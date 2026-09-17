Getty Images Sport
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Mauro Icardi ke Tottenham? Tottenham membidik transfer agen bebas saat Roberto De Zerbi berupaya mengakhiri paceklik gol di Premier League
Seret gol memicu minat pada Icardi
Tottenham sedang mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk mendatangkan Icardi saat mereka kesulitan mencetak gol di Premier League. Tim asal London Utara itu mengalami awal yang sulit di kompetisi domestik di bawah De Zerbi, gagal mencetak satu gol pun dalam empat laga pembuka liga mereka.
Menurut laporan Cronache di Spogliatoio, penyerang Argentina berusia 33 tahun itu sedang dipertimbangkan sebagai solusi jangka pendek untuk masalah lini serang Spurs. Icardi tersedia secara gratis setelah mengakhiri masa baktinya selama empat tahun bersama Galatasaray, tempat ia menikmati periode yang produktif di Super Lig.
- Getty Images Sport
Penyerang yang kesulitan dan rekrutan mahal
Ketertarikan terhadap Icardi muncul meski Tottenham Hotspur menjalani musim panas dengan investasi besar-besaran. Klub mengeluarkan dana besar untuk memperkuat skuad, dengan mendatangkan Sandro Tonali seharga £100 juta, Mateus Fernandes seharga £85 juta, dan winger Savio dengan biaya £85 juta lainnya. Mereka juga mengamankan Omar Marmoush dengan status pinjaman dari Manchester City dalam kesepakatan yang mencakup kewajiban pembelian senilai £60 juta. Namun, pemain internasional Mesir itu masih belum membuka rekening golnya meski menjadi starter saat melawan Newcastle, Nottingham Forest, dan dalam kekalahan 3-1 dari Liverpool, ketika ia memperlihatkan sekilas kualitas tetapi gagal mencetak gol.
Selain itu, Dominic Solanke gagal membenarkan pemilihannya dari segi kontribusi, dengan tidak mencetak gol dalam lima penampilan pertamanya untuk klub. Krisis di lini serang semakin diperparah oleh situasi yang melibatkan Richarlison. Penyerang Brasil itu disingkirkan dari skuad tim utama setelah perselisihan buruk dengan klub dan belum tampil lagi sejak kekalahan 3-0 pada laga pembuka dari Brentford.
Hambatan kompetisi dan finansial
Meski Tottenham memantau situasi tersebut, mereka bukan satu-satunya klub yang dikaitkan dengan penyerang berpengalaman itu. Jurnalis Nahuel Ferreira melaporkan bahwa raksasa Yunani Olympiacos sudah melakukan 'kontak formal' untuk menuntaskan kesepakatan bagi mantan pemain internasional Argentina itu pekan lalu. Namun, belum ada kesepakatan yang tercapai, terutama karena tuntutan gaji sang striker yang signifikan, dengan Icardi dilaporkan menerima sekitar £8,6 juta per tahun.
Sepanjang kariernya, Icardi telah meraih banyak trofi, terutama dengan memenangkan dua gelar Ligue 1 selama membela Paris Saint-Germain serta empat gelar Super Lig bersama Galatasaray.
- Getty Images Sport
De Zerbi mencari solusi mendesak
Tekanan terhadap De Zerbi untuk membenahi Tottenham yang terlihat tidak padu dan kehilangan kepercayaan diri di sepertiga akhir terus meningkat. Spurs saat ini berada di peringkat ke-17 klasemen Premier League setelah hanya mengumpulkan dua poin dari dua hasil imbang dan dua kekalahan, sembari kebobolan delapan gol dalam prosesnya. Meski perjalanan mereka di Carabao Cup dimulai dengan kemenangan menjanjikan 5-1 atas Charlton Athletic, tersingkir pada tengah pekan di tangan Liverpool menyoroti kesenjangan antara Spurs dan para penantang teratas liga.
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