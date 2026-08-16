Burn menggantikan Bruno Guimaraes, yang menjadi kapten tim selama dua musim terakhir, tetapi meninggalkan Newcastle untuk Arsenal pada awal bulan ini. Kepergian gelandang Brasil itu menciptakan kekosongan kepemimpinan yang menurut klub perlu diisi oleh sosok yang memahami kultur internal skuad. Burn adalah pemain dengan jumlah penampilan terbanyak keempat di skuad saat ini dan telah mencatatkan 11 caps bersama Inggris, termasuk tiga di Piala Dunia FIFA musim panas ini. Pengalaman internasional dan status veteran miliknya disebut sebagai faktor kunci dalam proses pengambilan keputusan.

Meski Guimaraes merupakan figur talismanik di lapangan, Burn menawarkan gaya kepemimpinan yang berbeda, yang berakar pada komunikasi vokal dan soliditas di lini pertahanan. Hirarki klub meyakini bahwa memiliki pemain lokal di pucuk kepemimpinan akan membantu menjaga keterkaitan antara suporter dan para pemain selama musim yang diperkirakan akan menjadi tantangan di Premier League dan level lainnya.