk memanggilnya, mungkin, untuk Piala Dunia. Tidak perlu memanggilnya sekarang dan menambah tekanan serta keributan yang menyertainya, tetapi kami memiliki semua opsi.”
Dowman, lulusan akademi Hale End, belum pernah menjadi starter dalam pertandingan Liga Premier, dengan perkembangannya dikelola dengan hati-hati di London Utara. Namun, dia telah mencetak gol di kompetisi kasta tertinggi setelah mencatatkan gol bersejarah melawan Everton pada 14 Maret 2026.
Gol tersebut menjadi berita utama di seluruh dunia dan mengubah pemain sayap berbakat ini menjadi nama yang terkenal. Arsenal tentu saja waspada untuk tidak membebani pundak sang pemain muda dengan tekanan dan ekspektasi yang terlalu besar, dengan hype global yang dipicu oleh pihak-pihak di luar Emirates Stadium.
Mengapa Dowman kemungkinan besar tidak akan dipanggil untuk Piala Dunia
Pembicaraan mengenai pemanggilan ke tim nasional senior tak banyak membantu meredam kegaduhan tersebut, di mana antusiasme terus meningkat seputar para talenta paling menjanjikan, namun di tengah keributan itu masih terdapat suara-suara yang lebih bijak.
Mantan gelandang Inggris Barry termasuk dalam kelompok itu. Mantan bintang Manchester City dan Aston Villa yang telah 53 kali membela timnas ini—berbicara atas nama BetMGM—mengatakan kepada GOAL ketika ditanya apakah masih terlalu dini bagi Dowman untuk dipanggil ke Piala Dunia: “Akan sangat menyenangkan melihatnya. Keyakinannya tampaknya sudah ada. Tapi soal waktu bermainnya, saya rasa kita belum cukup melihatnya—sisi konsistensinya, apakah dia bisa menghasilkan momen-momen seperti itu secara konsisten. Saya pikir itu mungkin akan menjadi kendala baginya.
“Namun untuk masa depan, akan sangat luar biasa melihatnya mendapatkan lebih banyak waktu bermain musim depan dan berkembang untuk mengenakan seragam Inggris. Kami senang melihat para pemain ini berkembang di level tertinggi.”
Mantan bintang muda Inggris membahas peluang Dowman
Bintang Three Lions lainnya yang tahu betul bagaimana rasanya menjadi sensasi remaja, striker pencetak 40 gol Michael Owen, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL ketika ditanya hal yang sama: “Jika mereka memang cukup bagus, ya, saya tidak akan keberatan.
“Tentu saja, sekadar mengatakan ‘cukup bagus’ adalah satu hal, tapi itu disertai dengan banyak hal lain yang harus dipenuhi. Apakah dia sudah mencapai cukup? Apakah dia sudah melakukan cukup? Nah, tentu saja belum. Maksud saya, Anda membicarakan apakah dia akan menggantikan [Bukayo] Saka atau [Phil] Foden atau [Jude] Bellingham atau Anthony Gordon? Anda membicarakan pemain-pemain yang sudah memiliki banyak, banyak musim, banyak bukti.
“Max Dowman, apa yang sudah dia mainkan? Tiga pertandingan di Premier League, masuk sebagai pengganti. Dia harus hampir selalu menjadi starter di setiap pertandingan mulai sekarang hingga akhir musim dan tampil luar biasa di setiap kesempatan agar kamu bisa membenarkan dia dipilih di depan apa yang mungkin merupakan bagian terkuat tim kita di area sayap penyerangan.
“Jadi, meskipun saya sangat mengaguminya dan antusias melihat karier fantastis yang bisa dia raih, berdasarkan semua bukti yang telah kita lihat, ini mungkin masih terlalu dini.”
Piala Dunia 2030: Dowman akan menjadi pemain tim nasional senior
Mengingat betapa luasnya kualifikasi pemain yang akan dijelajahi Tuchel musim panas ini, diperkirakan akan dipilih opsi-opsi alternatif untuk mengisi posisi gelandang kreatif dan penyerang. Namun, saatnya Dowman akan tiba, dan kemungkinan besar—jika potensinya yang tak diragukan terus dikembangkan—ia akan menjadi bagian dari upaya meraih kejayaan dunia saat ajang unggulan FIFA digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal pada tahun 2030.