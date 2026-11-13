Pochettino mulai menangani timnas Amerika Serikat pada September 2024, menggantikan Gregg Berhalter setelah tim itu tersingkir lebih awal dari Copa America. Tugasnya sederhana: membawa timnas Amerika Serikat mencapai prestasi baru di Piala Dunia. Namun, jalan menuju ke sana tidak mudah.

Setelah dua kekalahan mengejutkan di Nations League 2025, Pochettino memulai perubahan budaya di dalam tim yang diawali pada Gold Cup musim panas itu. Dengan skuad yang didominasi pemain muda, timnas Amerika Serikat melaju hingga final sebelum kalah dari Meksiko. Itu berarti Pochettino meninggalkan timnas sebagai pelatih tetap pertama pada era modern yang tidak meraih trofi.

Namun, fokus utama sejak awal selalu tertuju pada Piala Dunia. Di turnamen itu, timnas Amerika Serikat tampil memukau pada fase grup, menang meyakinkan atas Paraguay dan Australia sebelum skuad yang dirotasi kalah tipis dari Turki. AS kemudian membuka fase gugur dengan kemenangan atas Bosnia & Herzegovina meski Folarin Balogun menerima kartu merah yang kini menjadi sorotan, tetapi dipermalukan Belgia di babak 16 besar. Kekalahan itu tampaknya mengakhiri era Pochettino. Namun, ia tetap bertahan setelah pada Agustus mengumumkan akan kembali untuk periode kedua dengan kontrak empat tahun.

Ia hanya menjalani sedikit lebih dari 100 hari dari kontrak empat tahun tersebut sebelum minat Manchester United membuatnya hengkang. Untuk membebaskan Pochettino dari kontrak itu, Manchester United harus membayar US$10 juta kepada Federasi Sepakbola AS, ditambah US$2 juta untuk mendapatkan jasa staf kepercayaan Pochettino.

Secara keseluruhan, Pochettino mencatatkan 21 kemenangan, 12 kekalahan, dan dua hasil imbang dalam 35 pertandingan. Sebanyak 75 pemain berbeda tampil untuk timnas selama dua tahun masa kepelatihannya.