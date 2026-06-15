Maurizio Sarri sudah punya klub baru! Mantan manajer Chelsea itu resmi ditunjuk sebagai pelatih klub Serie A setelah hengkang dari Lazio

Atalanta secara resmi mengumumkan bahwa Sarri akan memimpin tim utama, menandai kembalinya salah satu pelatih modern Italia paling berprestasi. Pelatih berusia 67 tahun ini datang dengan segudang pengalaman, dengan catatan lebih dari 800 pertandingan profesional dan lemari trofi yang mencakup gelar domestik maupun Eropa.

Klub mengonfirmasi penunjukan tersebut dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, mengungkapkan kegembiraan mereka karena berhasil mendatangkan manajer sekelas dirinya. "Atalanta dengan bangga mengumumkan bahwa kepemimpinan teknis Tim Utama dipercayakan kepada Maurizio Sarri, yang karier cemerlangnya mencakup lebih dari 800 pertandingan di level profesional dengan daftar prestasi yang diperkaya oleh kemenangan di Liga Europa dan Scudetto," kata klub tersebut.