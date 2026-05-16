Matthijs de Ligt mengeluarkan pernyataan yang penuh emosi setelah impian bintang Manchester United itu di Piala Dunia pupus
Operasi mengakhiri musim De Ligt
Manchester United telah secara resmi mengonfirmasi bahwa De Ligt telah menjalani prosedur korektif untuk mengatasi masalah punggung yang telah dideritanya sejak lama. Pemain berusia 26 tahun itu belum pernah tampil bersama Setan Merah sejak akhir musim gugur dan kini harus menjalani masa rehabilitasi yang cukup lama, sehingga ia tidak dapat ikut serta dalam Piala Dunia yang akan datang di Amerika Utara.
Klub tersebut merilis pernyataan yang menjelaskan situasi tersebut, dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil demi kepentingan terbaik sang pemain setelah upaya pemulihan intensif gagal membuahkan hasil yang diharapkan. United mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Matthijs de Ligt telah menjalani operasi yang berhasil untuk mengatasi cedera punggungnya. Setelah bekerja keras selama proses rehabilitasinya, diputuskan bahwa prosedur korektif adalah tindakan terbaik yang harus diambil."
De Ligt membagikan pesan yang menyentuh hati
Mantan bintang Bayern Munich itu mengunggah foto dari tempat tidur rumah sakitnya di media sosial untuk berbagi rasa sedihnya kepada para penggemar. Setelah awalnya kembali berlatih pada bulan April, bek tersebut mengakui bahwa operasi akhirnya menjadi satu-satunya pilihan yang masuk akal setelah enam bulan penuh frustrasi dan kemunduran.
Melalui Instagram, De Ligt menulis: "Setelah 6 bulan menjalani perawatan dan bekerja keras untuk pulih, operasi adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Saya kecewa karena tidak bisa membantu tim selama 6 bulan terakhir dan tentu saja harus absen di Piala Dunia, tetapi saya menantikan untuk melakukan segala upaya agar bisa kembali tampil di hadapan para penggemar dan merasa lebih baik lagi."
Kekecewaan bagi Michael Carrick
Waktu yang kurang tepat ini terasa sangat menyakitkan bagi De Ligt, yang belum pernah bermain satu menit pun di bawah asuhan Michael Carrick. Pelatih sementara tersebut sebelumnya sempat berharap sang pemain asal Belanda itu bisa tampil sebelum akhir musim Liga Premier, namun ia selalu bersikap hati-hati terkait kembalinya sang bek ke tim utama.
Berbicara kepada situs web resmi klub mengenai tekadnya untuk kembali, De Ligt menambahkan: “Sejak November, saya telah melakukan segalanya, memaksimalkan diri di setiap sesi latihan dan menjajaki setiap opsi, demi kembali melakukan apa yang saya cintai, yaitu bermain sepak bola. Saya berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya selama masa sulit dalam karier saya. Saya tetap sekuat tekadnya untuk mewakili Manchester United dan bermain di hadapan para pendukung kami yang luar biasa secepat mungkin.”
Perjalanan panjang menuju pemulihan
Pemain internasional Belanda itu hanya tampil dalam 14 pertandingan musim ini sebelum cedera itu kambuh. Carrick baru-baru ini menyoroti sifat cedera punggung yang sulit diprediksi, menjelaskan bahwa meskipun kondisi sang pemain membaik, prosesnya "tidak secepat yang kita semua harapkan" dan bahwa klub tidak akan mengambil risiko dengan kesehatan jangka panjangnya.
Dengan 24 pertandingan yang telah dilewatkan, fokus kini sepenuhnya beralih ke musim 2026-27. Absennya De Ligt membuat United hanya memiliki Lisandro Martinez, Harry Maguire, Ayden Heaven, dan Leny Yoro untuk menjalani sisa pertandingan musim ini, sementara klub terus menunggu pemain bertahan mahal mereka itu kembali ke kondisi prima.