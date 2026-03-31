Max Dowman, hentikan itu! Bintang muda Arsenal mencetak gol spektakuler saat Inggris U-19 menghancurkan Portugal 6-0

The Young Lions tampil sangat dominan pada 31 Maret, dengan Dowman menjadi pusat perhatian. Arsenal memiliki permata sejati di skuad mereka, karena sang penyerang berhasil mengarahkan serangan yang sangat efektif untuk menghancurkan pertahanan Portugal. Ia memberikan umpan kepada pemain muda Chelsea, Jesse Derry, hanya empat menit setelah pertandingan dimulai untuk mencetak gol pembuka yang krusial. Derry kemudian menggandakan jumlah golnya pada menit ke-60, mengubah skor menjadi 3-0 dengan menyelesaikan serangan tajam lainnya yang diciptakan oleh sang pemain sayap. Tim ini benar-benar menguasai lawan mereka seiring berjalannya pertandingan, menunjukkan kedalaman serangan yang luar biasa.