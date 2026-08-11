Matty Cash bidik kejayaan Piala Super UEFA saat Aston Villa bersiap menghadapi Paris Saint-Germain, 'tim terbaik di dunia'

Cash meyakini Piala Super menjadi panggung ideal untuk menuntaskan kerja keras dan pencapaian luar biasa yang dibangun tim sepanjang musim lalu.

Berbicara kepada situs resmi klub, bek kanan timnas Polandia itu melontarkan pujian setinggi langit kepada tim asuhan Luis Enrique jelang duel di Leipzig, dengan mengatakan: "Ini sangat besar. Manajer sudah menyinggungnya dalam beberapa hari terakhir; musim sudah selesai, tetapi Anda masih punya Piala Super, yang menjadi penutup dari kerja yang Anda lakukan musim lalu."

Cash memandang laga ini sebagai peluang utama untuk meraih trofi besar lainnya meski mengakui besarnya tantangan yang ada di depan. Ia menambahkan: "Kami menghadapi tim fantastis yang jelas sangat diminati. Menurut saya, dalam sepakbola saat ini, mereka adalah tim terbaik di dunia dengan selisih yang sangat jauh. Semoga kami bisa memberi mereka perlawanan yang bagus.

"Saat kami melawan mereka di Liga Champions, kami benar-benar memberi mereka ujian yang bagus. Villa Park luar biasa malam itu, dan semoga kami bisa membawa banyak orang ke Austria dan memberikan perlawanan maksimal. Ini adalah pertandingan spesial bagi kami. Ini kesempatan lain untuk pergi dan memenangkan trofi, jadi semoga kami bisa memberikan segalanya, dan berjuang sebaik mungkin."