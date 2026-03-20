Max Dowman masih memiliki 'peluang' untuk masuk skuad Piala Dunia berkat penampilannya yang gemilang bersama Arsenal, kata Thomas Tuchel

Tuchel yakin bahwa Emirates Stadium adalah tempat yang ideal bagi Dowman untuk mengasah kemampuannya tanpa harus terburu-buru masuk ke panggung internasional. Pelatih timnas Inggris itu mencatat bahwa meskipun bakatnya tak terbantahkan, diperlukan sikap pragmatis dalam menangani atlet muda yang masih berjuang untuk mendapatkan menit bermain reguler.

"Dengan para pemain muda ini, tentu saja kami mengenal semua pemain ini. Kami melihat mereka seperti yang Anda lihat juga. Saat ini, saya pikir dia berada di posisi yang baik untuk berjuang mendapatkan menit bermainnya di Arsenal. Kami selalu memiliki kesempatan untuk memanggilnya, mungkin untuk Piala Dunia," tambahnya.

"Hal yang perlu diperhatikan dengan pemain muda adalah menjaga momentum mereka tetap berjalan, menjaga antusiasme mereka. Mereka memiliki keberanian yang luar biasa. Tidak perlu memanggilnya sekarang dan menambah tekanan serta keributan yang menyertainya, tetapi kami memiliki semua opsi."