AFP
Mauricio Pochettino, yang menjadi favorit, mengirimkan pesan 'telah menorehkan sejarah' kepada para pemain Tottenham yang sedang mengalami penurunan performa, sementara Roberto De Zerbi mengambil alih jabatan manajer Spurs
Wanyama menyerukan persatuan di bawah kepemimpinan De Zerbi
Di tengah ancaman degradasi yang sangat nyata yang dihadapi Tottenham, Wanyama menyerukan kepada para pemain dan suporter untuk memberikan dukungan penuh kepada pelatih baru, De Zerbi. Pelatih asal Italia itu mewarisi tim yang hanya unggul satu poin dari zona degradasi, namun Wanyama yakin mantan pelatih Brighton itu adalah orang yang tepat untuk menstabilkan situasi di Tottenham Hotspur Stadium.
Menanggapi penunjukan tersebut, Wanyama memuji sang pelatih baru. "Saya pikir semua orang harus bersatu di belakangnya," kata pemain asal Kenya itu kepada The Times. "Dia adalah pelatih muda yang fantastis dan saya yakin dia akan berhasil. De Zerbi telah membuktikan bahwa di mana pun dia pergi, dia selalu meningkatkan performa klub. Jadi, mengapa tidak dengan Spurs? Saya tahu dia akan membalikkan keadaan. Dia pasti akan berhasil."
Pelatih asal Italia itu telah menegaskan bahwa ia berkomitmen pada proyek ini dalam jangka panjang, dengan pernyataan terkenal bahwa ia akan tetap menjadi pelatih Tottenham musim depan, apa pun yang terjadi dengan status liga mereka.
Mengatasi kekhawatiran akan degradasi
Dua tahun yang lalu, prospek Spurs terdegradasi ke Championship mungkin tampak mustahil, tetapi performa yang sangat buruk dan krisis cedera yang belum pernah terjadi sebelumnya telah membuat klub ini terpuruk. Wanyama mengakui bahwa ia sering harus meyakinkan para tetangga yang cemas mengenai masa depan klub.
"Saya akan mengingatkan mereka betapa hebatnya mereka," kata Wanyama tentang skuad pemain saat ini. "Dan saya katakan kepada mereka bahwa sebagian dari mereka telah menorehkan sejarah dengan memenangkan Liga Europa. Mereka harus memastikan bahwa mereka tidak merusak apa yang telah mereka capai sebelumnya, dan memastikan bahwa mereka membawa klub keluar dari zona degradasi. Dan saya tahu mereka mampu melakukannya karena mereka lebih baik daripada yang orang-orang kira. Posisi mereka saat ini tidak menentukan siapa mereka. Itu tidak menentukan klub ini."
Menyusul jejak Pochettino
Tahun-tahun paling sukses Wanyama terjadi di bawah asuhan Pochettino, yang sempat dikaitkan dengan kembalinya ke Spurs sebelum penunjukan De Zerbi. Meskipun banyak penggemar berharap sang pelatih timnas AS saat ini kembali, Wanyama yakin para pemain kini harus menemukan semangat internal yang sama seperti yang dulu dituntut oleh pelatih asal Argentina itu.
"Dia seperti sosok ayah bagi semua orang karena dia selalu ada di lapangan dan juga di luar lapangan," kenang Wanyama. "Dan dia menuntut banyak hal dengan cara yang sangat unik. Dia biasa memperlakukan para pemain sesuai dengan apa yang dibutuhkan masing-masing pemain. Dia tahu semua kelebihan setiap orang dan dia tahu siapa yang perlu didorong atau perlu sedikit dorongan untuk bangun. Dia selalu jujur kepada saya. Saya ingin menunjukkan kepadanya bahwa saya bisa bertahan di level tertinggi dengan kerja keras yang dia tuntut."
Perjuangan Tottenham untuk menghindari degradasi
De Zerbi akan memimpin Tottenham untuk pertama kalinya pada Minggu depan saat mereka bertandang ke Sunderland dalam laga Liga Premier. Saat ini, mereka hanya unggul satu poin dari zona degradasi.