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Mauricio Pochettino buka suara soal gagalnya transfer Folarin Balogun ke Everton saat bos USMNT itu merencanakan pembicaraan 'dukungan'
Pelatih tim nasional Amerika Serikat berencana menelepon Balogun
Pochettino telah mengungkapkan niatnya untuk menghubungi Balogun setelah transfer sang penyerang ke Everton pada hari terakhir bursa transfer batal. Pemain berusia 25 tahun itu tetap menjadi pemain Monaco setelah membatalkan kepulangannya ke Premier League pada detik-detik terakhir. Meski kabarnya kesepakatan telah tercapai antara semua pihak, Everton mengajukan pertanyaan terkait hasil tes medis sang penyerang.
Situasi itu membuat Balogun meninjau kembali pilihannya, yang pada akhirnya membuatnya menolak kepindahan tersebut dan tetap bertahan di Ligue 1 untuk saat ini. Berbicara melalui konferensi video dari London pada Senin, Pochettino mengonfirmasi bahwa ia belum berbicara dengan penyerang itu, tetapi sepenuhnya berniat memberikan dukungannya.
- Getty Images Sport
Pochettino menawarkan ruang dan dukungan
Pochettino mengakui bahwa menghadapi situasi seperti itu menantang bagi seorang pelatih tim nasional, tetapi ia tetap sepenuhnya berada di pihak Balogun. Mantan bos Chelsea dan Tottenham itu ingin memastikan sang penyerang menemukan lingkungan yang membuatnya bisa berkembang.
"Ini sulit karena Anda tidak bisa memengaruhi keputusan dan Anda hanya perlu mendukung apa yang mereka lakukan bersama orang-orang yang membuat keputusan," kata Pochettino, seperti dikutip dari ESPN.
"Tentu saja, dalam beberapa kasus khusus, [seperti] Flo, saya akan meneleponnya dalam beberapa hari ke depan karena saya ingin memberinya sedikit ruang setelah semua yang terjadi dengan situasinya di Everton.
"Saya ingin mengetahui darinya apa yang terjadi, tetapi selalu menawarkan dukungan kami dan bersama mereka, itu saja. Saya pikir dia adalah pemain penting bagi kami, merupakan pemain penting di Piala Dunia, dan saya berharap dia bisa menemukan, baik di Monaco maupun di tempat lain, tempat terbaiknya untuk tampil dengan cara terbaik."
Monaco menyoroti keraguan soal tes medis
Keputusan Balogun untuk membatalkan kepindahannya ke Everton berawal dari frustrasi besar atas cara klub Merseyside itu menangani tahap akhir negosiasi. Direktur olahraga Monaco, Thiago Scuro, menjelaskan pola pikir sang striker tak lama setelah bursa transfer ditutup. Menurut Scuro, Balogun merasa tidak nyaman menandatangani kontrak jangka panjang setelah menjalani evaluasi medis.
"Tuduhan dari Balogun adalah, 'Saya tidak merasa baik dengan cara klub memperlakukan saya, cara tim medis menimbulkan keraguan tentang masa depan saya atau kesehatan saya. Saya tidak nyaman menandatangani kontrak panjang di sini dengan cara kami mengakhiri bursa transfer di sini'," ungkap Scuro.
- Getty
Apa selanjutnya untuk Balogun?
Balogun kini menghadapi masa depan yang tidak pasti di Monaco karena opsi transfer langsungnya terus menipis. Dengan bursa transfer utama di Eropa kini sudah ditutup, peluangnya untuk mengamankan kepindahan dari kerajaan tersebut sangat terbatas. Namun, segelintir liga alternatif masih tetap terbuka. Bursa transfer Liga Pro Saudi berlangsung hingga 12 Oktober, menawarkan satu jalur keluar yang potensial, sementara klub-klub di Portugal, Brasil, dan Meksiko juga masih memiliki waktu hingga pertengahan September untuk menuntaskan bisnis terlambat apa pun.
Jika tidak ada kepindahan yang terwujud, Balogun harus berjuang untuk mendapatkan tempatnya di Monaco dan menemukan kembali performa terbaiknya agar tetap menjadi figur sentral dalam rencana USMNT milik Pochettino.
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