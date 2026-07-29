Kedua pihak hampir mencapai kesepakatan, meski rincian finansialnya belum jelas. Penyiar legendaris Andres Cantor pertama kali melaporkan pada Selasa malam bahwa kesepakatan sudah dekat. The Athletic menambahkan pada Rabu pagi bahwa situasinya bergerak ke arah yang tepat. Federasi Sepak Bola Amerika Serikat menawarkan perpanjangan kontrak kepada Pochettino sebelum Piala Dunia, tetapi pembicaraan ditunda selama perjalanan Amerika Serikat di turnamen tersebut.

Pochettino berulang kali menegaskan kesediaannya untuk tetap di jabatan itu, dan mengisyaratkan pintu bisa terbuka untuk kesepakatan baru setelah Amerika Serikat kalah dari Belgia di babak 16 besar Piala Dunia.

“Saat ini, ini soal beristirahat sedikit, berpikir, berbicara dengan federasi untuk melihat apa keputusannya. Saya sangat bahagia. Kami telah membangun hubungan yang sangat baik,” ujarnya.