Maurizio Sarri akan kembali ke Napoli! Mantan manajer Chelsea itu mendapat tawaran untuk menggantikan Antonio Conte, yang tampaknya akan segera hengkang dari Lazio

Api "Sarrismo" siap berkobar kembali di Stadio Diego Armando Maradona, menurut La Gazzetta dello Sport. Setelah berbulan-bulan spekulasi mengenai arah kepelatihan klub, Presiden Napoli De Laurentiis dilaporkan telah mengajukan tawaran resmi untuk membawa Sarri kembali ke "rumah spiritualnya". Kesepakatan tersebut dikabarkan berupa kontrak dua tahun dengan opsi perpanjangan untuk musim ketiga, senilai sekitar €3,5 juta per tahun ditambah bonus berdasarkan kinerja.

Sarri dilaporkan sangat senang dengan prospek untuk kembali bergabung dengan klub tempat ia menghabiskan tiga musim ikonik antara 2015 dan 2018. Meskipun meraih kesuksesan di bawah asuhan Luciano Spalletti dan baru-baru ini bersama Conte, basis penggemar Napoli masih menyimpan kasih sayang yang mendalam terhadap masa jabatan Sarri, yang ditandai dengan kampanye Serie A yang menakjubkan dengan 91 poin dan gaya permainan yang secara luas dianggap sebagai yang paling menarik di Eropa pada saat itu.