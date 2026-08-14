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Matthias Jaissle menjanjikan 'intensitas' tetap menjadi identitas Newcastle saat ia memberi isyarat halus soal transfer jelang debutnya di St James' Park
Era baru di Tyneside
Jaissle menegaskan bahwa sepakbola berintensitas tinggi akan tetap menjadi identitas utama Newcastle saat ia bersiap memimpin klub memasuki era yang benar-benar baru. Pelatih asal Jerman itu sedang menyiapkan skuadnya untuk dorongan terakhir menjelang kampanye Premier League yang akan datang. Para pendukung tuan rumah akan menyaksikan pendekatan taktis Jaissle di St James' Park untuk pertama kalinya pada Sabtu. Newcastle akan menjamu klub Bundesliga Bayer Leverkusen dalam laga pramusim. Meski bos baru itu mengakui skuadnya belum sepenuhnya mencapai kecepatan penuh dalam hal pressing, ia bertekad membangun tim yang mengejar setiap bola.
- Getty Images Sport
Membangun kebugaran dan intensitas
Newcastle United kesulitan mempertahankan intensitas khas mereka sepanjang pertandingan penuh dalam laga-laga pramusim terbaru. Meski sempat tampil kuat saat melawan Valencia dan Everton, ketajaman fisik tim secara keseluruhan masih menjadi sedikit kekhawatiran bagi staf pelatih.
"Tentu saja, Anda ingin bermain selama 90 menit dengan intensitas, itulah ciri Newcastle," jelas Jaissle, seperti dikutip dari ChronicleLive. "Pada tahap pramusim ini, itu tidak mungkin, saya baru berada di sini beberapa hari, tetapi masih ada dua laga persahabatan lagi, di mana para pemain akan mendapatkan beban (latihan) yang tepat tepat waktu untuk pertandingan melawan Liverpool."
Kendala di bursa transfer
Sambil mempersiapkan para pemainnya saat ini, Newcastle aktif mengupayakan kesepakatan senilai £30 juta untuk merekrut bek kanan Amar Dedic dari Benfica. Jaissle secara terbuka mengakui bahwa idealnya ia sudah ingin memiliki satu bek baru dan satu gelandang yang datang lebih dulu.
"Skenario terbaik adalah jika mereka langsung bekerja sejak hari pertama, tetapi itu tidak umum dalam sepakbola," ujarnya. "Jika Anda melakukan perekrutan, perekrutan baru di akhir bursa transfer, maka mereka biasanya membutuhkan waktu (untuk beradaptasi dengan Premier League), jadi itu semua adalah hal-hal yang harus kami pertimbangkan.
"Namun, kami semua tetap positif dan ingin bergerak ke arah yang benar. Saya menyebutkan dalam konferensi pers (pada Selasa) bahwa kami memiliki target. Akan ada banyak batu sandungan di sepanjang jalan, dan kami harus menyingkirkannya."
- Getty Images Sport
Persiapan akhir pramusim
Sebelum menghadapi Liverpool pada laga pembuka Premier League mereka, Newcastle United harus menuntaskan persiapan akhir mereka akhir pekan ini. Mereka akan menghadapi Bayer Leverkusen yang baru-baru ini menelan kekalahan 2-1 dari Nottingham Forest.
Juara Jerman 2024 itu tetap menjadi lawan yang tangguh dan dalam beberapa hari terakhir telah kembali diperkuat bintang internasional penting, Facundo Medina dan Jarrell Quansah, dalam sesi latihan.
Setelah bentrok pada Sabtu di depan Gallowgate End, Newcastle United akan menutup program pramusim mereka melawan Strasbourg pada Minggu sore. Jaissle berharap mendapatkan penampilan positif saat ia berusaha memulai masa jabatannya dengan momentum nyata.
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