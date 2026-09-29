ZUMA Press Wire
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Mauricio Pochettino kecam Manchester City soal pelanggaran finansial saat bos USMNT itu mengklaim tak ada hukuman yang bisa memperbaiki Premier League yang telah 'dirusak'
City dinyatakan bersalah dalam putusan bersejarah
Laporan terbaru mengonfirmasi Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan terkait pelanggaran aturan finansial Premier League antara 2009 dan 2018. Dalam rentang sembilan tahun tersebut, klub Manchester itu meraih tiga gelar liga, satu Piala FA, dan tiga Piala Liga. Momen-momen legendaris dari era ini, termasuk gol dramatis penentu gelar Sergio Aguero ke gawang Queens Park Rangers pada 2012, kini menghadapi sorotan publik yang sangat intens terkait legitimasi mereka.
Sementara City mengoleksi trofi, Pochettino menangani Tottenham di bawah keterbatasan finansial yang ketat. Spurs terkenal menjalani 18 bulan tanpa merekrut satu pun pemain untuk mendanai stadion baru mereka, finis di posisi ketiga pada 2017-18 dan peringkat kedua pada musim sebelumnya di belakang Chelsea yang juga melanggar aturan finansial.
- Getty Images Sport
'Keadilan dalam olahraga tidak ada'
Berbicara melalui penerjemah jelang bentrok Amerika Serikat melawan Chile, Pochettino mengungkapkan ketidakpercayaan atas skala putusan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu. Pelatih asal Argentina tersebut mempertanyakan bagaimana para pejabat liga membiarkan pelanggaran yang begitu luas terjadi tanpa terdeteksi selama itu.
"Sangat sulit ketika dari 115 dakwaan Anda dinyatakan bersalah atas 114 di antaranya untuk mengetahui seperti apa hukumannya agar adil," kata Pochettino. "Karena ada klub lain seperti Nottingham Forest atau Everton yang melanggar aturan dan menerima sanksi berbeda, entah pengurangan poin atau denda. Ini adalah situasi yang sangat sulit yang menimbulkan keheranan mengingat besarnya putusan tersebut. Dan juga wajar untuk bertanya di mana pengawasannya sampai aturan bisa dilanggar seperti itu. Itulah yang paling menarik perhatian saya."
Mantan bos Chelsea itu juga menyesalkan bagaimana pelanggaran-pelanggaran ini menaungi pencapaian di masa lalu. "Ini situasi yang sangat menyedihkan karena apa yang sudah diraih dan dirayakan mungkin tidak nyata, dan apa yang tidak begitu baik bisa saja lebih baik," tambahnya. "Kami telah melalui periode ketika keadilan olahraga tidak ada. Jika dakwaan itu terbukti, sangat sulit untuk memperbaiki apa yang terjadi. Saya berharap setidaknya ini menjadi pelajaran untuk memastikan kesetaraan ada di masa depan."
Warisan yang ternoda bagi sepak bola Inggris
Pengungkapan ini terasa sangat pahit bagi Pochettino, yang membawa Tottenham ke final Liga Champions pada 2019 dengan anggaran yang sangat terbatas. Ia menyoroti kesenjangan mencolok antara penghematan di mantan klubnya dan kekuatan belanja para rival mereka.
"Itu merupakan kerugian besar karena kami bersaing dengan tim-tim terbaik dan mencapai final Liga Champions [pada 2019]," jelas Pochettino. "Mengapa kontrol itu begitu ketat terhadap kami dan tidak sebesar itu terhadap yang lain? Itulah mengapa saya mengatakan semuanya sangat aneh, dan masalahnya adalah semuanya menjadi kabur. Jika benar mereka melanggar 114 aturan, kami telah melewati periode penuh tipu daya. Tidak ada jenis hukuman apa pun yang akan memungkinkan untuk memperbaiki apa yang telah dilakukan, dan kontrol Premier League rusak parah."
Pochettino juga menyinggung persaingan perebutan gelar pada masa lalunya dengan Chelsea, sambil mempertanyakan keadilan dalam kampanye-kampanye tersebut. Ia menutup dengan berkata: "Saat itu saya mengatakan terkait situasi Chelsea ketika kami bersaing memperebutkan gelar dengan mereka saat saya berada di Tottenham, bahwa mereka lebih baik karena mereka meraih lebih banyak poin, tetapi dengan melanggar aturan. Bagaimana Anda memperbaikinya?"
- Getty Images Sport
Ujian dari tim-tim Amerika Selatan menanti USMNT
Meninggalkan drama domestik Inggris, Pochettino kini harus fokus pada proyeknya saat ini bersama tim nasional pria Amerika Serikat. Amerika Serikat akan menghadapi Chile dalam laga persahabatan pada Selasa seiring mereka melanjutkan persiapan di bawah manajer baru.
Setelah bentrokan melawan tim asal Amerika Selatan itu, USMNT akan menutup jadwal jendela internasional September/Oktober mereka dengan dua ujian berat di kawasan melawan Meksiko dan Kanada. Laga-laga ini akan sangat penting bagi Pochettino untuk mengevaluasi skuadnya jelang turnamen kompetitif di masa depan.
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