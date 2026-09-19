Sarri saat ini sedang mengawasi perombakan taktik besar-besaran di Atalanta. Ia secara aktif membongkar pertahanan tiga bek yang mendefinisikan klub itu selama satu dekade, yang membuat awal mereka berjalan campuran dengan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan di semua kompetisi. Ahli taktik itu menegaskan awal yang lambat ini normal, seraya menunjukkan bahwa Chelsea adalah satu-satunya klub tempat ia langsung tancap gas.

"Saya akan mengatakan ini adalah pengalaman yang mirip dengan yang saya alami di Empoli," akunya. "Setelah sembilan pertandingan, kami berada di dasar klasemen, tetapi kemudian kami melaju hingga tampil di final play-off promosi.

"Di Napoli, kami memiliki dua atau tiga poin setelah empat pertandingan. Ini adalah kesulitan yang terus saya hadapi sepanjang karier saya. Satu-satunya awal yang positif saya alami adalah di Chelsea, tetapi selebihnya selalu sulit.

"Alasannya jelas, semakin gaya bermain sebelumnya benar-benar berbeda dengan gaya saya, semakin banyak kesulitan yang saya hadapi di awal. Ini adalah tahun pembangunan, direktur olahraga maupun klub tidak menetapkan target spesifik apa pun untuk jangka pendek, mereka berbicara tentang membangun untuk jangka panjang."