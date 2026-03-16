Thomas Tuchel Max Dowman Rio NgumohaGOAL

Max Dowman dan Rio Ngumoha terlalu istimewa untuk diabaikan oleh Thomas Tuchel: Pelatih timnas Inggris HARUS memanggil para bintang remaja ini untuk laga persahabatan bulan Maret dan memberi mereka kesempatan berlaga di Piala Dunia

Thomas Tuchel akan mengumumkan skuad Inggris untuk laga-laga internasional bulan Maret pada hari Jumat, saat The Three Lions kembali berkumpul untuk terakhir kalinya sebelum musim klub 2025-26 berakhir. Hal ini, pada dasarnya, akan menjadi kesempatan terakhir bagi para pemain yang berada di pinggiran skuad untuk menunjukkan kemampuan mereka tanpa harus khawatir kehilangan tempat di skuad Piala Dunia. Namun, ini juga akan menjadi kesempatan terakhir bagi Tuchel untuk bereksperimen dengan formasi dan pemain yang menurutnya dapat membantu merebut trofi tersebut.

Tuchel ditunjuk oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris bukan hanya karena rekam jejak kemenangannya di level klub, tetapi juga karena ia adalah seorang ahli taktik yang cerdik. Dari sekian banyak tim yang pernah ia tangani, sangat sedikit yang memiliki kesamaan satu sama lain, begitu besar kesediaannya untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan skuadnya.

Namun, ia mungkin harus menyesuaikan diri untuk mengakomodasi beberapa pemain yang sebelumnya tampaknya tidak masuk dalam persaingan untuk Piala Dunia dalam waktu dekat. Duo remaja Max Dowman dan Rio Ngumoha sedang mencuri perhatian di Arsenal dan Liverpool masing-masing, dan mereka layak mendapat kesempatan untuk diperhatikan sebelum ajang besar musim panas ini di Amerika Utara.

    Pemecah rekor

    Setiap kali Dowman bermain untuk Arsenal, hal itu biasanya disertai dengan artikel dan postingan di media sosial yang menyatakan bahwa ia telah 'mencetak sejarah' atau 'memecahkan rekor'. Dari semua pencapaian yang diraihnya sejauh ini dalam kariernya yang masih sangat muda, pencapaian pada hari Sabtu lalu adalah yang paling penting.

    Saat The Gunners tertahan imbang 0-0 melawan Everton, Mikel Arteta memasukkan pemain berusia 16 tahun itu dengan harapan dapat mengubah jalannya pertandingan. Benar saja, umpan silang cerdik sang pemain sayap itulah yang berujung pada gol Viktor Gyokeres pada menit ke-89, sebelum sang remaja itu sendiri menjadi pencetakgol termuda dalam sejarah Liga Premier dengan aksi solo yang mendalam hingga masa tambahan waktu.

    Yang mungkin paling mengesankan adalah Anda bisa melihat Dowman akan mengambil peran itu dari jauh. Saat ia bermain untuk tim senior musim ini, ia tampak seperti bintang yang siap untuk Premier League dan Liga Champions.

    "'Pergilah dan lakukan apa yang kamu bisa, dan menangkan pertandingan ini untuk kami,'" kata Arteta tentang pesannya kepada Dowman di pinggir lapangan. "Saya bilang ini adalah momen-momen di musim ini ketika sesuatu yang istimewa harus terjadi, dan dia tahu dia memiliki kemampuan itu, jadi saya harus memberinya kesempatan, dan dia akan membuktikannya.

    "Mungkin di dalam hati saya ada firasat. Kemarin dia berlatih dalam beberapa hari terakhir dan saya punya firasat bahwa ini adalah momennya. Mungkin karena dia sepertinya tidak terganggu oleh situasi, momen, konteks, atau lawan. Dia bermain begitu alami. Dia membuat keputusan untuk menciptakan peluang dan apa yang dia tunjukkan sungguh luar biasa."

    "Messi cilik" asal Inggris

    Setiap pemain sayap kaki kiri yang mumpuni pasti akan disamakan dengan Lionel Messi pada suatu saat dalam karier mereka. Dowman yang belum lulus ujian GCSE pun sudah mendapat perbandingan semacam itu.

    Legenda Chelsea, John Terry, yang sering berhadapan dengan Messi selama kariernya di level tertinggi, menulis di media sosial tak lama setelah kemenangan Arsenal akhir pekan lalu: "Max Dowman, pemain yang luar biasa, berusia 16 tahun, sungguh luar biasa. Saya menontonnya bermain melawan Chelsea sekitar setahun yang lalu dan saya belum pernah melihat siapa pun melintas di antara pemain lain seperti yang dilakukan pria ini, selain Messi. Itu perbandingan yang sangat besar, tapi pria ini benar-benar berbakat dan akan memainkan peran besar dalam masa depan Arsenal serta Inggris. Bakat yang luar biasa. Kemenangan besar bagi mereka [Arsenal] hari ini."

    Sementara itu, Wayne Rooney, salah satu pemain muda berbakat luar biasa di Premier League pada masanya, berkomentar tentang Dowman: "Dari pertandingan yang saya tonton, dia sepertinya tidak terpengaruh oleh tekanan. Dia menguasai bola, mempertahankannya, menarik pertahanan lawan, dan berani menghadapi mereka, jadi dia jelas terlihat memiliki kepercayaan diri.

    "Kadang-kadang orang berpikir bahwa menikmati kesuksesan itu sombong, dan saya pikir mereka melakukannya di Amerika Serikat. Mereka menikmatinya dan merayakannya. Jadi, ketika kita memiliki pemain muda seperti itu yang muncul sebagai pemain berusia 16 tahun, dia jelas memiliki banyak kemampuan dan kita hanya berharap dia bisa mewujudkan potensi itu. Biarkan dia menikmatinya dan mengekspresikan dirinya."

    Kebangkitan Rio

    Sementara Arsenal semakin mendekati gelar juara Liga Premier, juara bertahan Liverpool justru kesulitan mempertahankan gelar mereka. Tim asuhan Arne Slot sama sekali tidak mirip dengan tim yang dengan mudah finis di posisi pertama musim lalu, dan sejauh ini hanya ada sedikit hal positif yang bisa dipetik musim ini, dengan Dominik Szoboszlai bahkan menyatakan bahwa ia dan rekan-rekan setimnya harus bersyukur jika bisa lolos ke Liga Konferensi dengan performa seperti ini.

    Salah satu sorotan langka adalah Ngumoha. Dengan penampilan Liverpool yang sering lambat dan pasif, para penggemar mendesak Slot untuk memberikan lebih banyak menit bermain kepada pemain berusia 17 tahun ini, yang keberaniannya terbukti menjadi angin segar. Ia hanya memiliki satu gol di level senior—yang tercipta pada debutnya di Premier League saat mengalahkan Newcastle pada Agustus—tetapi setiap kali ia berada di lapangan, ia selalu bersemangat untuk menciptakan sesuatu.

    Ambil contoh pertandingan Minggu melawan Tottenham. Rencana Liverpool hampir setiap kali adalah mengisolasi Ngumoha melawan Pedro Porro, mengetahui betul bahwa ia selalu mampu mengungguli bek kanan utama Spanyol itu. Ketika remaja itu ditarik keluar pada sepertiga akhir pertandingan, ada kebingungan di Anfield dan mereka akhirnya kehilangan keunggulan satu gol mereka. Juara Liga Premier itu menghabiskan lebih dari £400 juta musim panas lalu, namun mereka masih mengandalkan seorang remaja untuk membuka peluang bagi mereka.

    Siap menghadapi lonjakan

    Ketika pemain seusia dan sekelas Dowman dan Ngumoha mulai menonjol, mereka biasanya melesat beberapa tingkat dalam waktu singkat.

    Mari kita lihat beberapa pemain terbaik di dunia saat ini: Erling Haaland memulai musim 2019-20 sebagai pemain Red Bull Salzburg yang paling berpeluang untuk tampil menonjol setelah hanya bermain lima kali pada tahun sebelumnya, dan ia mengakhiri musim itu sebagai pemain bintang Borussia Dortmund; Birmingham City sempat diejek karena memensiunkan jersey nomor 22 milik Jude Bellingham saat ia pindah ke Dortmund, namun segera ada pemahaman mengapa The Blues melakukan hal itu; Kylian Mbappe masih relatif tidak dikenal menjelang musim 2016-17 saat Monaco meraih gelar juara, namun pindah ke Paris Saint-Germain dengan biaya transfer sembilan digit 12 bulan kemudian; Lamine Yamal bahkan belum ada di EA Sports FC saat ia memenangkan Euro 2024 bersama Spanyol.

    Anda pasti mengerti maksudnya. Para talenta muda terbaik benar-benar melompat ke sepak bola senior dengan begitu mulus sehingga sangat mudah untuk melupakan dari mana mereka sebenarnya berasal. Kami tidak mengatakan bahwa Dowman dan Ngumoha pasti akan sebaik para pemain yang disebutkan tadi, tetapi mereka berada di jalur yang serupa atau bahkan lebih baik.

    Bukan seperti kasus Walcott

    Jika Tuchel memutuskan untuk memanggil Dowman dan Ngumoha bulan ini atau bahkan untuk Piala Dunia, para skeptis akan segera mengutip kegagalan Theo Walcott dalam proses percepatan masuk ke timnas Inggris pada 2006 sebagai alasan untuk meragukannya.

    Sebagai pemain berusia 17 tahun, Walcott merupakan pilihan yang kontroversial untuk Piala Dunia 2006. Ia bergabung dengan Arsenal dari klub Championship Southampton di tengah musim 2005-06, namun tidak tampil sekali pun untuk The Gunners hingga musim berikutnya. Manajer Sven-Goran Eriksson membela keputusan memilih Walcott, dengan klaim bahwa hal itu akan memberinya pengalaman berharga di turnamen-turnamen mendatang. Walcott memang menikmati karier Premier League yang gemilang dan meraih 47 caps untuk Inggris, namun turnamen besar lainnya yang ia ikuti hanyalah Euro 2012.

    Dowman dan Ngumoha bukanlah pilihan yang begitu mengejutkan. Mereka sudah bermain dalam menit-menit penting dan memberikan kontribusi nyata bagi tim-tim di papan atas Premier League. Perbandingan yang lebih relevan adalah penunjukan Bellingham di Euro 2020 setelah satu musim bermain di Bundesliga bersama Dortmund, meskipun ia tidak berada di sorotan publik Inggris.

    Keterlibatan mereka tidak hanya akan menjadi pertimbangan untuk masa depan, tetapi juga untuk saat ini. Mereka belum kehilangan keberanian bawaan mereka, dan dengan begitu banyak pemain di Inggris yang menjadi enggan mengambil risiko, hal itu bisa menjadi pembeda di panggung internasional.

    Pemegang jabatan yang sedang mengalami penurunan performa

    Akan jauh lebih sulit untuk membela Dowman dan Ngumoha jika para pemain sayap Inggris saat ini benar-benar sedang dalam performa terbaiknya, tetapi sebagian besar opsi lain yang dimiliki Tuchel justru mengalami penurunan.

    Phil Foden belum mencetak gol dalam 19 pertandingan terakhirnya dan telah tersingkir dari susunan pemain inti Manchester City, sementara para ahli statistik telah dibenarkan oleh kemunduran Morgan Rogers ke rata-rata setelah melampaui model xG di awal musim, dengan hanya mencetak satu gol dari 35 tembakan terakhirnya sejak Natal.

    Cole Palmer tidak tampil seperti biasanya musim ini setelah berjuang melawan cedera dan masalah kebugaran yang kemungkinan disebabkan oleh partisipasinya di Piala Dunia Klub musim panas lalu, dan meskipun Arsenal sukses, Bukayo Saka dan Eberechi Eze tidak menikmati tahun terbaik mereka secara individu.

    Ada celah di pasar bagi pemain sayap Inggris yang dinamis untuk masuk ke dalam skema dan mencuri perhatian di benak Tuchel. Dari kelompok yang lebih berpengalaman, Jarrod Bowen dan target Skotlandia, Harvey Barnes, bisa masuk dan memberikan dampak, tetapi pertaruhan pada pemain muda sangat layak dipertimbangkan oleh sang manajer.

    Jalan pintas menuju kejayaan?

    Tidak ada banyak alasan bagi Tuchel untuk mengubah strateginya mengingat ia telah memenangkan sembilan dari 10 pertandingan yang dipimpinnya bersama The Three Lions, tetapi bahkan ia pun harus menyadari betapa cepatnya permainan ini berubah dan ia tidak boleh mengambil risiko tertinggal.

    Dowman dan Ngumoha sudah siap sekarang. Setidaknya yang bisa dilakukan Tuchel adalah mengamati mereka lebih dekat, melihat mereka berlatih, dan menarik beberapa kesimpulan hanya dengan berada di dekat mereka. Ketika skuad Inggris diumumkan akhir pekan ini, seharusnya ada beberapa wajah baru dalam daftar, dan kedua remaja ini telah membuktikan diri layak untuk masuk dan berada di sekitar skuad.

0