Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Maurizio Sarri akan kembali ke Napoli! Mantan manajer Chelsea itu mendapat tawaran untuk menggantikan Antonio Conte, yang tampaknya akan segera hengkang dari Lazio
Kembalinya Sarri yang legendaris
Api "Sarrismo" siap berkobar kembali di Stadio Diego Armando Maradona, menurut La Gazzetta dello Sport. Setelah berbulan-bulan spekulasi mengenai arah kepelatihan klub, Presiden Napoli De Laurentiis dilaporkan telah mengajukan tawaran resmi untuk membawa Sarri kembali ke "rumah spiritualnya". Kesepakatan tersebut dikabarkan berupa kontrak dua tahun dengan opsi perpanjangan untuk musim ketiga, senilai sekitar €3,5 juta per tahun ditambah bonus berdasarkan kinerja.
Sarri dilaporkan sangat senang dengan prospek untuk kembali bergabung dengan klub tempat ia menghabiskan tiga musim ikonik antara 2015 dan 2018. Meskipun meraih kesuksesan di bawah asuhan Luciano Spalletti dan baru-baru ini bersama Conte, basis penggemar Napoli masih menyimpan kasih sayang yang mendalam terhadap masa jabatan Sarri, yang ditandai dengan kampanye Serie A yang menakjubkan dengan 91 poin dan gaya permainan yang secara luas dianggap sebagai yang paling menarik di Eropa pada saat itu.
- Getty Images Sport
Conte mundur sementara Sarri mengulangi sejarah
Jalan bagi kembalinya Sarri telah terbuka berkat kepergian mendadak manajer yang sedang menjabat saat ini. Conte tampaknya akan mengakhiri masa jabatannya di Napoli secara mendadak pada musim panas ini, dengan memilih untuk mundur setahun penuh sebelum kontraknya berakhir. Dalam langkah yang mirip dengan pergantian manajer yang terjadi pada tahun 2018, Sarri sekali lagi akan menggantikan Conte, sama seperti yang dilakukannya saat mengambil alih kendali di Chelsea.
Conte dilaporkan telah mengambil keputusan ini beberapa waktu lalu, memastikan petinggi klub tidak dibiarkan dalam ketidakpastian. Mantan bos Inter ini telah memulai tur perpisahannya di kota tersebut, bertemu dengan pejabat setempat untuk menandai berakhirnya sebuah proyek yang diharapkan banyak orang akan membawa stabilitas jangka panjang bagi klub. Dengan era Conte yang secara resmi berakhir, De Laurentiis tidak membuang waktu untuk beralih ke sosok yang sudah tidak asing lagi guna menjaga tim tetap kompetitif di puncak klasemen.
Melarikan diri dari Lazio dan suksesi Klose
Sebelum Sarri dapat secara resmi menandatangani kontraknya di Napoli, ia harus terlebih dahulu menyelesaikan proses kepergiannya dari ibu kota. Ketegangan di Lazio telah mencapai titik puncaknya, dan presiden Claudio Lotito tak berusaha menyembunyikan ketidakpuasannya terhadap staf kepelatihan saat ini. Menanggapi ketidakpastian seputar bangku cadangan, Lotito menyatakan bahwa "dalam hidup, setiap orang berguna dan tak ada yang tak tergantikan," sebuah sinyal jelas bahwa masa jabatan sang manajer di Roma telah berakhir.
Saat Sarri bersiap mengemasi barang-barangnya untuk kembali ke selatan dengan penuh emosi, Lazio sudah mengincar penggantinya. Legenda Jerman Miroslav Klose muncul sebagai kandidat terkuat untuk mengambil alih Biancocelesti setelah masa kepelatihan yang mengesankan di Nurnberg. Bagi Sarri, kepindahannya kembali ke Napoli merupakan kesempatan untuk meraih gelar yang luput darinya selama masa jabatannya yang pertama - impian Scudetto yang ia akui membuatnya merasa sedikit iri setelah kemenangan bersejarah Napoli baru-baru ini.
- Getty Images Sport
Prestasi gemilang Sarri di masa lalu dan misi yang menanti di Napoli
Setelah membawa Chelsea meraih gelar Liga Europa UEFA pada musim 2018-2019 dan mengantarkan Juventus meraih gelar Scudetto Serie A pada musim 2019-2020, Sarri berharap dapat mengulangi kesuksesan meraih trofi tersebut saat kembali ke Napoli. Kepindahan ini terjadi setelah musim yang sangat mengecewakan bersama Lazio, di mana klub asal ibu kota itu saat ini berada di peringkat kesembilan klasemen, dan secara resmi gagal lolos ke kompetisi Eropa musim depan.
Sementara itu, Napoli berada di posisi kedua dan unggul tiga poin atas AC Milan dan Roma menjelang pertandingan terakhir musim ini.