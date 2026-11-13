Mauricio Pochettino ditunjuk sebagai manajer Manchester United, kepergiannya dari timnas putra Amerika Serikat dikonfirmasi hanya beberapa bulan setelah ia menandatangani kontrak baru
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Situasi di Manchester United
Pengumuman pada Jumat itu datang setelah berhari-hari spekulasi mengenai masa depan Pochettino. Timnas Amerika Serikat tengah menjalani pemusatan latihan untuk menghadapi Haiti dalam laga CONCACAF Nations League mendatang, tetapi pemberitaan didominasi oleh laporan yang mengaitkan Pochettino dengan posisi pelatih Manchester United.
Laporan tersebut muncul pada awal pekan, tetapi perkembangan mulai terjadi pada Kamis ketika Manchester United resmi mengumumkan pemecatan Michael Carrick. Hal itu membuka jalan bagi klub untuk merekrut Pochettino, yang telah dikaitkan dengan posisi di Old Trafford tersebut sejak masih melatih Tottenham.
Kaitan itu akhirnya menjadi kenyataan setelah pelatih berusia 54 tahun tersebut menandatangani kontrak berdurasi dua setengah tahun untuk menangani Manchester United.
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Bagaimana dengan timnas putra Amerika Serikat?
Meski Pochettino telah mengonfirmasi kepindahannya ke Manchester United, ia akan lebih dulu memimpin dua pertandingan terakhir melawan Haiti. Pertandingan pertama akan berlangsung pada Sabtu di Miami, sebelum kedua tim kembali bertemu pada Selasa di Cincinnati dalam laga yang akan menutup era Pochettino.
Setelah itu, USMNT akan mulai mencari pelatih baru dan memiliki waktu untuk melakukan pencarian secara menyeluruh. Tim tersebut dijadwalkan berkumpul pada Desember untuk menjalani pemusatan latihan yang sebagian besar diisi pemain MLS. Pelatih tim U-23 Steve Cherundolo akan memimpin saat itu, tetapi pemusatan latihan tersebut berlangsung di luar jeda internasional FIFA. Karena itu, pertandingan resmi USMNT berikutnya bisa berlangsung pada Maret, meski kemungkinan tampil di Nations League akan bergantung pada hasil mereka melawan Haiti dalam jeda internasional kali ini.
- ZUMA Press Wire
Apa yang dikatakan
“Kesempatan membela lambang USA merupakan salah satu kehormatan terbesar dalam karier saya. Kami sangat berterima kasih kepada para pemain atas komitmen mereka, kepada para suporter atas kepercayaan mereka, dan kepada Federasi yang selalu mendukung staf kami serta menciptakan peluang untuk memberi dampak pada budaya sepakbola di negara yang hebat ini,” kata Pochettino.
“Kami ingin berterima kasih kepada Cindy Parlow Cone, JT Batson, dan Dan Helfrich atas kemitraan serta hubungan kerja yang luar biasa selama kami berada di sini. Ada begitu banyak pemain berbakat di AS, mulai dari tim kelompok usia muda hingga tim senior, dan itulah salah satu alasan kami begitu yakin akan masa depan U.S. Soccer. Kalian akan selalu memiliki tempat istimewa di hati kami, dan kami akan mendukung tim-tim tersebut setiap kali mereka turun ke lapangan.”
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Masa jabatan Poch di timnas putra Amerika Serikat
Pochettino mulai menangani timnas Amerika Serikat pada September 2024, menggantikan Gregg Berhalter setelah tim itu tersingkir lebih awal dari Copa America. Tugasnya sederhana: membawa timnas Amerika Serikat mencapai prestasi baru di Piala Dunia. Namun, jalan menuju ke sana tidak mudah.
Setelah dua kekalahan mengejutkan di Nations League 2025, Pochettino memulai perubahan budaya di dalam tim yang diawali pada Gold Cup musim panas itu. Dengan skuad yang didominasi pemain muda, timnas Amerika Serikat melaju hingga final sebelum kalah dari Meksiko. Itu berarti Pochettino meninggalkan timnas sebagai pelatih tetap pertama pada era modern yang tidak meraih trofi.
Namun, fokus utama sejak awal selalu tertuju pada Piala Dunia. Di turnamen itu, timnas Amerika Serikat tampil memukau pada fase grup, menang meyakinkan atas Paraguay dan Australia sebelum skuad yang dirotasi kalah tipis dari Turki. AS kemudian membuka fase gugur dengan kemenangan atas Bosnia & Herzegovina meski Folarin Balogun menerima kartu merah yang kini menjadi sorotan, tetapi dipermalukan Belgia di babak 16 besar. Kekalahan itu tampaknya mengakhiri era Pochettino. Namun, ia tetap bertahan setelah pada Agustus mengumumkan akan kembali untuk periode kedua dengan kontrak empat tahun.
Ia hanya menjalani sedikit lebih dari 100 hari dari kontrak empat tahun tersebut sebelum minat Manchester United membuatnya hengkang. Untuk membebaskan Pochettino dari kontrak itu, Manchester United harus membayar US$10 juta kepada Federasi Sepakbola AS, ditambah US$2 juta untuk mendapatkan jasa staf kepercayaan Pochettino.
Secara keseluruhan, Pochettino mencatatkan 21 kemenangan, 12 kekalahan, dan dua hasil imbang dalam 35 pertandingan. Sebanyak 75 pemain berbeda tampil untuk timnas selama dua tahun masa kepelatihannya.
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Apa selanjutnya?
Setelah dua pertandingan melawan Haiti, Pochettino dan stafnya akan menuju Manchester untuk memulai persiapan menghadapi pertandingan pertamanya, yakni bertandang ke markas Liverpool pada 22 November. Manchester United memasuki laga itu di peringkat ke-18 liga setelah hanya memenangi satu dari 10 pertandingan pertama mereka di Liga Primer musim ini.
Sementara itu, U.S. Soccer akan mulai mencari pelatih kepala melalui proses yang dipimpin CEO JT Batson dan COO Dan Helfrich, bersama jajaran pimpinan federasi yang mencakup pelatih kepala USWNT Emma Hayes dan Wakil Presiden Bidang Olahraga Oguchi Onyewu. Federasi tersebut menyatakan akan menilai kandidat dari “berbagai latar belakang”.
“Dengan perpaduan pemain berpengalaman, talenta muda yang luar biasa, dan fasilitas kelas dunia, kami yakin akan masa depan program ini,” kata Batson. “Kami mencari pemimpin dengan kemampuan, pengalaman, dan keyakinan yang sejalan dengan ambisi kami, yang dapat mengembangkan budaya dan jalur pembinaan yang kini telah ada serta membantu USMNT mengambil langkah berikutnya.”
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