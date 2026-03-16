Max Dowman membuat Thierry Henry merinding, namun legenda Arsenal itu memberikan peringatan kepada dunia sepak bola Inggris terkait pemain berusia 16 tahun tersebut
Reaksi emosional Henry atas gol bersejarah itu
Dalam drama di masa tambahan waktu, bintang muda Arsenal, Dowman, mencatatkan namanya dalam sejarah Liga Premier dengan mencetak gol yang memastikan kemenangan 2–0 atas Everton. Di usianya yang baru 16 tahun dan 73 hari, pemain sayap kanan berbakat ini menjadi pemain termuda yang pernah mencetak gol di kasta tertinggi sepak bola Inggris.
Dowman telah membuat gebrakan di dunia sepak bola Inggris, dengan debutnya di Liga Premier pada usia 15 tahun. Golnya yang memecahkan rekor ini membuatnya melampaui James Vaughan dari Everton, yang memegang rekor sebagai pencetak gol termuda selama lebih dari dua dekade, sehingga Dowman menjadi lebih dari enam bulan lebih muda pada saat mencetak gol bersejarah tersebut.
"Jujur saja, saya merinding," kata Henry saat tampil di acara Monday Night Football di Sky Sports. "Saya merinding—saya jarang merinding, tapi saya ingat momen pertama saya, tingkat ekspektasi itu, saya bisa merasakan hal yang sama. Bahkan jika Anda bukan penggemar Arsenal, saya pikir pada momen itu, semua orang bisa merasakan hal yang sama—dan senang untuknya. Dan (meski mengesampingkan) hal-hal tentang Arsenal... dia membuat saya merinding."
Peringatan keras bagi The Gunners
Meskipun jelas terlihat antusiasnya terhadap potensi besar sang remaja, Henry segera meredam euforia tersebut dengan peringatan serius mengenai manajemen pemain. Pria asal Prancis itu, yang menyaksikan kemunculan Wayne Rooney yang serupa beberapa dekade lalu, menegaskan bahwa baik klub maupun tim nasional harus berhati-hati dalam menangani bakat yang begitu menjanjikan.
Henry melanjutkan: "Saya ada di sana saat Rooney melakukannya, dan ketika seseorang mengatakan kepadaku bahwa dia akan memiliki karier seperti yang dia miliki, saya mungkin akan berkata, 'mungkin saja'. Tapi yang perlu kita lakukan adalah memastikan kita juga bisa melindunginya sepanjang perjalanan. Karena kita memiliki talenta istimewa di sini, bukan hanya untuk Arsenal, tapi untuk sepak bola Inggris. Tapi jangan terlalu bersemangat. Apakah saya senang dia berada di Arsenal? Tentu saja saya senang. Tapi kita juga perlu melindunginya, dan tidak terlalu terburu-buru dalam menuntut apa yang bisa dia capai."
Arteta memuji pemain mudanya yang menjadi penentu kemenangan
Mikel Arteta pun tak kalah antusias dalam memuji sang pemain, yang merupakan produk akademi klub, dengan menyebutnya sebagai sosok yang mengubah jalannya pertandingan setelah perannya yang krusial dalam gol pembuka timnya. Gol yang dicetaknya sendiri kemudian membantu The Gunners menjauh sembilan poin di puncak klasemen Liga Premier, setelah Manchester City bermain imbang 1-1 dengan West Ham pada pertandingan malam harinya. Manajer tersebut mencatat bahwa ketenangan Dowman di bawah tekananlah yang membedakannya dari pemain lain seusianya.
"Saya pikir dia mengubah jalannya pertandingan," kata Arteta. "Setiap kali dia mendapat bola, dia menciptakan peluang. Sepertinya kami menjadi ancaman yang lebih besar. Melakukan hal itu di usianya, dalam konteks ini, dengan tekanan sebesar ini, itu sungguh luar biasa. Kemarin dia berlatih dalam beberapa hari terakhir dan saya punya firasat bahwa ini saatnya baginya. Mungkin karena dia sepertinya tidak terpengaruh oleh situasi, momen, konteks, atau lawan. Dia bermain dengan sangat alami. Dia mengambil keputusan untuk menciptakan peluang dan apa yang dia tunjukkan sungguh luar biasa. Beberapa hal yang dia lakukan, dia melakukannya melawan para bek yang termasuk yang terbaik di dunia. Jadi, dia bisa melakukannya melawan siapa pun."
Pendidikan lebih diutamakan daripada perebutan gelar
Meskipun tampil gemilang di lapangan, Dowman mungkin akan mendapat waktu bermain yang terbatas dalam beberapa pekan mendatang karena kesibukannya di luar lapangan. Rooney, yang sebelumnya memecahkan rekor, menyoroti bahwa pemain berusia 16 tahun itu harus mencapai tonggak penting dalam pendidikannya sebelum dapat sepenuhnya fokus pada perjuangan The Gunners merebut gelar juara.
Rooney menjelaskan: "Dia memiliki aura dan keyakinan yang kuat, dan hal itu terlihat saat melawan Everton. (Tapi) jika pendidikan didahulukan, saya rasa kita tidak akan banyak melihatnya dalam beberapa pekan ke depan. Dia harus menghadapi ujian GCSE, dan pendidikan, saya yakin bagi dirinya dan keluarganya, juga penting. Dia tidak akan bisa bermain sebanyak yang mungkin dia inginkan, tapi dia masih punya banyak tahun ke depan."
