Max Dowman, hentikan itu! Bintang muda Arsenal mencetak gol spektakuler saat Inggris U-19 menghancurkan Portugal 6-0
Dominasi di awal pertandingan dan pengaruh Dowman
The Young Lions tampil sangat dominan pada 31 Maret, dengan Dowman menjadi pusat perhatian. Arsenal memiliki permata sejati di skuad mereka, karena sang penyerang berhasil mengarahkan serangan yang sangat efektif untuk menghancurkan pertahanan Portugal. Ia memberikan umpan kepada pemain muda Chelsea, Jesse Derry, hanya empat menit setelah pertandingan dimulai untuk mencetak gol pembuka yang krusial. Derry kemudian menggandakan jumlah golnya pada menit ke-60, mengubah skor menjadi 3-0 dengan menyelesaikan serangan tajam lainnya yang diciptakan oleh sang pemain sayap. Tim ini benar-benar menguasai lawan mereka seiring berjalannya pertandingan, menunjukkan kedalaman serangan yang luar biasa.
Sebuah kelas master solo yang spektakuler
Momen penentu pertandingan terjadi tak lama setelah jeda, saat remaja itu mengambil inisiatif sendiri. Menerima bola pada menit ke-50, ia menunjukkan kedewasaan yang jauh melampaui usianya yang baru 16 tahun. Ia mengelabui bek yang mengawalnya dengan gerakan bahu yang cerdik sebelum menerobos ke arah kotak penalti dengan agresif. Meninggalkan para bek yang mengejarnya di belakangnya, ia melepaskan tendangan akurat dari tepi kotak penalti untuk memperbesar keunggulan menjadi 2-0. Upaya individu yang menakjubkan ini sepenuhnya memadamkan harapan terakhir tuan rumah.
Serangan gencar di menit-menit akhir mengakhiri kekalahan telak
Pintu gerbang gol benar-benar terbuka lebar menjelang akhir pertandingan saat tim tamu tanpa ampun menghajar lawan-lawan mereka yang kelelahan. Bek West Ham United, Ezra Mayers, memperbesar keunggulan menjadi 4-0 pada menit ke-75 lewat tendangan yang apik. Sepuluh menit kemudian, Shumaira Mheuka menambah gol kelima untuk memperparah penderitaan tuan rumah. Skor akhirnya ditutup pada menit ke-88 ketika penyerang Brighton & Hove Albion, Harry Howell, mencetak gol, menyempurnakan kemenangan telak 6-0 dengan gaya yang spektakuler. Penampilan menonjol lainnya termasuk gelandang Sunderland Chris Rigg serta duo Liverpool Rio Ngumoha dan Trey Nyoni, yang semuanya berkontribusi dalam pertunjukan gemilang tersebut.
Kekecewaan meski meraih kemenangan
Meskipun hasilnya sangat meyakinkan, ada akhir yang menyedihkan bagi tim nasional. Kemenangan itu pada akhirnya tak berarti apa-apa dalam konteks kampanye kualifikasi mereka. Mereka finis di posisi kedua Grup Dua Babak Elite dengan enam poin, sehingga gagal lolos ke putaran final Kejuaraan Eropa. Serbia berhasil mengalahkan Polandia dan finis di puncak klasemen dengan tujuh poin serta catatan tak terkalahkan.