Mauricio Pochettino, yang menjadi favorit, mengirimkan pesan 'telah menorehkan sejarah' kepada para pemain Tottenham yang sedang mengalami penurunan performa, sementara Roberto De Zerbi mengambil alih jabatan manajer Spurs

Di tengah ancaman degradasi yang sangat nyata yang dihadapi Tottenham, Wanyama menyerukan kepada para pemain dan suporter untuk memberikan dukungan penuh kepada pelatih baru, De Zerbi. Pelatih asal Italia itu mewarisi tim yang hanya unggul satu poin dari zona degradasi, namun Wanyama yakin mantan pelatih Brighton itu adalah orang yang tepat untuk menstabilkan situasi di Tottenham Hotspur Stadium.

Menanggapi penunjukan tersebut, Wanyama memuji sang pelatih baru. "Saya pikir semua orang harus bersatu di belakangnya," kata pemain asal Kenya itu kepada The Times. "Dia adalah pelatih muda yang fantastis dan saya yakin dia akan berhasil. De Zerbi telah membuktikan bahwa di mana pun dia pergi, dia selalu meningkatkan performa klub. Jadi, mengapa tidak dengan Spurs? Saya tahu dia akan membalikkan keadaan. Dia pasti akan berhasil."

Pelatih asal Italia itu telah menegaskan bahwa ia berkomitmen pada proyek ini dalam jangka panjang, dengan pernyataan terkenal bahwa ia akan tetap menjadi pelatih Tottenham musim depan, apa pun yang terjadi dengan status liga mereka.



