Ditanya apakah hal itu menjadi masalah, Parker, yang dua kali menjuarai Liga Primer dan berbicara dalam kerja sama dengan Football Ticket Net, agen tiket resmi FC Barcelona, mengatakan kepada GOAL: “Dia tidak akan punya waktu untuk memperbaiki apa pun. Sekalipun diberi waktu dua pekan, apakah itu cukup dengan kelompok pemain ini? Tidak ada bedanya.

“Kita tidak bisa benar-benar menilai mereka saat menghadapi Liverpool karena saya tidak akan terkejut jika mereka bertandang ke sana dan tampil luar biasa, berjuang habis-habisan dan menunjukkan semua hal yang sudah cukup lama tidak kita lihat secara konsisten. Semua orang pun akan memuji mereka. Itulah yang biasanya terjadi ketika pertandingan semacam itu berlangsung di Emirates, Anfield, atau Etihad. Pertandingan seperti itu menjadi kesempatan ideal karena jika para pemain tidak bisa membangkitkan semangat mereka untuk laga-laga tersebut, mereka tidak punya harapan.

“Jadi, akan menarik untuk melihat apa yang dia miliki, menyaksikannya dalam kondisi apa adanya, lalu menilainya dalam pertandingan-pertandingan setelah menghadapi Liverpool. Mereka akan menghadapi Coventry dalam enam pertandingan berikutnya, duel di papan bawah klasemen. Saya belum pernah mengatakan itu tentang Manchester United sebelumnya! Mereka punya pertandingan-pertandingan yang bisa digunakan untuk menilai para pemain karena saat ini tidak ada yang menilai mereka.

“Manajer baru itu, semua orang punya pendapat masing-masing tentang kemampuannya. Dia seharusnya sudah berada di sana jauh lebih awal karena hal itu sudah banyak dibicarakan. Saya bilang dia sangat cocok dengan sosok manajer yang dibutuhkan Manchester United, seseorang seperti dia, tetapi hanya jika orang-orang di klub, dan kita tahu mereka tidak akan melakukannya, memberinya apa yang dia butuhkan.

“Orang-orang membicarakannya dan menyebutnya sosok yang selalu menjadi pilihan kedua. Sejujurnya, Anda bisa mendatangkan manajer mana pun yang sedang sukses saat ini, tetapi mereka tidak akan sukses sekarang. Manchester United tidak sedang dan tidak seharusnya berbicara tentang menjuarai liga. Mereka seharusnya berbicara tentang mencapai stabilitas, menempatkan diri dalam posisi untuk tampil konsisten dan berada di sekitar posisi yang semestinya mereka tempati saat ini, mengingat apa yang telah terjadi.

“Semua orang membicarakan Pochettino. Dia belum pernah memenangi apa pun, dia gagal di final Liga Champions, dia gagal sebagai manajer Tottenham saat melawan Chelsea di sebuah final, dan dia gagal di Chelsea. Itu tidak relevan.

“Yang dibutuhkan adalah seseorang yang bisa datang ke sana, membentuk mereka menjadi sebuah tim dan membuat mereka kembali meraih hasil-hasil positif yang menjanjikan, bukan rangkaian hasil yang membuat semua orang berkata, ‘oh tidak, ini terjadi lagi’, karena klub masih belum stabil dan tidak mau mengeluarkan uang mereka untuk pemain mana pun yang terlalu mahal. Mereka tidak harus melakukannya karena klub itu masih menghasilkan banyak uang berkat sejarahnya.”