Getty Images Sport
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Maurizio Sarri mengakui ia "tidak punya kenangan indah" dari masa kerjanya di Juventus meski meraih gelar Scudetto saat ia mengenang kesuksesannya bersama Chelsea
Kembali ke panggung yang sudah akrab
Sarri bersiap untuk reuni yang menegangkan saat Atalanta asuhannya bertandang menghadapi Juventus di Turin. Pelatih veteran asal Italia itu akan kembali ke Allianz Juventus Stadium pada Minggu ini untuk menghadapi klub tempat ia menjalani satu musim yang penuh gejolak.
Meski membawa Juventus meraih Scudetto Serie A pada musim 2019-20, Sarri mengakui pengalaman itu tidak dikenang dengan baik oleh kedua belah pihak. Kini menukangi tim di Bergamo, ia sepenuhnya fokus pada proyek taktik barunya.
- Getty Images Sport
Tak menyesal atas masa singkat yang aneh di Turin
Masa Sarri di Turin sangat terdampak oleh merebaknya pandemi global. Penangguhan sepak bola dan kemudian kembalinya pertandingan tanpa penonton meninggalkan kesan negatif yang bertahan lama bagi sang pelatih.
"Itu musim yang aneh dengan stadion yang praktis kosong mulai Maret dan seterusnya karena pandemi, dan mungkin itu salah satu alasan mengapa saya tidak punya kenangan indah dari pengalaman itu," kata Sarri kepada Sky Sport Italia.
Terlepas dari kenangan pahit dan perpisahan mendadak setelah hanya satu tahun, pria Italia itu tetap bersikap filosofis soal masanya di Juventus, dengan mengatakan: "Bagaimanapun, saya tidak punya penyesalan."
Masalah awal dalam transisi Bergamo
Sarri saat ini sedang mengawasi perombakan taktik besar-besaran di Atalanta. Ia secara aktif membongkar pertahanan tiga bek yang mendefinisikan klub itu selama satu dekade, yang membuat awal mereka berjalan campuran dengan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan di semua kompetisi. Ahli taktik itu menegaskan awal yang lambat ini normal, seraya menunjukkan bahwa Chelsea adalah satu-satunya klub tempat ia langsung tancap gas.
"Saya akan mengatakan ini adalah pengalaman yang mirip dengan yang saya alami di Empoli," akunya. "Setelah sembilan pertandingan, kami berada di dasar klasemen, tetapi kemudian kami melaju hingga tampil di final play-off promosi.
"Di Napoli, kami memiliki dua atau tiga poin setelah empat pertandingan. Ini adalah kesulitan yang terus saya hadapi sepanjang karier saya. Satu-satunya awal yang positif saya alami adalah di Chelsea, tetapi selebihnya selalu sulit.
"Alasannya jelas, semakin gaya bermain sebelumnya benar-benar berbeda dengan gaya saya, semakin banyak kesulitan yang saya hadapi di awal. Ini adalah tahun pembangunan, direktur olahraga maupun klub tidak menetapkan target spesifik apa pun untuk jangka pendek, mereka berbicara tentang membangun untuk jangka panjang."
- Getty Images Sport
Mempercayai proses pembangunan jangka panjang
Para suporter Atalanta perlu tetap bersabar saat skuad beradaptasi dengan filosofi sepakbola yang benar-benar berbeda. Sarri menegaskan bahwa meninggalkan sistem kaku dari rezim sebelumnya secara alami menciptakan gesekan pada awal proses, seraya mencatat bahwa perubahan gaya yang ekstrem membutuhkan waktu.
Namun, ia mendapat dukungan penuh dari jajaran petinggi Atalanta untuk mewujudkan visinya. Direktur olahraga dan dewan klub sengaja tidak menetapkan target jangka pendek, dan lebih fokus membangun proyek jangka panjang yang berkelanjutan.
Fokus langsung kini beralih ke laga hari Minggu pukul 17.00 waktu Inggris di Turin. Sarri berharap Atalanta racikannya yang terus berkembang bisa memberi pernyataan besar melawan mantan klubnya.
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