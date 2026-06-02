Jadi, pada hari itu di New York, Pochettino mengambil langkah besar pertamanya, yang menandai awal dari hubungan selama hampir dua tahun yang akan menentukan, atau mungkin mengubah, wajah sepak bola Amerika: "Kita harus benar-benar percaya dan bermimpi besar. Kita harus percaya bahwa kita bisa menang, bahwa kita bisa memenangkan semua pertandingan. Kita bisa menjuarai Piala Dunia."
Kini, menjelang Piala Dunia tersebut, momen besar Pochettino akhirnya tiba. Ia telah memimpin tim nasional pria AS ini melewati kekacauan untuk sampai ke sini. Kemajuan tidak pernah berjalan lurus bagi kelompok ini, dan sejujurnya, masih menjadi perdebatan seberapa besar kemajuan yang telah dicapai. Seberapa baik tim ini dibandingkan dengan tim yang diwarisi Pochettino? Apakah para pemainnya berada dalam posisi untuk sukses musim panas ini? Bisakah tim ini benar-benar menanamkan keyakinan yang ia serukan, baik di dalam maupun di luar tim?
Itulah pertanyaan-pertanyaan yang masih menggantung, dan belum bisa dijawab saat ini. Perekrutan Pochettino bukan tentang 20 bulan pertama, melainkan satu momen, yaitu momen di akhir. Momen Pochettino telah tiba, dia percaya pada USMNT ini—tapi apakah semua orang lain juga percaya?
Piala Dunia itu liar, tak terduga, dan jarang berjalan sesuai rencana. Saatnya rencana Pochettino terwujud akhirnya tiba, dan untuk memahaminya, Anda harus memahami pria yang bertanggung jawab atasnya. Hanya dengan begitu Anda dapat benar-benar memahami mengapa ia mengambil pekerjaan ini sejak awal.