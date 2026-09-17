Mauro Icardi ke Tottenham? Tottenham membidik transfer agen bebas saat Roberto De Zerbi berupaya mengakhiri paceklik gol di Premier League

Tottenham sedang mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk mendatangkan Icardi saat mereka kesulitan mencetak gol di Premier League. Tim asal London Utara itu mengalami awal yang sulit di kompetisi domestik di bawah De Zerbi, gagal mencetak satu gol pun dalam empat laga pembuka liga mereka.

Menurut laporan Cronache di Spogliatoio, penyerang Argentina berusia 33 tahun itu sedang dipertimbangkan sebagai solusi jangka pendek untuk masalah lini serang Spurs. Icardi tersedia secara gratis setelah mengakhiri masa baktinya selama empat tahun bersama Galatasaray, tempat ia menikmati periode yang produktif di Super Lig.