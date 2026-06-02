Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Mauricio Pochettino ingin semua orang percaya pada Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat (USMNT) - tetapi apakah petualangannya di Amerika akan berbuah Piala Dunia yang tak terlupakan?

Tanggal 13 September 2024, dan Mauricio Pochettino tampak sangat ceria. Mengenakan setelan biru dengan pin besar bertuliskan "U.S. Soccer" di kerah jasnya, Pochettino untuk pertama kalinya diperkenalkan ke dunia sepak bola Amerika yang penuh semangat. Didampingi oleh para bos barunya, Pochettino tampak bertekad untuk memberikan kesan pertama yang baik; di Amerika, kesan pertama biasanya paling baik ditinggalkan dengan bersikap berani.

Jadi, pada hari itu di New York, Pochettino mengambil langkah besar pertamanya, yang menandai awal dari hubungan selama hampir dua tahun yang akan menentukan, atau mungkin mengubah, wajah sepak bola Amerika: "Kita harus benar-benar percaya dan bermimpi besar. Kita harus percaya bahwa kita bisa menang, bahwa kita bisa memenangkan semua pertandingan. Kita bisa menjuarai Piala Dunia."

Kini, menjelang Piala Dunia tersebut, momen besar Pochettino akhirnya tiba. Ia telah memimpin tim nasional pria AS ini melewati kekacauan untuk sampai ke sini. Kemajuan tidak pernah berjalan lurus bagi kelompok ini, dan sejujurnya, masih menjadi perdebatan seberapa besar kemajuan yang telah dicapai. Seberapa baik tim ini dibandingkan dengan tim yang diwarisi Pochettino? Apakah para pemainnya berada dalam posisi untuk sukses musim panas ini? Bisakah tim ini benar-benar menanamkan keyakinan yang ia serukan, baik di dalam maupun di luar tim?

Itulah pertanyaan-pertanyaan yang masih menggantung, dan belum bisa dijawab saat ini. Perekrutan Pochettino bukan tentang 20 bulan pertama, melainkan satu momen, yaitu momen di akhir. Momen Pochettino telah tiba, dia percaya pada USMNT ini—tapi apakah semua orang lain juga percaya?

Piala Dunia itu liar, tak terduga, dan jarang berjalan sesuai rencana. Saatnya rencana Pochettino terwujud akhirnya tiba, dan untuk memahaminya, Anda harus memahami pria yang bertanggung jawab atasnya. Hanya dengan begitu Anda dapat benar-benar memahami mengapa ia mengambil pekerjaan ini sejak awal.

    Mimpi berubah menjadi mimpi buruk

    Pada tahun 1994 dan 1998, Pochettino tidak mendapat panggilan itu. Dia pun sangat menginginkannya. Selama bertahun-tahun, ia bermimpi mewakili Argentina di Piala Dunia dan, selama bertahun-tahun, ia berjuang untuk mewujudkan mimpi itu baik di dalam negeri, bersama Newell's Old Boys, maupun di luar negeri, bersama Espanyol dan kemudian Paris Saint-Germain. Mimpi itu terbentuk sejak masa mudanya di Murphy. Pada masa itu, saat bekerja di pertanian milik keluarganya, impian Pochettino mulai berkembang. Impian itu akhirnya terwujud pada tahun 2002.

    Pengalaman pertama Pochettino di Piala Dunia bukanlah mimpi; justru, itu adalah mimpi buruk. Argentina termasuk di antara favorit di musim panas Piala Dunia 2002, seperti biasa, tetapi mereka tersingkir di babak grup. Pochettino setidaknya sebagian bertanggung jawab karena pelanggarannya terhadap Michael Owen yang berujung pada gol David Beckham dari titik penalti dan, pada akhirnya, kekalahan 1-0 dari Inggris yang menandai akhir perjalanan mereka musim panas itu.

    "Kamu tiba di Piala Dunia, dan aku ingat kami tiba dalam kondisi terbaik," katanya. "Itu di Jepang dan Korea, dan kami berada di Jepang lalu tersingkir. Itu adalah salah satu periode paling mengecewakan dalam sejarah tim nasional. Tak ada yang ingat, hanya aku atau para pemain, apa yang kami alami selama tahun-tahun itu. Kami tak terkalahkan. Kami mengalahkan Jerman di Jerman, Brasil di Brasil. Kami mengalahkan Spanyol. Oke, bagus, selamat, tapi di Piala Dunia kita kalah dan semua orang mengingat betapa buruknya kita.

    "Tak ada yang mengingat hari-hari indah itu."

    Jalan Menuju Amerika

    Untungnya, ada banyak momen indah sejak Pochettino terjun ke dunia kepelatihan. Ada kesempatan di Espanyol dan terobosan bersama Southampton. Ada lima tahun di mana ia meraih status legendaris di Tottenham. PSG memberinya kesempatan untuk melatih para ikon, sementara Chelsea memberinya wawasan tentang apa yang ingin ia lakukan selanjutnya.

    Semua pengalaman itu membawanya ke Amerika Serikat. Pengalaman tersebut juga memberinya status tertentu, yang membuatnya diakui sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia. Setelah tersingkir dari Copa America 2024 di babak penyisihan grup, Asosiasi Sepak Bola AS (U.S. Soccer) membutuhkan energi, dan mereka membutuhkan seseorang untuk menyediakannya. Ini bukan sekadar perekrutan pelatih; ini adalah pemilihan wajah sepak bola Amerika menjelang momen terbesar olahraga ini di tanah air.

    Siapa pun yang memimpin tidak hanya akan merancang taktik, tetapi juga menjadi duta besar. Dalam peran itu, pelatih harus mewakili sepak bola Amerika kepada dunia. Mereka juga harus membantu sepak bola Amerika mengejar ketertinggalan dari dunia—dan harus melakukannya dengan cepat.

    Setelah meninggalkan Chelsea, Pochettino menginginkan sebuah proyek, dan ia menemukannya bersama USMNT yang akan memberinya kesempatan untuk mendefinisikan ulang kenangannya di Piala Dunia. Namun, ketika kami menggunakan kata 'proyek', itu tidak digunakan dengan sembarangan. Bahkan Pochettino pun tidak sepenuhnya siap menghadapi apa yang akan ia hadapi ketika ia terjun ke dunia sepak bola Amerika dengan sepenuh hati.

    Awal dari sesuatu

    Pertandingan pertama di era Pochettino terasa seperti pesta. Pada malam Oktober 2024 di Austin, Texas, suasana penuh antusiasme yang nyata terasa di udara. Poster-poster dibagikan kepada para penggemar, menggaungkan mantra dari pelatih sepak bola Amerika legendaris lainnya, Ted Lasso: "Believe".

    Ada alasan untuk percaya pada malam itu, karena AS mengalahkan Panama dengan skor 2-0. Namun, memang sudah seharusnya, bahkan sejak awal, tidak ada yang berjalan mulus. Beberapa hari setelah kemenangan di Texas itu, AS bertandang ke Meksiko dengan skuad yang banyak dirotasi dan kalah dari El Tri, yang menandai dimulainya masa jabatan yang dipenuhi dengan pasang surut yang ekstrem.

    Pada November, tim Pochettino mengalahkan Jamaika dalam dua pertandingan berturut-turut. Pada Januari, didukung oleh skuad penuh pemain MLS, mereka mengalahkan Venezuela dan Kosta Rika dengan skor gabungan 6-1. Saat itu, sepertinya Pochettino sedang menikmati masa-masa terbaiknya. Ia memperkenalkan generasi baru pemain ke tim nasional sambil membangun kembali kepercayaan diri para pemain senior. Semuanya berjalan sesuai rencana.

    Kemudian tibalah bulan Maret 2025, jeda internasional yang begitu terkenal sehingga masih dibicarakan hingga 15 bulan kemudian.

    Titik balik

    Efek kupu-kupu yang ditimbulkannya sangat besar. Pada bulan Maret itu, timnas AS kalah 1-0 dari Panama di semifinal CONCACAF Nations League akibat gol di detik-detik terakhir, padahal mereka mendominasi sebagian besar pertandingan. Beberapa hari kemudian, rival mereka, Kanada, pun berhasil mengalahkan mereka. Saat itu, Pochettino merasa sangat kesal melihat kurangnya semangat juang timnya.

    "Kita adalah AS," katanya saat itu. "Kalian tidak bisa menang hanya dengan mengenakan seragam ini, atau kalian tidak bisa menang jika bermain di sini, di sana, atau entah di mana. Kalian harus menunjukkan, dan kalian harus datang ke sini untuk menjadi lebih baik, berjuang, memenangkan duel, dan bekerja keras. Jika tidak, itu tidak akan cukup."

    Situasi semakin memburuk. Menjelang Piala Emas musim panas, penyerang bintang Christian Pulisic memberitahu Pochettino bahwa ia lebih memilih absen dari turnamen tersebut demi istirahat. Yunus Musah mengatakan hal yang sama. Weston McKennie, Tim Weah, dan Gio Reyna, sementara itu, tidak tersedia karena Piala Dunia Klub, sedangkan Sergino Dest, Antonee Robinson, Folarin Balogun, dan Ricardo Pepi semuanya absen karena cedera.

    Pochettino pun memanfaatkan musim panas itu untuk memulai kembali dan mengingatkan para pemain. Tidak ada yang bisa dijamin mulai saat itu, dan status apa pun yang dianggap telah diraih para pemain secara resmi tidak berlaku lagi.

    "Jika kalian datang ke kamp dan ingin menghabiskan waktu santai, bermain golf, makan malam, mengunjungi keluarga atau teman saya, apakah itu budaya yang ingin kita ciptakan?" kata Pochettino pada musim panas itu. "Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak. Yang ingin kita lakukan adalah pergi ke tim nasional, tiba di sana, dan fokus sepenuhnya, serta menghabiskan semua fokus dan energi kita untuk tim nasional.

    "Jika kita ingin menjadi tim yang bagus dalam satu tahun ke depan, kita harus berpikir bahwa hari ini adalah hari yang paling penting."

    Perubahan paradigma budaya

    Saat berbicara kepada wartawan pada bulan Mei di Pusat Pelatihan Nasional U.S. Soccer yang baru, Pochettino mengakui bahwa ia menyadari apa yang akan dihadapinya. Tempat-tempat di mana ia pernah tinggal dan bermain—Argentina, Spanyol, Prancis, dan Inggris—sama sekali berbeda dengan Amerika Serikat. Di sini ada budaya yang berbeda, baik atau buruk. Salah satu tantangan utamanya, karenanya, adalah beradaptasi dengan budaya tersebut sambil pada saat yang sama membangunnya kembali.

    "Sekarang kita melihat pemain Amerika yang sesungguhnya," katanya saat persiapan Piala Dunia benar-benar dimulai. "Saya pikir hal yang penting adalah bahwa kini, sebagai tim nasional, kita kompetitif. Saya pikir kita memahami, dan mereka pun memahami sejak kita menghabiskan waktu bersama mereka, bahwa kita memiliki budaya dan filosofi kita sendiri. Kita datang dari negara-negara berbeda untuk menetap dan membangun cara baru dalam memandang hal-hal di sini.

    "Saya pikir itu perlu dan menjadi prioritas, karena jika kita ingin bermain melawan semua negara ini, Brasil, Argentina, saya pikir kita perlu melihat olahraga ini dengan cara yang berbeda dari yang kita lihat sebelumnya."

    Perubahan itu tidak terjadi saat melawan Brasil atau Argentina, melainkan saat melawan Trinidad & Tobago, Arab Saudi, dan Haiti. Kemudian muncul Kosta Rika dan Guatemala. Fondasi budaya itu tidak dibangun dalam pertandingan persahabatan besar, melainkan dalam Gold Cup, petualangan musim panas selama sebulan yang seru di seluruh Amerika Serikat tanpa banyak bintang utama tim.

    Selama musim panas itulah ekspektasi diatur ulang. Standar dasar ditetapkan terkait usaha, komitmen, dan dedikasi. Jika seorang pemain tidak ingin memenuhi standar tersebut, maka Pochettino tidak ingin pemain itu berada di tim nasional. Jadi, meskipun banyak nama besar absen, Pochettino mengandalkan sekelompok pemain baru yang lapar akan kesempatan dan veteran yang putus asa untuk menunjukkan kepada pelatih seberapa besar mereka peduli. Campuran itu membawa mereka ke final, di mana mereka akhirnya kalah dari Meksiko. Hal itu juga membawa mereka kembali ke jalur yang benar.

    Setelah kalah dari Korea Selatan di awal jadwal musim gugur, AS kemudian tak terkalahkan melawan Jepang, Ekuador, Australia, Paraguay, dan Uruguay, memenangkan semua pertandingan kecuali satu. Yang terbaik disimpan untuk akhir, saat AS menghancurkan Uruguay 5-1 untuk menutup tahun 2025.

    Kekalahan memalukan di bulan Maret dari Belgia dan Portugal segera menyusul, tetapi tim asuhan Pochettino telah memulai kamp Piala Dunia mereka dengan cara terbaik, yaitu kemenangan 3-2 atas raksasa Afrika, Senegal.

    Suasana di AS sangat optimis, setidaknya lebih optimis daripada yang mereka rasakan selama sebagian besar siklus ini. Namun, apakah optimisme ini cukup untuk membawa kita kembali ke tujuan awal Pochettino: memenangkan Piala Dunia?


    Alasan untuk percaya?

    Sudah saatnya kita membocorkan rahasia yang sudah tak lagi tersembunyi: Amerika Serikat kemungkinan besar tak akan menjuarai Piala Dunia. Terlalu banyak tim berbakat di turnamen ini, terlalu banyak tim yang sudah teruji dalam pertempuran dan tak mudah melakukan kesalahan. Meskipun tim ini termasuk salah satu favorit, peluangnya tetap tak menguntungkan mereka, semata-mata karena tingginya kualitas tim-tim papan atas.

    Perlu diingat, maka, bahwa mandat utama Pochettino bukanlah untuk memenangkan Piala Dunia. Tugas utamanya adalah membuat Amerika Serikat percaya bahwa mereka bisa melakukannya. Mungkin tidak tahun ini, mungkin tidak empat tahun lagi, tapi suatu hari nanti—bisakah Pochettino membuat negara ini percaya bahwa hari itu bisa segera tiba di mana Amerika Serikat benar-benar bisa mengangkat trofi paling ikonik dalam olahraga ini?

    Pada intinya, era Pochettino ini semua tentang keyakinan. Keyakinan pada pelatih kepala dan kemampuannya memimpin tim ini ke Piala Dunia. Keyakinan pada sekelompok pemain yang dianggap sebagai generasi emas yang bisa memicu munculnya generasi-generasi berikutnya. Keyakinan pada program yang telah dibangun menuju momen ini selama hampir 32 tahun, sejak musim panas 1994, ketika sepak bola Amerika pertama kali menempatkan dirinya di panggung global.

    Untuk tujuan itu, Pochettino terus-menerus menekankan pesan tentang keyakinan. Ia sering mengutip "Miracle on Ice". Ia sering bertanya, "Mengapa bukan kita?" Dan, yang patut dicatat, ia menciptakan sebuah slogan.

    “Mari kita realistis,” kata Pochettino kepada timnya, “dan lakukan hal yang mustahil.” 

    Pochettino tetap berani. Kini, di hari-hari terakhir perjalanannya di sepak bola Amerika, pelatih asal Argentina ini terus berani mengambil risiko. Akankah keberanian ini membuahkan hasil yang nyata? Hanya Dewa Sepak Bola yang tahu.

    Namun, hingga saat Amerika Serikat mengetahuinya, Pochettino mengajak Amerika untuk ikut serta dalam perjalanan ini dan percaya padanya serta timnya di setiap langkahnya.

