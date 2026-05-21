Max Dowman absen dari latihan Arsenal untuk mengikuti ujian GCSE-nya, hanya dua hari setelah menjadi pemenang gelar Liga Premier termuda sepanjang sejarah

Hanya dua hari setelah memecahkan rekor Phil Foden dan menjadi pemenang Liga Premier termuda dalam sejarah, Dowman kembali ke ruang kelas. Sementara rekan-rekan setimnya yang lebih senior sedang bersantai setelah meraih gelar juara, lulusan akademi ini harus mengikuti ujian GCSE. Ini merupakan momen yang membumi bagi remaja tersebut, yang telah menikmati kemajuan pesat di bawah asuhan Mikel Arteta musim ini.

The Gunners secara resmi mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar liga pada Selasa malam ketika Manchester City gagal meraih kemenangan melawan Bournemouth. Hasil tersebut memicu perayaan meriah di seluruh London utara, tetapi bagi Dowman, pesta itu harus dipersingkat agar ia dapat fokus pada komitmen akademisnya. Masih belum jelas mata pelajaran apa saja yang sedang dipelajari remaja ini, meskipun bahasa Inggris, bisnis, dan ekonomi termasuk di antara mata pelajaran yang diujikan kepada para siswa di seluruh negeri minggu ini.



