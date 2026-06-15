Getty Images Sport
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Maurizio Sarri sudah punya klub baru! Mantan manajer Chelsea itu resmi ditunjuk sebagai pelatih klub Serie A setelah hengkang dari Lazio
Sarri kembali ke pinggir lapangan bersama Atalanta
Atalanta secara resmi mengumumkan bahwa Sarri akan memimpin tim utama, menandai kembalinya salah satu pelatih modern Italia paling berprestasi. Pelatih berusia 67 tahun ini datang dengan segudang pengalaman, dengan catatan lebih dari 800 pertandingan profesional dan lemari trofi yang mencakup gelar domestik maupun Eropa.
Klub mengonfirmasi penunjukan tersebut dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, mengungkapkan kegembiraan mereka karena berhasil mendatangkan manajer sekelas dirinya. "Atalanta dengan bangga mengumumkan bahwa kepemimpinan teknis Tim Utama dipercayakan kepada Maurizio Sarri, yang karier cemerlangnya mencakup lebih dari 800 pertandingan di level profesional dengan daftar prestasi yang diperkaya oleh kemenangan di Liga Europa dan Scudetto," kata klub tersebut.
- Getty Images Sport
Berlandaskan karier gemilangnya di Italia dan Inggris
Perjalanan Sarri menuju puncak sepak bola Eropa merupakan salah satu kisah paling unik dalam dunia olahraga ini, yang berawal dari divisi-divisi bawah sepak bola Toscana sebelum akhirnya naik ke level yang lebih tinggi. Ia pertama kali mencuri perhatian nasional saat membela Empoli sebelum menjadi sosok ikonik di Napoli, di mana ia memaksa Juventus berjuang habis-habisan dalam beberapa perebutan gelar yang menegangkan bersama direktur olahraga Cristiano Giuntoli.
Kesuksesannya di Naples akhirnya membawanya pindah ke Liga Premier bersama Chelsea. Selama satu musimnya di Stamford Bridge, ia mengamankan posisi ketiga di liga dan menjadi dalang kemenangan dominan atas Arsenal di final Liga Europa 2018-19. Ia melanjutkan kesuksesan tersebut dengan kembali ke Italia untuk memimpin Juventus meraih gelar Serie A terbaru mereka pada tahun 2020.
Menggantikan warisan di Bergamo
Mengambil alih kendali di Gewiss Stadium bukanlah tugas yang mudah, mengingat performa klub yang terus melampaui ekspektasi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, rekam jejak Sarri bersama Lazio belakangan ini menunjukkan bahwa ia tetap merupakan pelatih kelas atas.
Di Roma, ia membawa Biancocelesti finis di posisi kedua pada 2023 dan lolos ke babak gugur Liga Champions, sekaligus mencapai final Coppa Italia musim lalu.
Petinggi Atalanta, yang dipimpin oleh keluarga Percassi dan Pagliuca, percaya bahwa Sarri adalah orang yang tepat untuk mempertahankan laju klub di kompetisi Eropa. "Keluarga Percassi, keluarga Pagliuca, dan seluruh klub menyambut dengan hangat Maurizio Sarri ke dalam keluarga Nerazzurri," lanjut pengumuman resmi tersebut, yang menyoroti kesatuan di balik keputusan untuk menunjuk pelatih kelahiran Napoli ini.
- Getty Images Sport
Perubahan taktik diperkirakan akan dilakukan oleh La Dea
Para penggemar di Bergamo dapat mengharapkan evolusi taktis yang signifikan di bawah kepemimpinan Sarri. Dikenal karena sistem 4-3-3 yang kaku dan umpan-umpan vertikal berkecepatan tinggi, filosofi Sarri sering disebut sebagai "Sarrismo." Pendekatan ini membawanya memecahkan rekor perolehan poin di Napoli, termasuk raihan 91 poin tanpa terkalahkan pada musim 2017/18, serta mengantarkannya meraih penghargaan bergengsi Panchina d'oro.
Meskipun Atalanta secara tradisional dikaitkan dengan sistem tiga bek di bawah manajemen sebelumnya, penunjukan Sarri menandai babak baru. Tumbuh besar di Tuscany namun menghabiskan sebagian masa kecilnya di wilayah Bergamo, kepindahan ini merupakan semacam pulang kampung bagi sang manajer saat ia bersiap memimpin Orobici menuju era baru di Serie A dan kompetisi Eropa.