Max Dowman mencetak sejarah! Bintang muda Arsenal ini menjadi pencetak gol termuda di Liga Premier berkat aksi penetrasinya yang mematikan untuk mengakhiri perlawanan Everton dalam pertandingan krusial bagi The Gunners
The Gunners kecewa akibat serangan gencar di awal pertandingan
Arsenal memulai pertandingan dengan intensitas tinggi, dengan Noni Madueke dan Riccardo Calafiori sama-sama nyaris mencetak gol di awal laga. Bukayo Saka berusaha menekan barisan pertahanan lawan, namun Everton semakin percaya diri, bahkan Dwight McNeil sempat membentur mistar gawang. Meskipun melepaskan 13 tembakan dalam 45 menit pertama, Arsenal kurang memiliki ketajaman yang dibutuhkan untuk memecah kebuntuan sebelum jeda babak pertama.
Raya berhasil menahan laju The Toffees
Di babak kedua, dominasi Arsenal terus berlanjut, namun diimbangi oleh ketangguhan Everton. David Raya terpaksa melakukan penyelamatan krusial untuk menggagalkan upaya Beto, sementara William Saliba nyaris mencetak gol bunuh diri. Seiring meningkatnya ketegangan, Mikel Arteta memutuskan untuk melakukan pergantian pemain, memasukkan Dowman yang berusia 16 tahun dengan sisa waktu 15 menit—langkah taktis yang terbukti sangat tepat.
Dowman dan Gyokeres memecahkan kebuntuan
Terobosan itu terjadi pada menit ke-89 ketika umpan silang keras Dowman menimbulkan kekacauan, yang berujung pada kesalahan yang dilakukan Jordan Pickford. Bola jatuh tepat di depan Viktor Gyokeres yang dengan mudah menyarangkan bola ke gawang kosong. Stadion Emirates pun bergemuruh penuh kelegaan, namun momen bersejarah dalam pertandingan itu masih akan datang dari lulusan akademi klub terbaru.
Sejarah tercipta di Emirates
Saat Everton mengerahkan seluruh pemainnya, termasuk kiper Jordan Pickford, ke depan untuk mengeksekusi tendangan sudut di menit-menit akhir, bola berhasil dihalau ke arah Dowman. Pemain muda itu melancarkan aksi solo yang memukau sejauh 75 yard, mengungguli para pemain bertahan sebelum melesakkan bola ke gawang yang kosong, membuat para pemain, pelatih, dan suporter Arsenal bersorak gembira. Di usia 16 tahun dan 73 hari, Dowman menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah Liga Premier, mengakhiri hari yang luar biasa bagi klub asal London tersebut.
Iklan