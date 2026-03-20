Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Max Dowman masih memiliki 'peluang' untuk masuk skuad Piala Dunia berkat penampilannya yang gemilang bersama Arsenal, kata Thomas Tuchel

Thomas Tuchel mengisyaratkan bahwa pemain muda berbakat Arsenal, Max Dowman, masih berpeluang masuk skuad Piala Dunia. Meskipun namanya tidak masuk dalam skuad Three Lions terbaru, performa luar biasa yang memecahkan rekor dari pemain berusia 16 tahun ini telah membuatnya menjadi sorotan di kancah internasional.

  Pemain muda Arsenal masih dalam perburuan

    Tuchel masih membuka peluang bagi Dowman untuk masuk ke skuad Inggris di Piala Dunia. Bintang muda Arsenal itu absen dari daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi Uruguay dan Jepang, karena pelatih asal Jerman itu memilih pendekatan yang lebih hati-hati dalam pengembangan sang gelandang.

    Pemain berusia 16 tahun ini telah menikmati kemajuan pesat di London utara, menjadi berita utama pekan lalu dengan gol senior pertamanya yang menjadikannya pencetak gol termuda sepanjang sejarah Liga Premier. Meskipun ia akan tetap bersama klubnya selama jeda internasional mendatang, Tuchel menegaskan bahwa kurangnya pengalaman sang pemain muda tidak lantas menghalanginya untuk bertolak ke Amerika Utara musim panas ini.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-LEVERKUSENAFP

    Kewaspadaan dalam mengembangkan pemain muda

    Tuchel menjelaskan keinginannya untuk melindungi pemain muda itu dari hiruk-pikuk media yang intens. Ia berkata: "Dia berhasil mencuri perhatian dengan gol luar biasa melawan Everton. Menurut saya, saat ini dia jelas merupakan talenta yang fantastis dan luar biasa. Di usianya yang masih muda, hal itu tak perlu diragukan lagi.

    "Semua orang yang berbicara tentang Max kepada saya memujinya dan penuh dengan pujian. Kenyataannya, saat ini dia bersaing untuk mendapatkan menit bermain. Dia bukan pemain inti reguler di Arsenal. Saya pikir dia berada di lingkungan yang fantastis, yang terbaik yang mungkin: di klub yang kompetitif, stabil, dan di mana kerja sama tim adalah aturan utama. Begitulah cara mereka bermain, cara mereka beroperasi. Dia belajar dari lingkungan terbaik."

  Lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan

    Tuchel yakin bahwa Emirates Stadium adalah tempat yang ideal bagi Dowman untuk mengasah kemampuannya tanpa harus terburu-buru masuk ke panggung internasional. Pelatih timnas Inggris itu mencatat bahwa meskipun bakatnya tak terbantahkan, diperlukan sikap pragmatis dalam menangani atlet muda yang masih berjuang untuk mendapatkan menit bermain reguler.

    "Dengan para pemain muda ini, tentu saja kami mengenal semua pemain ini. Kami melihat mereka seperti yang Anda lihat juga. Saat ini, saya pikir dia berada di posisi yang baik untuk berjuang mendapatkan menit bermainnya di Arsenal. Kami selalu memiliki kesempatan untuk memanggilnya, mungkin untuk Piala Dunia," tambahnya.

    "Hal yang perlu diperhatikan dengan pemain muda adalah menjaga momentum mereka tetap berjalan, menjaga antusiasme mereka. Mereka memiliki keberanian yang luar biasa. Tidak perlu memanggilnya sekarang dan menambah tekanan serta keributan yang menyertainya, tetapi kami memiliki semua opsi."

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Inggris akan menjalani dua pertandingan persahabatan selama jeda internasional ini. Mereka akan menghadapi Uruguay pada 27 Maret, dilanjutkan dengan laga melawan Jepang tiga hari kemudian. Sementara itu, Dowman akan berusaha mendapatkan kesempatan bermain saat The Gunners menghadapi Manchester City di final Carabao Cup pada hari Minggu.

