Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Matthijs de Ligt menargetkan kembalinya ke Man Utd sebelum musim berakhir seiring membaiknya cedera punggungnya yang 'rumit'
Bintang Manchester United bangkit kembali
Pemain internasional Belanda ini sangat dirindukan oleh Setan Merah, setelah absen sejak kemenangan atas Crystal Palace pada 30 November. Sebelum cedera tersebut, De Ligt selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari starting XI, tampil dalam 13 pertandingan liga pertama United. Proses pemulihannya jauh lebih berat daripada yang diperkirakan oleh staf medis pada awalnya. Meskipun awalnya diperkirakan hanya akan absen selama seminggu, pemain berusia 26 tahun ini telah menghabiskan empat bulan jauh dari sepak bola kompetitif. Saat ini ia sedang menjalani perawatan intensif di Carrington, meskipun ia belum kembali berlatih di lapangan rumput.
- AFP
Carrick bersikap hati-hati soal tanggal kembalinya
Manajer sementara Man Utd, Michael Carrick, berhati-hati untuk tidak menjanjikan tanggal kembalinya bek tengah andalannya. "Sulit untuk dipastikan, karena proses pemulihannya memang memakan waktu cukup lama," katanya, seperti dikutip BBC.
"Dengan cedera punggung, kadang-kadang Anda berpikir semuanya baik-baik saja, tapi tiba-tiba tidak sepenuhnya baik. Kami hanya bersabar dan mengatasinya. Kami akan memberinya waktu dan berusaha memulihkannya secepat mungkin, tapi memang sulit untuk dipastikan."
Tanda-tanda perbaikan
De Ligt tetap optimis bisa kembali bermain untuk United sebelum musim berakhir, mengingat cedera punggungnya yang "rumit" kini mulai membaik, menurut The Sun. Dengan tujuh pertandingan tersisa di musim ini, De Ligt bertekad untuk kembali bermain tepat waktu agar dapat berkontribusi di fase akhir musim, sekaligus berharap keajaiban agar bisa masuk dalam skuad Belanda untuk Piala Dunia 2026.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Sementara De Ligt masih menjalani proses pemulihan dari cedera, Setan Merah akan bersiap menghadapi Leeds United di Liga Premier setelah jeda internasional. Saat ini mereka berada di posisi ketiga klasemen, hanya unggul satu poin dari Aston Villa yang berada di peringkat keempat.