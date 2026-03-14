Max Dowman mencetak sejarah! Bintang muda Arsenal ini menjadi pencetak gol termuda di Liga Premier berkat aksi penetrasinya yang mematikan untuk mengakhiri perlawanan Everton dalam pertandingan krusial bagi The Gunners

Saat Everton mengerahkan seluruh pemainnya, termasuk kiper Jordan Pickford, ke depan untuk mengeksekusi tendangan sudut di menit-menit akhir, bola berhasil dihalau ke arah Dowman. Pemain muda itu melancarkan aksi solo yang memukau sejauh 75 yard, mengungguli para pemain bertahan sebelum melesakkan bola ke gawang yang kosong, membuat para pemain, pelatih, dan suporter Arsenal bersorak gembira. Di usia 16 tahun dan 73 hari, Dowman menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah Liga Premier, mengakhiri hari yang luar biasa bagi klub asal London tersebut.