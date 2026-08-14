Sambil mempersiapkan para pemainnya saat ini, Newcastle aktif mengupayakan kesepakatan senilai £30 juta untuk merekrut bek kanan Amar Dedic dari Benfica. Jaissle secara terbuka mengakui bahwa idealnya ia sudah ingin memiliki satu bek baru dan satu gelandang yang datang lebih dulu.

"Skenario terbaik adalah jika mereka langsung bekerja sejak hari pertama, tetapi itu tidak umum dalam sepakbola," ujarnya. "Jika Anda melakukan perekrutan, perekrutan baru di akhir bursa transfer, maka mereka biasanya membutuhkan waktu (untuk beradaptasi dengan Premier League), jadi itu semua adalah hal-hal yang harus kami pertimbangkan.

"Namun, kami semua tetap positif dan ingin bergerak ke arah yang benar. Saya menyebutkan dalam konferensi pers (pada Selasa) bahwa kami memiliki target. Akan ada banyak batu sandungan di sepanjang jalan, dan kami harus menyingkirkannya."