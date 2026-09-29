Berbicara melalui penerjemah jelang bentrok Amerika Serikat melawan Chile, Pochettino mengungkapkan ketidakpercayaan atas skala putusan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu. Pelatih asal Argentina tersebut mempertanyakan bagaimana para pejabat liga membiarkan pelanggaran yang begitu luas terjadi tanpa terdeteksi selama itu.

"Sangat sulit ketika dari 115 dakwaan Anda dinyatakan bersalah atas 114 di antaranya untuk mengetahui seperti apa hukumannya agar adil," kata Pochettino. "Karena ada klub lain seperti Nottingham Forest atau Everton yang melanggar aturan dan menerima sanksi berbeda, entah pengurangan poin atau denda. Ini adalah situasi yang sangat sulit yang menimbulkan keheranan mengingat besarnya putusan tersebut. Dan juga wajar untuk bertanya di mana pengawasannya sampai aturan bisa dilanggar seperti itu. Itulah yang paling menarik perhatian saya."

Mantan bos Chelsea itu juga menyesalkan bagaimana pelanggaran-pelanggaran ini menaungi pencapaian di masa lalu. "Ini situasi yang sangat menyedihkan karena apa yang sudah diraih dan dirayakan mungkin tidak nyata, dan apa yang tidak begitu baik bisa saja lebih baik," tambahnya. "Kami telah melalui periode ketika keadilan olahraga tidak ada. Jika dakwaan itu terbukti, sangat sulit untuk memperbaiki apa yang terjadi. Saya berharap setidaknya ini menjadi pelajaran untuk memastikan kesetaraan ada di masa depan."



