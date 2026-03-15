Mauricio Souza Tegaskan Persija Jakarta Masih Lebih Baik Dibandingkan Dewa United Meski Gagal Menang
Persija Hanya Mendulang Satu Poin Di Kandang
Persija Jakarta tidak berhasil memanfaatkan laga kandang untuk menuai poin penuh, dan harus puas bermain imbang 1-1 melawan Dewa United di di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (15/3) malam WIB. Pelatih Mauricio Souza tidak menutup mata terhadap hasil akhir, tetapi performa kompetitif Macan Kemayoran dinilai tetap terjaga sekalipun dalam dua pertandingan beruntun tidak berhasil meraih kemenangan.
Sonny Stevens Menggagalkan Kemenangan Persija
Dalam pertandingan ini, Persija memimpin terlebih dulu melalui gol Maxwell Souza menjelang babak pertama berakhir. Tetapi Alexis Messidoro memaksa laga kembali imbang setelah menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Persija mempunyai kesempatan untuk mengungguli lawannya sebelum laga usai, namun Sonny Stevens sukses mematahkan eksekusi penalti Maxwell. Hasil imbang pun membuat Persija tidak berhasil mendekati Persib Bandung dan Borneo FC yang di saat bersamaan juga berbagi poin. Persija tetap berada di posisi ketiga dengan 52 poin.
Persija Selalu Lebih Baik Dibandingkan Setiap Lawan
Souza dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, performa anak asuhnya lebih baik dibandingkan Dewa United, meski mereka gagal mendapatkan poin. Bukan itu saja, Souza pun mengklaim Persija selalu tampil lebih dari setiap tim lawan yang mereka hadapi.
“Tidak ada satu tim pun yang datang dan lebih baik dari kami. Bahkan hari ini kami lebih baik dari Dewa,” tegas Souza dikutip laman Antara. “Saya tidak menganalisis pertandingan dari hasil. Saya menganalisis dari bagaimana permainan itu berlangsung. Silakan cari satu pertandingan di mana lawan bermain lebih baik dari kami, lalu kita bicara soal strategi.”
Souza Memahami Kekecewaan Fans
Dua hasil imbang berturut-turut, terutama di kandang, membuat Persija mendapat kritikan dari fans. Souza mengaku sangat memahami rasa frustrasi yang dialami para suporter. Ia menjamin bahwa seluruh elemen di dalam tim, mulai dari jajaran pelatih hingga pemain, merasakan kesedihan yang sama ketika gagal memberikan poin penuh.
“Saya tidak mengontrol apa yang mereka katakan atau apa yang orang lain katakan. Saya hanya mengontrol apa yang saya lakukan. Kekecewaan suporter juga adalah kekecewaan kami. Kami bekerja setiap hari, berlatih di bawah panas dan hujan untuk memberikan kebahagiaan bagi semua,” pungkasnya.
