Max Dowman di Luton!? Jack Wilshere bercanda soal pembicaraan transfer dengan Mikel Arteta saat Arsenal menyusun rencana masa depan untuk wonderkid berusia 16 tahun yang memecahkan rekor
Wilshere mengincar kembalinya ke Arsenal
Dalam wawancara dengan talkSPORT pekan ini, Wilshere menegaskan minatnya untuk mendatangkan para pemain muda Arsenal ke Kenilworth Road. Ditunjuk pada bulan Oktober, pelatih berusia 34 tahun ini telah memimpin 43 pertandingan bersama Luton Town, dengan catatan 22 kemenangan dan 10 hasil imbang selama 218 hari menjabat. Setelah membawa The Hatters meraih gelar EFL Trophy dan nyaris lolos ke babak play-off promosi, Wilshere ditanya apakah ia ingin meminjam Dowman atau Nwaneri. Ia memberikan jawaban yang tegas. “Jawabannya adalah ya!” kata Wilshere. “Siapa pun yang tidak diinginkan Mikel, saya akan meneleponnya dan menanyakannya.”
Pujian tinggi untuk Dowman yang memecahkan rekor
Dowman telah tampil dalam 17 pertandingan musim ini dan mencetak tujuh gol, namun ia benar-benar menjadi sorotan pada bulan Maret. Pada usia 16 tahun dan 73 hari, ia menjadi pencetak gol termuda di Liga Premier dalam kemenangan 2-0 atas Everton, masuk sebagai pemain pengganti untuk memberikan assist kepada Viktor Gyokeres sebelum mencetak gol solo bersejarah. Arteta terkesan dengan sang remaja. "Bukan hanya gol yang ia cetak, ia mengubah jalannya pertandingan. Setiap kali dia mendapat bola. Dia membuat hal-hal terjadi dan kami terlihat lebih mengancam," kata Arteta. "Melakukan hal itu pada usia ini dalam konteks ini, dengan tekanan, ekspektasi untuk memenangkan pertandingan, itu sungguh tidak biasa."
Pendidikan Nwaneri di Eropa
Wilshere sangat mengenal Sobha Realty Training Centre, setelah memenangkan 28 dari 60 pertandingan yang dipimpinnya bersama tim U-18 antara tahun 2022 dan 2024. Meskipun Dowman menjadi nama yang sedang naik daun, Nwaneri tetap menjadi talenta yang sangat menjanjikan. Pemain muda ini tampil dalam 23 pertandingan di semua kompetisi musim ini, mencetak tiga gol, termasuk dua gol selama masa peminjamannya di Ligue 1 bersama Marseille. Wilshere yakin lingkungan sepak bola Prancis yang dinamis akan memberinya manfaat. “Ethan sedikit lebih berpengalaman dan dia ingin pergi dengan status pinjaman untuk mendapatkan pengalaman bermain,” jelas Wilshere. “Hal itu tidak berjalan sesuai rencana baginya, tetapi dia pasti telah belajar banyak tentang sepak bola yang sesungguhnya.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi duo Arsenal ini?
Mengingat Piala Dunia kemungkinan akan menunda kembalinya para pemain timnas senior, hal ini membuka peluang bagi Dowman dan Nwaneri untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka kepada Arteta selama tur musim panas. Kedua pemain ini menghadapi masa pramusim yang krusial untuk merebut tempat di skuad sebelum para pemain inti kembali berlatih.