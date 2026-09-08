Pochettino mengakui bahwa menghadapi situasi seperti itu menantang bagi seorang pelatih tim nasional, tetapi ia tetap sepenuhnya berada di pihak Balogun. Mantan bos Chelsea dan Tottenham itu ingin memastikan sang penyerang menemukan lingkungan yang membuatnya bisa berkembang.

"Ini sulit karena Anda tidak bisa memengaruhi keputusan dan Anda hanya perlu mendukung apa yang mereka lakukan bersama orang-orang yang membuat keputusan," kata Pochettino, seperti dikutip dari ESPN.

"Tentu saja, dalam beberapa kasus khusus, [seperti] Flo, saya akan meneleponnya dalam beberapa hari ke depan karena saya ingin memberinya sedikit ruang setelah semua yang terjadi dengan situasinya di Everton.

"Saya ingin mengetahui darinya apa yang terjadi, tetapi selalu menawarkan dukungan kami dan bersama mereka, itu saja. Saya pikir dia adalah pemain penting bagi kami, merupakan pemain penting di Piala Dunia, dan saya berharap dia bisa menemukan, baik di Monaco maupun di tempat lain, tempat terbaiknya untuk tampil dengan cara terbaik."