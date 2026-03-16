Max Dowman membuat Thierry Henry merinding, namun legenda Arsenal itu memberikan peringatan kepada dunia sepak bola Inggris terkait pemain berusia 16 tahun tersebut

Dalam drama di masa tambahan waktu, bintang muda Arsenal, Dowman, mencatatkan namanya dalam sejarah Liga Premier dengan mencetak gol yang memastikan kemenangan 2–0 atas Everton. Di usianya yang baru 16 tahun dan 73 hari, pemain sayap kanan berbakat ini menjadi pemain termuda yang pernah mencetak gol di kasta tertinggi sepak bola Inggris.

Dowman telah membuat gebrakan di dunia sepak bola Inggris, dengan debutnya di Liga Premier pada usia 15 tahun. Golnya yang memecahkan rekor ini membuatnya melampaui James Vaughan dari Everton, yang memegang rekor sebagai pencetak gol termuda selama lebih dari dua dekade, sehingga Dowman menjadi lebih dari enam bulan lebih muda pada saat mencetak gol bersejarah tersebut.

"Jujur saja, saya merinding," kata Henry saat tampil di acara Monday Night Football di Sky Sports. "Saya merinding—saya jarang merinding, tapi saya ingat momen pertama saya, tingkat ekspektasi itu, saya bisa merasakan hal yang sama. Bahkan jika Anda bukan penggemar Arsenal, saya pikir pada momen itu, semua orang bisa merasakan hal yang sama—dan senang untuknya. Dan (meski mengesampingkan) hal-hal tentang Arsenal... dia membuat saya merinding."