Getty Images Sport
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Matty Cash bidik kejayaan Piala Super UEFA saat Aston Villa bersiap menghadapi Paris Saint-Germain, 'tim terbaik di dunia'
Para juara Eropa bentrok untuk memperebutkan trofi
Aston Villa bersiap menjalani penampilan kedua mereka di Piala Super UEFA saat menghadapi juara Liga Champions Paris Saint-Germain di Red Bull Arena pada hari Rabu. Villa memastikan tempat mereka di laga ini dengan menjuarai Liga Europa setelah menang 3-0 atas Freiburg, sekaligus mempersembahkan trofi Eropa pertama klub dalam 44 tahun. Sementara itu, PSG berhasil mempertahankan gelar liga domestik mereka dan Piala Eropa pada dua musim beruntun setelah mengalahkan Arsenal lewat adu penalti di final puncak pada Mei.
- Getty Images Sport
"Mereka adalah tim terbaik di dunia"
Cash meyakini Piala Super menjadi panggung ideal untuk menuntaskan kerja keras dan pencapaian luar biasa yang dibangun tim sepanjang musim lalu.
Berbicara kepada situs resmi klub, bek kanan timnas Polandia itu melontarkan pujian setinggi langit kepada tim asuhan Luis Enrique jelang duel di Leipzig, dengan mengatakan: "Ini sangat besar. Manajer sudah menyinggungnya dalam beberapa hari terakhir; musim sudah selesai, tetapi Anda masih punya Piala Super, yang menjadi penutup dari kerja yang Anda lakukan musim lalu."
Cash memandang laga ini sebagai peluang utama untuk meraih trofi besar lainnya meski mengakui besarnya tantangan yang ada di depan. Ia menambahkan: "Kami menghadapi tim fantastis yang jelas sangat diminati. Menurut saya, dalam sepakbola saat ini, mereka adalah tim terbaik di dunia dengan selisih yang sangat jauh. Semoga kami bisa memberi mereka perlawanan yang bagus.
"Saat kami melawan mereka di Liga Champions, kami benar-benar memberi mereka ujian yang bagus. Villa Park luar biasa malam itu, dan semoga kami bisa membawa banyak orang ke Austria dan memberikan perlawanan maksimal. Ini adalah pertandingan spesial bagi kami. Ini kesempatan lain untuk pergi dan memenangkan trofi, jadi semoga kami bisa memberikan segalanya, dan berjuang sebaik mungkin."
Manajer menanamkan mentalitas juara
Pertemuan ini menandai bentrokan ketiga antara kedua tim setelah duel perempat-final Liga Champions 2024-25 mereka, ketika PSG lolos tipis dengan agregat 5-4. Rekor pribadi Emery di Piala Super juga membayangi laga ini, dengan pelatih asal Spanyol itu menelan kekalahan dalam ketiga penampilan sebelumnya bersama Sevilla dan Villarreal.
Cash menyoroti mentalitas juara yang berhasil ditanamkan Emery ke dalam skuad Villa: "Sejak manajer datang, dia menerapkan seperti apa rasanya menang dan apa yang harus Anda lakukan untuk menang. Tahun lalu, kami berbicara tentang memenangi trofi, dan dalam beberapa tahun terakhir kami berada di empat besar, lima besar atau enam besar, selama tiga atau empat tahun berturut-turut sekarang."
Dia menegaskan ambisi jangka panjang klub untuk tetap berada di puncak sepakbola Eropa: "Kami menetapkan standar tinggi, bersaing di Eropa dan tampil baik di liga, dan saya pikir itulah yang ingin dilakukan semua orang. Jika Anda selalu berada di sana, Anda sukses sebagai tim, sebagai klub, jadi level yang kami tetapkan, tuntutan yang kami pasang sebagai grup, Anda harus berada di sana. Klub ini, ketika Anda memenangi sesuatu dan Anda selalu ada di sana, Anda ingin tetap berada di sana."
- AFP
Laga pembuka musim menguji skuad
Laga ini memberikan ujian ideal terhadap ketajaman fisik dan taktis bagi Villa jelang kampanye baru Premier League. Pertandingan di Austria itu juga menghadirkan reuni langsung dengan mantan bek kiri Lucas Digne, yang baru-baru ini menuntaskan kepulangannya ke PSG setelah klausul pelepasannya diaktifkan.
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