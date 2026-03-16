Max Dowman dan Rio Ngumoha terlalu istimewa untuk diabaikan oleh Thomas Tuchel: Pelatih timnas Inggris HARUS memanggil para bintang remaja ini untuk laga persahabatan bulan Maret dan memberi mereka kesempatan berlaga di Piala Dunia

Setiap kali Dowman bermain untuk Arsenal, hal itu biasanya disertai dengan artikel dan postingan di media sosial yang menyatakan bahwa ia telah 'mencetak sejarah' atau 'memecahkan rekor'. Dari semua pencapaian yang diraihnya sejauh ini dalam kariernya yang masih sangat muda, pencapaian pada hari Sabtu lalu adalah yang paling penting.

Saat The Gunners tertahan imbang 0-0 melawan Everton, Mikel Arteta memasukkan pemain berusia 16 tahun itu dengan harapan dapat mengubah jalannya pertandingan. Benar saja, umpan silang cerdik sang pemain sayap itulah yang berujung pada gol Viktor Gyokeres pada menit ke-89, sebelum sang remaja itu sendiri menjadi pencetakgol termuda dalam sejarah Liga Premier dengan aksi solo yang mendalam hingga masa tambahan waktu.

Yang mungkin paling mengesankan adalah Anda bisa melihat Dowman akan mengambil peran itu dari jauh. Saat ia bermain untuk tim senior musim ini, ia tampak seperti bintang yang siap untuk Premier League dan Liga Champions.

"'Pergilah dan lakukan apa yang kamu bisa, dan menangkan pertandingan ini untuk kami,'" kata Arteta tentang pesannya kepada Dowman di pinggir lapangan. "Saya bilang ini adalah momen-momen di musim ini ketika sesuatu yang istimewa harus terjadi, dan dia tahu dia memiliki kemampuan itu, jadi saya harus memberinya kesempatan, dan dia akan membuktikannya.

"Mungkin di dalam hati saya ada firasat. Kemarin dia berlatih dalam beberapa hari terakhir dan saya punya firasat bahwa ini adalah momennya. Mungkin karena dia sepertinya tidak terganggu oleh situasi, momen, konteks, atau lawan. Dia bermain begitu alami. Dia membuat keputusan untuk menciptakan peluang dan apa yang dia tunjukkan sungguh luar biasa."