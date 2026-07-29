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Mauricio Pochettino, USMNTGetty
Thomas Hindle

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Mauricio Pochettino dilaporkan mendekati kontrak empat tahun untuk kembali ke tim nasional Amerika Serikat setelah ketidakjelasan kontrak

USA
M. Pochettino

Mauricio Pochettino dikabarkan hampir mencapai kesepakatan kontrak baru yang akan membuatnya tetap menjadi pelatih tim nasional Amerika Serikat hingga Piala Dunia 2030. Meski belum ada kesepakatan yang tercapai, kedua pihak sama-sama ingin menuntaskan kesepakatan tersebut. Kontrak awal Pochettino berakhir pada Agustus setelah ia membawa Amerika Serikat meraih kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia sejak 2002.

  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    Kesepakatan hampir tercapai

    Kedua pihak hampir mencapai kesepakatan, meski rincian finansialnya belum jelas. Penyiar legendaris Andres Cantor pertama kali melaporkan pada Selasa malam bahwa kesepakatan sudah dekat. The Athletic menambahkan pada Rabu pagi bahwa situasinya bergerak ke arah yang tepat. Federasi Sepak Bola Amerika Serikat menawarkan perpanjangan kontrak kepada Pochettino sebelum Piala Dunia, tetapi pembicaraan ditunda selama perjalanan Amerika Serikat di turnamen tersebut.

    Pochettino berulang kali menegaskan kesediaannya untuk tetap di jabatan itu, dan mengisyaratkan pintu bisa terbuka untuk kesepakatan baru setelah Amerika Serikat kalah dari Belgia di babak 16 besar Piala Dunia.

    “Saat ini, ini soal beristirahat sedikit, berpikir, berbicara dengan federasi untuk melihat apa keputusannya. Saya sangat bahagia. Kami telah membangun hubungan yang sangat baik,” ujarnya.

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  • Kemajuan tercapai

    Laporan pada Rabu mengikuti penampilan yang terhormat dari AS di Piala Dunia. Mereka memenangi dua dari tiga laga fase grup di kandang sendiri dan finis sebagai juara grup sebelum mengalahkan Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar, memastikan kemenangan pertama program itu di fase gugur Piala Dunia sejak 2002.

    AS pada akhirnya tersingkir dari kompetisi oleh tim Belgia yang tampil ganas, kalah 4-1 di babak 16 besar kurang dari 72 jam setelah skorsing kartu merah Folarin Balogun secara kontroversial dicabut oleh FIFA.

  • Mauricio Pochettino USMNT 2026Getty Images

    Menggoda klub-klub?

    Meskipun kesepakatan baru akan memperpanjang kontrak Pochettino, itu tidak serta-merta menjamin bahwa ia akan tetap bersama program tersebut selama keseluruhan masa berlakunya. Ia sempat bertemu dengan Milan ketika klub itu mencari penerus Max Allegri setelah musim 2026, sementara namanya juga dikaitkan dengan pekerjaan di Brentford sebelum kampanye 2025-26.

    Pochettino memiliki pengalaman luas di Premier League, setelah sebelumnya menangani Southampton, Tottenham, dan Chelsea, dan ia bisa terus dipertimbangkan untuk posisi di klub-klub Eropa.

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  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    Komitmen jangka panjang

    Kesepakatan berdurasi empat tahun akan menempatkan Pochettino pada posisi untuk memimpin Amerika Serikat melalui dua turnamen besar: Copa America 2028, yang kabarnya bisa digelar di Amerika Serikat, dan Piala Dunia 2030.

    Federasi Sepak Bola Amerika Serikat juga mengatakan pihaknya berniat meninjau kembali sistem pengembangan pemain mudanya, meski masih belum jelas peran apa yang akan dimiliki Pochettino dalam proses tersebut.