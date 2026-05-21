Max Dowman absen dari latihan Arsenal untuk mengikuti ujian GCSE-nya, hanya dua hari setelah menjadi pemenang gelar Liga Premier termuda sepanjang sejarah
Kembali ke kenyataan bagi pembuat sejarah Arsenal
Hanya dua hari setelah memecahkan rekor Phil Foden dan menjadi pemenang Liga Premier termuda dalam sejarah, Dowman kembali ke ruang kelas. Sementara rekan-rekan setimnya yang lebih senior sedang bersantai setelah meraih gelar juara, lulusan akademi ini harus mengikuti ujian GCSE. Ini merupakan momen yang membumi bagi remaja tersebut, yang telah menikmati kemajuan pesat di bawah asuhan Mikel Arteta musim ini.
The Gunners secara resmi mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar liga pada Selasa malam ketika Manchester City gagal meraih kemenangan melawan Bournemouth. Hasil tersebut memicu perayaan meriah di seluruh London utara, tetapi bagi Dowman, pesta itu harus dipersingkat agar ia dapat fokus pada komitmen akademisnya. Masih belum jelas mata pelajaran apa saja yang sedang dipelajari remaja ini, meskipun bahasa Inggris, bisnis, dan ekonomi termasuk di antara mata pelajaran yang diujikan kepada para siswa di seluruh negeri minggu ini.
Musim yang dipenuhi pencapaian bersejarah
Dowman menjadi sorotan utama dalam musim Arsenal kali ini, membuktikan bahwa ia mampu mengatasi tekanan di level sepak bola elit meski usianya masih sangat muda. Ia sebelumnya menjadi berita utama setelah menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah Liga Premier dalam kemenangan telak 2-0 atas Everton di awal musim ini. Gol pemecah rekor tersebut merupakan bagian dari perjalanan luar biasa yang membuatnya mendapatkan tempat reguler dalam skuad Arteta.
Gelandang ini telah mencatatkan 12 penampilan di semua kompetisi musim ini, menunjukkan kedewasaan yang jauh melampaui usianya. Sementara teman-temannya fokus pada kehidupan sekolah, Dowman telah menyeimbangkan tuntutan persaingan perebutan gelar dengan studinya. Beruntung bagi sang pemain, minggu depan adalah libur tengah semester, yang akan memberinya waktu luang untuk mempersiapkan diri menghadapi komitmen Eropa Arsenal mendatang tanpa gangguan dari tugas belajar.
Merino kembali saat misi ganda berlanjut
Sementara Dowman tengah fokus pada tugas akademisnya, Arteta mendapat dorongan besar di lapangan latihan berkat kembalinya Mikel Merino. Gelandang asal Spanyol itu absen sejak akhir Januari akibat cedera kaki jangka panjang, namun kini kembali masuk dalam skuad saat The Gunners berupaya menutup musim dengan hasil gemilang. Kembalinya ia memberikan kedalaman skuad yang sangat dibutuhkan saat klub menargetkan raihan trofi bersejarah.
Arsenal masih memiliki banyak hal yang harus diperjuangkan meskipun trofi Liga Premier sudah aman di lemari piala mereka. Mereka akan bertandang ke Crystal Palace untuk pertandingan terakhir musim domestik pada Minggu ini. Setelah liga berakhir, semua mata akan tertuju pada final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain pada 30 Mei, di mana raksasa London utara ini bisa mengamankan gelar ganda liga dan Eropa.
Rencananya akan diadakan pawai piala dan perayaan
Klub telah mengonfirmasi rencana untuk menggelar parade trofi besar-besaran di sekitar Islington pada 31 Mei, sehari setelah laga melawan PSG. Ini adalah momen yang telah ditunggu-tunggu para penggemar selama lebih dari dua dekade, setelah akhirnya berhasil melepaskan label "bottlers" yang melekat pada mereka dalam beberapa musim terakhir. Para pemain dilaporkan terlihat merayakan kemenangan gelar di Emirates hingga pukul 05.00 dini hari Rabu, namun fokus mereka segera beralih kembali ke tugas-tugas profesional.
Meskipun sedang menghadapi ujian GCSE yang intens, Dowman pasti akan tetap memperhatikan pertandingan terbesar dalam sejarah modern Arsenal. Pemain berusia 16 tahun ini berharap dapat mengambil jeda sejenak dari studinya untuk terlibat dalam final tersebut. Jika tim asuhan Arteta berhasil di Budapest, remaja ini bisa saja merayakan kejayaan Eropa tepat di tengah-tengah musim ujian.