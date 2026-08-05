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Matthias Jaissle resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala baru Newcastle United untuk menggantikan Eddie Howe
Jaissle mengambil alih kendali di St James' Park
Newcastle secara resmi telah mengumumkan Jaissle sebagai penerus Howe. Jaissle telah bersama para pemain di kamp latihan mereka di La Manga, Spanyol selatan, sejak Sabtu, setelah adanya penundaan dokumen dari Al-Ahli. Klub Arab Saudi itu enggan melepasnya setelah ia mengamankan dua Liga Champions Asia.
Meski berada di bawah tekanan karena musim baru akan dimulai hanya dalam dua pekan, serta kepergian Anthony Gordon, Sandro Tonali, dan Bruno Guimarães, ia tetap percaya diri. Ia menyatakan: "Ketika Newcastle United datang kepada Anda, Anda akan menaruh perhatian. Ambisi klub, visi untuk masa depan, dan peluang di depan membuat ini menjadi tempat yang sangat menarik untuk saya."
- Getty Images Sport
Visi yang jelas untuk masa depan
Guimarães baru-baru ini bergabung dengan Arsenal dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai £75 juta, menambah daftar kepergian besar pada musim panas ini. Namun, Jaissle tetap sepenuhnya fokus pada tugas yang ada di depan mata. Ia percaya pada proyek yang telah ditetapkan oleh pemilik klub dan potensi besar yang ada dalam skuad.
Mengungkapkan komitmennya yang mendalam, ia berkata: "Saya sangat antusias dengan masa depan. Saya sepenuhnya dan tanpa ragu percaya pada proyek ini, ambisi, dan arah yang sedang ditempuh klub. Ada visi yang jelas, kepemimpinan yang kuat, dan fondasi luar biasa untuk dibangun." Ia menambahkan: "Tim-tim saya dibangun di atas kebersamaan, kerja keras, dan hasrat untuk terus berkembang setiap hari." Ia ingin meniru intensitas yang sebelumnya telah menjadi ciri khas klub.
Dukungan dewan untuk manajer baru
Jajaran petinggi Newcastle menaruh kepercayaan penuh kepada Jaissle untuk memperbaiki finis mengecewakan di posisi ke-12 Premier League musim lalu. Dengan Howe dan stafnya telah pergi, kini ia aktif menyusun tim kepelatihannya sendiri untuk menerapkan gaya bermain berintensitas tinggi. Chief executive David Hopkinson memuji penunjukan tersebut dengan menyatakan: "Matthias adalah salah satu pelatih muda paling menarik dan paling dihormati di sepakbola, dan saya sangat senang menyambutnya di Newcastle."
Direktur olahraga Ross Wilson juga menyuarakan dukungannya dengan mengatakan: "Gaya kepemimpinan dan filosofi sepakbola Matthias sangat selaras dengan visi olahraga kami. Tim asuhannya memainkan sepakbola berenergi tinggi dan kami bisa merasakan gairahnya selama semua pembicaraan kami sepanjang proses rekrutmen."
- Getty Images Sport
Apa langkah Newcastle United selanjutnya?
Jaissle harus segera merampungkan staf kepelatihannya dan mengintegrasikan filosofi taktiknya selama sisa kamp pramusim di Spanyol. Dengan musim Premier League dimulai dalam dua pekan, Newcastle harus segera menutup kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian pemain-pemain kunci. Ia kemungkinan akan terjun ke bursa transfer dengan dana yang dihasilkan dari penjualan baru-baru ini untuk memastikan skuad siap sepenuhnya menghadapi tantangan yang akan datang.
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