Matthias Jaissle resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala baru Newcastle United untuk menggantikan Eddie Howe

Newcastle secara resmi telah mengumumkan Jaissle sebagai penerus Howe. Jaissle telah bersama para pemain di kamp latihan mereka di La Manga, Spanyol selatan, sejak Sabtu, setelah adanya penundaan dokumen dari Al-Ahli. Klub Arab Saudi itu enggan melepasnya setelah ia mengamankan dua Liga Champions Asia.

Meski berada di bawah tekanan karena musim baru akan dimulai hanya dalam dua pekan, serta kepergian Anthony Gordon, Sandro Tonali, dan Bruno Guimarães, ia tetap percaya diri. Ia menyatakan: "Ketika Newcastle United datang kepada Anda, Anda akan menaruh perhatian. Ambisi klub, visi untuk masa depan, dan peluang di depan membuat ini menjadi tempat yang sangat menarik untuk saya."