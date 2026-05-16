Matthijs de Ligt mengeluarkan pernyataan yang penuh emosi setelah impian bintang Manchester United itu di Piala Dunia pupus

Manchester United telah secara resmi mengonfirmasi bahwa De Ligt telah menjalani prosedur korektif untuk mengatasi masalah punggung yang telah dideritanya sejak lama. Pemain berusia 26 tahun itu belum pernah tampil bersama Setan Merah sejak akhir musim gugur dan kini harus menjalani masa rehabilitasi yang cukup lama, sehingga ia tidak dapat ikut serta dalam Piala Dunia yang akan datang di Amerika Utara.

Klub tersebut merilis pernyataan yang menjelaskan situasi tersebut, dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil demi kepentingan terbaik sang pemain setelah upaya pemulihan intensif gagal membuahkan hasil yang diharapkan. United mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Matthijs de Ligt telah menjalani operasi yang berhasil untuk mengatasi cedera punggungnya. Setelah bekerja keras selama proses rehabilitasinya, diputuskan bahwa prosedur korektif adalah tindakan terbaik yang harus diambil."