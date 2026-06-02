Saat berbicara kepada wartawan pada bulan Mei di Pusat Pelatihan Nasional U.S. Soccer yang baru, Pochettino mengakui bahwa ia menyadari apa yang akan dihadapinya. Tempat-tempat di mana ia pernah tinggal dan bermain—Argentina, Spanyol, Prancis, dan Inggris—sama sekali berbeda dengan Amerika Serikat. Di sini ada budaya yang berbeda, baik atau buruk. Salah satu tantangan utamanya, karenanya, adalah beradaptasi dengan budaya tersebut sambil pada saat yang sama membangunnya kembali.

"Sekarang kita melihat pemain Amerika yang sesungguhnya," katanya saat persiapan Piala Dunia benar-benar dimulai. "Saya pikir hal yang penting adalah bahwa kini, sebagai tim nasional, kita kompetitif. Saya pikir kita memahami, dan mereka pun memahami sejak kita menghabiskan waktu bersama mereka, bahwa kita memiliki budaya dan filosofi kita sendiri. Kita datang dari negara-negara berbeda untuk menetap dan membangun cara baru dalam memandang hal-hal di sini.

"Saya pikir itu perlu dan menjadi prioritas, karena jika kita ingin bermain melawan semua negara ini, Brasil, Argentina, saya pikir kita perlu melihat olahraga ini dengan cara yang berbeda dari yang kita lihat sebelumnya."

Perubahan itu tidak terjadi saat melawan Brasil atau Argentina, melainkan saat melawan Trinidad & Tobago, Arab Saudi, dan Haiti. Kemudian muncul Kosta Rika dan Guatemala. Fondasi budaya itu tidak dibangun dalam pertandingan persahabatan besar, melainkan dalam Gold Cup, petualangan musim panas selama sebulan yang seru di seluruh Amerika Serikat tanpa banyak bintang utama tim.

Selama musim panas itulah ekspektasi diatur ulang. Standar dasar ditetapkan terkait usaha, komitmen, dan dedikasi. Jika seorang pemain tidak ingin memenuhi standar tersebut, maka Pochettino tidak ingin pemain itu berada di tim nasional. Jadi, meskipun banyak nama besar absen, Pochettino mengandalkan sekelompok pemain baru yang lapar akan kesempatan dan veteran yang putus asa untuk menunjukkan kepada pelatih seberapa besar mereka peduli. Campuran itu membawa mereka ke final, di mana mereka akhirnya kalah dari Meksiko. Hal itu juga membawa mereka kembali ke jalur yang benar.

Setelah kalah dari Korea Selatan di awal jadwal musim gugur, AS kemudian tak terkalahkan melawan Jepang, Ekuador, Australia, Paraguay, dan Uruguay, memenangkan semua pertandingan kecuali satu. Yang terbaik disimpan untuk akhir, saat AS menghancurkan Uruguay 5-1 untuk menutup tahun 2025.

Kekalahan memalukan di bulan Maret dari Belgia dan Portugal segera menyusul, tetapi tim asuhan Pochettino telah memulai kamp Piala Dunia mereka dengan cara terbaik, yaitu kemenangan 3-2 atas raksasa Afrika, Senegal.

Suasana di AS sangat optimis, setidaknya lebih optimis daripada yang mereka rasakan selama sebagian besar siklus ini. Namun, apakah optimisme ini cukup untuk membawa kita kembali ke tujuan awal Pochettino: memenangkan Piala Dunia?



