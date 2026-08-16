Getty Images Sport
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Matthias Jaissle menyebut Dan Burn sebagai 'pemimpin alami' saat ia mengambil alih jabatan kapten Newcastle setelah kepergian Bruno Guimaraes
Menggantikan bintang yang menuju Arsenal
Burn menggantikan Bruno Guimaraes, yang menjadi kapten tim selama dua musim terakhir, tetapi meninggalkan Newcastle untuk Arsenal pada awal bulan ini. Kepergian gelandang Brasil itu menciptakan kekosongan kepemimpinan yang menurut klub perlu diisi oleh sosok yang memahami kultur internal skuad. Burn adalah pemain dengan jumlah penampilan terbanyak keempat di skuad saat ini dan telah mencatatkan 11 caps bersama Inggris, termasuk tiga di Piala Dunia FIFA musim panas ini. Pengalaman internasional dan status veteran miliknya disebut sebagai faktor kunci dalam proses pengambilan keputusan.
Meski Guimaraes merupakan figur talismanik di lapangan, Burn menawarkan gaya kepemimpinan yang berbeda, yang berakar pada komunikasi vokal dan soliditas di lini pertahanan. Hirarki klub meyakini bahwa memiliki pemain lokal di pucuk kepemimpinan akan membantu menjaga keterkaitan antara suporter dan para pemain selama musim yang diperkirakan akan menjadi tantangan di Premier League dan level lainnya.
- Getty Images Sport
Jaissle memuji seorang pemimpin alami
Burn ditunjuk oleh pelatih kepala baru Newcastle United, Matthias Jaissle, yang menggambarkannya sebagai "pemimpin alami". Penunjukan ini menjadi salah satu keputusan besar pertama yang diambil Jaissle sejak memegang kendali, menandakan niatnya untuk mengandalkan figur-figur berpengalaman saat ia menerapkan visi taktiknya sendiri. Jaissle terkesan dengan etos kerja dan pengaruh sang bek selama periode pramusim.
"Dia menempatkan kepentingan tim di atas kepentingannya sendiri setiap kali melangkah ke lapangan dan selalu memberikan komitmen maksimal dalam segala hal yang dia lakukan. Di luar lapangan, dia memimpin dengan memberi teladan melalui cara dia membawa diri. Tidak banyak orang yang memahami apa arti klub ini bagi kota ini lebih baik daripada Dan dan pengalaman itu akan sangat penting dalam membantu membimbing para pemain muda kami melewati periode perubahan dan adaptasi ini," jelas Jaissle.
Pahlawan lokal mengenakan ban kapten
Pemain berusia 34 tahun itu, yang merupakan pemain internasional Inggris dan pendukung Newcastle United seumur hidup, menggambarkan peran barunya sebagai sebuah "kehormatan mutlak". Keputusan ini menjadi tonggak penting bagi bek kelahiran Blyth tersebut, yang telah menjadi simbol identitas klub sejak kedatangannya dari Brighton. Penunjukannya sebagai kapten mencerminkan posisinya di ruang ganti serta ikatannya yang kuat dengan komunitas Tyneside.
"Selalu menjadi hak istimewa yang luar biasa untuk mewakili klub sepak bola ini, terlebih ketika saya telah dipercaya mengenakan ban kapten pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, tetapi memimpin tim secara permanen akan menjadi sesuatu yang sangat spesial. Ini adalah perjalanan yang luar biasa sejak saya bergabung dengan klub ini empat setengah tahun lalu, kami telah meraih beberapa hal menakjubkan bersama dan menikmati momen-momen yang tak terlupakan. Saya percaya masih ada lebih banyak lagi yang akan datang dan saya menikmati tanggung jawab untuk mendorong semua orang setiap hari demi memastikan hal itu terjadi," kata Burn.
- Getty
Membangun untuk musim 2026-27
Saat Newcastle bersiap menghadapi laga-laga pembuka musim baru, prioritas utama Burn adalah membangun kebersamaan di dalam skuad yang mengalami pergerakan signifikan pada musim panas ini. Kehilangan Guimaraes ke rival langsung di Premier League menjadi pukulan bagi para suporter, tetapi penunjukan cepat sosok lokal yang populer sebagai penggantinya merupakan langkah strategis untuk menjaga moral tetap tinggi. Musim 2026-27 menjanjikan tantangan besar bagi Newcastle saat menavigasi persaingan yang ketat tanpa mantan jimat Brasil mereka, serta sejumlah pemain kunci lain yang hengkang pada bursa transfer musim panas.
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