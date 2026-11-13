Mauricio Pochettino, calon manajer baru Manchester United, mendapat peringatan soal ‘gerombolan’ dan saran terkait ‘pemain yang tak lagi dibutuhkan’, sementara seorang juara Liga Primer Inggris menjelaskan kapan pelatih asal Argentina itu akan dinilai
Pochettino siap menggantikan Carrick di Old Trafford
Setelah optimisme tumbuh di stadion yang disebut ‘Teater Impian’ berkat finis di posisi ketiga dan lolos ke Liga Champions musim lalu, Manchester United kembali mengalami kemunduran pada awal musim 2026-27.
Inkonsistensi membuat Carrick kehilangan pekerjaannya. Sosok yang meraih gelar Liga Primer dan Liga Champions semasa menjadi pemain United itu hanya bertahan selama 32 pertandingan sebelum dicopot dari jabatannya. Keputusan telah diambil untuk menempuh arah berbeda.
Setelah nama Eddie Howe dan Antonio Conte sempat disebut-sebut sebagai kandidat pelatih, Manchester United beralih ke Pochettino, yang pengalaman sebelumnya di Inggris juga menjadi nilai tambah baginya.
Pria asal Amerika Selatan berusia 54 tahun itu pernah membawa Tottenham Hotspur ke final Liga Champions dan memiliki rekam jejak mentereng, setelah juga bekerja bersama Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Neymar di Paris Saint-Germain. Namun, ia tidak akan langsung mulai bekerja di Old Trafford.
Pochettino akan menuntaskan masa tugasnya bersama tim nasional putra Amerika Serikat dengan memimpin mereka dalam perempat-final CONCACAF Nations League melawan Haiti yang berlangsung dalam dua leg. Izin untuk bertolak ke Manchester baru akan diberikan pada Rabu dini hari waktu Inggris.
United dijadwalkan bertandang ke Anfield untuk menghadapi rival bebuyutan mereka, Liverpool, pada Minggu, 22 November. Itu memberi manajer baru mereka hanya beberapa hari untuk menangani dan berupaya mencari solusi atas berbagai masalah yang akan diwarisinya.
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Pelatih baru Manchester United punya sejumlah masalah yang harus dibenahi
Ditanya apakah hal itu menjadi masalah, Parker, yang dua kali menjuarai Liga Primer dan berbicara dalam kerja sama dengan Football Ticket Net, agen tiket resmi FC Barcelona, mengatakan kepada GOAL: “Dia tidak akan punya waktu untuk memperbaiki apa pun. Sekalipun diberi waktu dua pekan, apakah itu cukup dengan kelompok pemain ini? Tidak ada bedanya.
“Kita tidak bisa benar-benar menilai mereka saat menghadapi Liverpool karena saya tidak akan terkejut jika mereka bertandang ke sana dan tampil luar biasa, berjuang habis-habisan dan menunjukkan semua hal yang sudah cukup lama tidak kita lihat secara konsisten. Semua orang pun akan memuji mereka. Itulah yang biasanya terjadi ketika pertandingan semacam itu berlangsung di Emirates, Anfield, atau Etihad. Pertandingan seperti itu menjadi kesempatan ideal karena jika para pemain tidak bisa membangkitkan semangat mereka untuk laga-laga tersebut, mereka tidak punya harapan.
“Jadi, akan menarik untuk melihat apa yang dia miliki, menyaksikannya dalam kondisi apa adanya, lalu menilainya dalam pertandingan-pertandingan setelah menghadapi Liverpool. Mereka akan menghadapi Coventry dalam enam pertandingan berikutnya, duel di papan bawah klasemen. Saya belum pernah mengatakan itu tentang Manchester United sebelumnya! Mereka punya pertandingan-pertandingan yang bisa digunakan untuk menilai para pemain karena saat ini tidak ada yang menilai mereka.
“Manajer baru itu, semua orang punya pendapat masing-masing tentang kemampuannya. Dia seharusnya sudah berada di sana jauh lebih awal karena hal itu sudah banyak dibicarakan. Saya bilang dia sangat cocok dengan sosok manajer yang dibutuhkan Manchester United, seseorang seperti dia, tetapi hanya jika orang-orang di klub, dan kita tahu mereka tidak akan melakukannya, memberinya apa yang dia butuhkan.
“Orang-orang membicarakannya dan menyebutnya sosok yang selalu menjadi pilihan kedua. Sejujurnya, Anda bisa mendatangkan manajer mana pun yang sedang sukses saat ini, tetapi mereka tidak akan sukses sekarang. Manchester United tidak sedang dan tidak seharusnya berbicara tentang menjuarai liga. Mereka seharusnya berbicara tentang mencapai stabilitas, menempatkan diri dalam posisi untuk tampil konsisten dan berada di sekitar posisi yang semestinya mereka tempati saat ini, mengingat apa yang telah terjadi.
“Semua orang membicarakan Pochettino. Dia belum pernah memenangi apa pun, dia gagal di final Liga Champions, dia gagal sebagai manajer Tottenham saat melawan Chelsea di sebuah final, dan dia gagal di Chelsea. Itu tidak relevan.
“Yang dibutuhkan adalah seseorang yang bisa datang ke sana, membentuk mereka menjadi sebuah tim dan membuat mereka kembali meraih hasil-hasil positif yang menjanjikan, bukan rangkaian hasil yang membuat semua orang berkata, ‘oh tidak, ini terjadi lagi’, karena klub masih belum stabil dan tidak mau mengeluarkan uang mereka untuk pemain mana pun yang terlalu mahal. Mereka tidak harus melakukannya karena klub itu masih menghasilkan banyak uang berkat sejarahnya.”
Pochettino tetap melatih timnas Amerika Serikat hingga akhir masa jabatannya
Ketika ditanya lebih lanjut apakah Manchester United bisa, atau seharusnya, berupaya lebih keras untuk segera mendatangkan Pochettino, mengingat besarnya tugas yang menantinya, Parker, mantan bek Manchester United, menambahkan: “Mungkin mereka seharusnya memikirkannya lebih matang, tetapi cara mereka menangani dan menjalankan proses ini tidak mengejutkan siapa pun.
“Anda tidak perlu terkejut. ‘Kami seharusnya mendatangkannya lebih awal untuk mempersiapkan pertandingan ini’, tetapi saat ini, persiapan belum benar-benar membuahkan hasil.
“Anda membutuhkan seseorang yang akan masuk dan mencari para biang keladi di antara para pemain yang menyebabkan masalah. Saya pikir, melihat sudah berapa lama beberapa pemain itu berada di klub, jelas mereka seharusnya tidak lagi berada di sana. Jika klub ingin sukses dan memiliki peluang terbaik, mereka perlu melepas para DWs, pemain-pemain yang tidak lagi berguna.”
- gemini
Jadwal Manchester United 2026-27: Rangkaian laga sebelum bursa transfer Januari
United masih harus menjalani 10 pertandingan di semua kompetisi sebelum jendela transfer Januari dibuka dan kesempatan untuk menyegarkan skuad dengan mendatangkan serta melepas pemain tiba.
Rangkaian pertandingan itu mencakup pertemuan dengan Liverpool, Newcastle, Coventry, RB Leipzig, Crystal Palace, Arsenal, Nottingham Forest, dan Sunderland. Setelah United terperosok ke zona degradasi Liga Primer Inggris, Pochettino harus segera meraih hasil bagus untuk kembali mendapatkan dukungan suporter yang kecewa dan meredakan kekhawatiran bahwa timnya akan terseret ke persaingan di papan bawah.
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